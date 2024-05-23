КДК оштрафовал «Ахмат» на 100 тысяч рублей за бросок бутылки в защитника «Зенита» Васильева
КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за бросок бутылки в игрока «Зенита» с трибуны.
После матча 29‑го тура Мир РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (1:5) в Грозном один из болельщиков хозяев попал пустой пластиковой бутылкой в голову защитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева.
«После матча в техническую зону прилетела бутылка и попала в футболиста «Зенита» Васильева. Без травмы. Представитель «Ахмата» присутствовал на заседании, он подтвердил, что все было так, как было написано в рапорте делегата.
Не удалось задержать и определить болельщика, бросившего бутылку. Футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей и получил предупреждение о более строгих санкциях в случае повторения ситуации», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Будь это на Газпром-Арене, то Зениту игру без зрителей накинули и еще пару условно. Ну и штрафа в размере полляма.
Знаменитый зенитовский админресурс в действии, ага. Пипец, блин.