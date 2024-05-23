Джей Би Бикерстафф уволен с поста главного тренера «Кливленда»

«Кливленд» отправил в отставку главного тренера Джей Би Бикерстаффа.

руководил «Кавальерс» с февраля 2020 года.

В нынешнем сезоне «Кавальерс» завершили регулярный чемпионат на 4-м месте в конференции с результатом 48-34 и дошли до второго раунда плей-офф, где проиграли «Селтикс».

Президент по баскетбольным операциям «Кавальерс» Коби Олтмен и генеральный менеджер Майк Гэнси начнут формировать список кандидатов в ближайшие дни. Вероятными кандидатами называют ассистента главного тренера «Голден Стэйт» и ассистента главного тренера «Нового Орлеана» .