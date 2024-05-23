Ролан Гаррос. Касаткина и Мирра Андреева попали в одну четверть с Соболенко, Швентек – в одну половину с Гауфф

Теги Ролан Гаррос WTA Теннис

Прошла жеребьевка женской сетки «Ролан Гаррос».

Действующая чемпионка Ига Швентек (1) начнет матчем с квалифаером, а во втором круге может сыграть с Наоми Осакой, которая встречается с Лючией Бронцетти.

Чуть ниже по сетке Вероника Кудерметова (29) встретится с Мари Бузковой

В этой же четверти Маркета Вондроушова (5) встретится в первом матче с Ребекой Масаровой.

Во второй четверти Коко Гауфф (3) встретится с квалифаером, а Онс Жабер (8) – с Сашей Викери.

В третьей Циньвэнь Чжэн (7) сыграет против Ализе Корне (WC), Елена Рыбакина (4) поборется с Грет Миннен.

Арина Соболенко (2) в нижней четверти в первом круге сыграет с Эрикой Андреевой.

В этой же четверти Мирра Андреева стартует с матча против Эмины Бекташ, а в случае победы может встретиться с Викторией Азаренко.

Чуть ниже по сетке оказалась Дарья Касаткина (10), которая сыграет с Магдаленой Фрех. Мирра Андреева и Касаткина могут побороться друг против друга в третьем круге.

Екатерина Александрова (16) встретится с Викторией Томовой, Людмила Самсонова (17) – с Магдой Линетт, Анастасия Павлюченкова (20) – с квалифаером, Вероника Кудерметова (29) – с Мари Бузковой, Анастасия Потапова – с Камиллой Рахимовой, Мария Тимофеева – с Яфань Ван.

Анна Калинская (23) начнет с матча против Клары Бюрель. Анна Блинкова сыграет с Сораной Кырстей, а в случае победы дальше может встретиться с Элиной Аванесян.

Полная сетка будет здесь

14 комментариев
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Для Соболя как всегда Лафа))
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Мирре конечно не повезло с сеткой как и Даше.
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Почему до сих пор нет новости про мужскую сетку? Надаль - Зверев в первом раунде это какая то жесть.
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Рыбакиной главное быть здоровой, с сеткой разберётся
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Ответ sedric
Больше двух матчей она бы все равно вряд ли сыграла, а так можно сыграть на одном их центральных кортов.
Да можно найти и плюсы от такого жребия, оценит себя против 2ой ракетки)) в целом уже хорошо, что она в основе
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Ответ Eugenie Nation
Ну и жесть, Ига в половину получила всех своих неудобных соперников. Да еще и Осака во втором круге, мдааа У Соболенко традиционно халява из касаткиных до 1/2
Осака на грунте просто терминатор же))) наоборот как обычно убрали Рыбакину из половины Швентек и Остапенко может только в полуфинале попасться, куда, естественно, не дойдет
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Опять для Ани Калинской нажереребили говносетку))) 🤬🤬🤬 В первом круге молодая француженка,во втором сильнейшая испанская грунтовичка Тормо,можно готовиться к Уимблдону сразу))),😏😏😏😏
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Швентек в половине известная латышка,но она до полячки не дойдет....
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Эрика Андреева сочувствую, хоть вещи не распаковывай
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Швентек до 1.4 играть не с кем. Сейчас бы бояться Осаку на грунте) У Рыбакиной как обычно тяжелая сетка. Кербер уже во 2 круге, которая может сет зацепить. Свитолина в 4 круге. У Соболенко в третьем же круге маячит Бадоса, или Путинцева/Стивенс, которых напомню называли жесть какими соперницами, когда они были в сетке у Швентек недавно.
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Ответ Graziano
Почему до сих пор нет новости про мужскую сетку? Надаль - Зверев в первом раунде это какая то жесть.
Сейчас будет
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Ответ antonanton_
Эрика Андреева сочувствую, хоть вещи не распаковывай
Больше двух матчей она бы все равно вряд ли сыграла, а так можно сыграть на одном их центральных кортов.
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Ответ antonanton_
Эрика Андреева сочувствую, хоть вещи не распаковывай
Старшая отомстит за сестру! 😆
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