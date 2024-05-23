КДК оштрафовал «Ахмат» на 100 тысяч рублей за бросок бутылки в защитника «Зенита» Васильева

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Ахмат КДК РФС Ахмат-Арена Артур Григорьянц ТАСС деньги Дмитрий Васильев 2004 Футбол

КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за бросок бутылки в игрока «Зенита» с трибуны.

После матча 29‑го тура Мир РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (1:5) в Грозном один из болельщиков хозяев попал пустой пластиковой бутылкой в голову защитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева.

«После матча в техническую зону прилетела бутылка и попала в футболиста «Зенита» Васильева. Без травмы. Представитель «Ахмата» присутствовал на заседании, он подтвердил, что все было так, как было написано в рапорте делегата.

Не удалось задержать и определить болельщика, бросившего бутылку. Футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей и получил предупреждение о более строгих санкциях в случае повторения ситуации», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

17 комментариев
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Что сложного найти? фанайди же в полный рост работает
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Этим попаданием Ахмат Кадыров доказал верность клубу и был назначен его президентом
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С какого перепуга он во второй новости подряд защитник?
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Это потому что у них ФанАйди нет! А, стоп...
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Позорище.
Будь это на Газпром-Арене, то Зениту игру без зрителей накинули и еще пару условно. Ну и штрафа в размере полляма.
Знаменитый зенитовский админресурс в действии, ага. Пипец, блин.
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И извинились
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Не удалось задержать и найти болельщика. Надеюсь у Даванкова получится отменить этот фанайди
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Предупреждение они получили, кто бы сомневался. Очкошники
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Наверное Миллер повлиял на то, чтобы был только штраф, да юмористы с соседней ветки?
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Ответ Борис Лопатин
Что сложного найти? фанайди же в полный рост работает
Работает, дон, но пока плохо, дон, нужен миллиард, дон, на доработку🧔
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Ответ wRong
С какого перепуга он во второй новости подряд защитник?
Он по молодёжке вроде как защитником чаще играл, чем опорником
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Ответ -ALF-
Позорище. Будь это на Газпром-Арене, то Зениту игру без зрителей накинули и еще пару условно. Ну и штрафа в размере полляма. Знаменитый зенитовский админресурс в действии, ага. Пипец, блин.
На Газпром-Арене за такое бы Зениту технарь влепили)
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Ответ Caniball
А если бы кричали: Зенит - позор российского футбола, интересно, сколько бы штраф выписали?! 30 или 40?!
Теперь тебе правда глазики колит, приходится скатываться на "если бы да кабы"?
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