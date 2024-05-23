КДК оштрафовал «Ахмат» на 100 тысяч рублей за бросок бутылки в защитника «Зенита» Васильева

КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за бросок бутылки в игрока «Зенита» с трибуны.

После матча 29‑го тура Мир между « » и « » (1:5) в Грозном один из болельщиков хозяев попал пустой пластиковой бутылкой в голову защитника сине-бело-голубых .

«После матча в техническую зону прилетела бутылка и попала в футболиста «Зенита» Васильева. Без травмы. Представитель «Ахмата» присутствовал на заседании, он подтвердил, что все было так, как было написано в рапорте делегата.

Не удалось задержать и определить болельщика, бросившего бутылку. Футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей и получил предупреждение о более строгих санкциях в случае повторения ситуации», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.