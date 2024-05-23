Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук, Чикмарева и Янченков вошли в состав сборной России на сезон-2024/25
Объявлен состав сборной России по фигурному катанию в спортивных парах на сезон-2024/25.
В состав вошли Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Новосибирске