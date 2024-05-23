Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук, Чикмарева и Янченков вошли в состав сборной России на сезон-2024/25

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Алексей Брюханов Юлия Артемьева Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Наталья Хабибуллина Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию в спортивных парах на сезон-2024/25.

В состав вошли Юлия АртемьеваАлексей Брюханов, Александра БойковаДмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков. 

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Новосибирске

2 комментария
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Надеюсь, что Грицаенки всё же попали в запасные...эх, шнурок-шнурочек...
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Ожидаемо.
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