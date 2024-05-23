Ролан Гаррос. Касаткина и Мирра Андреева попали в одну четверть с Соболенко, Швентек – в одну половину с Гауфф

Прошла жеребьевка женской сетки « ».

Действующая чемпионка Ига Швентек (1) начнет матчем с квалифаером, а во втором круге может сыграть с Наоми Осакой, которая встречается с Лючией Бронцетти.

Чуть ниже по сетке Вероника Кудерметова (29) встретится с Мари Бузковой

В этой же четверти Маркета Вондроушова (5) встретится в первом матче с Ребекой Масаровой.

Во второй четверти Коко Гауфф (3) встретится с квалифаером, а Онс Жабер (8) – с Сашей Викери.

В третьей Циньвэнь Чжэн (7) сыграет против Ализе Корне (WC), Елена Рыбакина (4) поборется с Грет Миннен.

Арина Соболенко (2) в нижней четверти в первом круге сыграет с Эрикой Андреевой.

В этой же четверти Мирра Андреева стартует с матча против Эмины Бекташ, а в случае победы может встретиться с Викторией Азаренко.

Чуть ниже по сетке оказалась Дарья Касаткина (10), которая сыграет с Магдаленой Фрех. Мирра Андреева и Касаткина могут побороться друг против друга в третьем круге.

Екатерина Александрова (16) встретится с Викторией Томовой, Людмила Самсонова (17) – с Магдой Линетт, Анастасия Павлюченкова (20) – с квалифаером, Вероника Кудерметова (29) – с Мари Бузковой, Анастасия Потапова – с Камиллой Рахимовой, Мария Тимофеева – с Яфань Ван.

Анна Калинская (23) начнет с матча против Клары Бюрель. Анна Блинкова сыграет с Сораной Кырстей, а в случае победы дальше может встретиться с Элиной Аванесян.

Полная сетка будет здесь.