Джей Би Бикерстафф уволен с поста главного тренера «Кливленда»

Теги Кливленд НБА Джей Би Бикерстафф Джеймс Боррего Кенни Эткинсон Баскетбол

«Кливленд» отправил в отставку главного тренера Джей Би Бикерстаффа.

Бикерстафф руководил «Кавальерс» с февраля 2020 года.

В нынешнем сезоне «Кавальерс» завершили регулярный чемпионат на 4-м месте в конференции с результатом 48-34 и дошли до второго раунда плей-офф, где проиграли «Селтикс».

Президент по баскетбольным операциям «Кавальерс» Коби Олтмен и генеральный менеджер Майк Гэнси начнут формировать список кандидатов в ближайшие дни. Вероятными кандидатами называют ассистента главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Эткинсона и ассистента главного тренера «Нового Орлеана» Джеймса Боррего.

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14 комментариев
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Решение, с которым опоздали на год и упустили шанс выцепить Нерса. Но лучше поздно, чем никогда, с чем и поздравляю Кавалеристов
а они должны были вынести Бостон и выйти в финал конфы???
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Решение, с которым опоздали на год и упустили шанс выцепить Нерса. Но лучше поздно, чем никогда, с чем и поздравляю Кавалеристов
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Я слышал в сети мнения, что игроки были им недовольны. С другой стороны... Он должен был "Селтикс" обыграть, чтобы сохранить работу?) Пока не совсем понимаю этого увольнения. Ну только если Леброн со своей свитой вернется в родные пенаты и посадит на скамейку Редика) Удобно, сразу после матча можно и винишка бахнуть, и подкаст записать!
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Ответ PHOENIX81
а они должны были вынести Бостон и выйти в финал конфы???
Они не должны были от НЙ вылетать в прошлом году и играть как мешок навоза. Всё дальнейшее-бессмысленные агония и стагнация, во многом благодаря Олтману, которому тоже пора вещи собирать
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Это то, что должно было случится в прошлом году.
Мои поздравления фанатам Кливленда.
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Велком ту Лейкерс?)
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Наконец его выгнали, построил защиту для легкого набора очков в регулярке на слабом Востоке. В плей-оффе это не работает, Кливленд выглядит очень слабо с таким составом. С приходом Митчелла Гарленд сам не свой, уже слухи про обмен во всю. Мобли не прогрессирует, все скатывается в мусорный набор очков для Митчелла. Мне кажется, что Кливленд может играть в более качественный баскетбол. Место в конфе высокое, но Бакс и Бостон их проглотят максимально быстро. Еще в штабе Уолтон, как это возможно после его работы в Сакраменто?
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Есть ощущение, что Буденхольцер немного не дотерпел до этого дня и кинулся на первое же большое предложение после долго простоя. Его опыт построения игры с двумя большими пригодился бы Кэвс
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Давно пора
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Ответ copti_san
Велком ту Лейкерс?)
А Хэма в Кливленд🙂
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Ответ DENBO
Я слышал в сети мнения, что игроки были им недовольны. С другой стороны... Он должен был "Селтикс" обыграть, чтобы сохранить работу?) Пока не совсем понимаю этого увольнения. Ну только если Леброн со своей свитой вернется в родные пенаты и посадит на скамейку Редика) Удобно, сразу после матча можно и винишка бахнуть, и подкаст записать!
Обыграть без Митчелла и Аллена. Показать тренерский класс!)
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Ответ ST-L
речь про каких бакс? это про тот, у которого главная звезда за два года в плейофф сыграло 3 матча? не отходя от кассы, что такое качественный баскетбол в исполнении текущего состава Кливленда по мнению главного эксперта?
Да, тот который Милоуки привел к чемпионству впервые за 50 лет. Да, Яннис сломался, но ни один клуб не сделает из этого трагедии для железного игрока топ 5 лиги. Меня всегда поражает тип людей, кторый в комментиках на Спортсе решил поучить что кому писать. Не надоело тебе каждый день заходить и мерзко душнить людей? Просто любопытно какую ты цель преследуешь. Качественный баскетбол можно трактовать по разному, но когда у тебя команда набирает еле 80 очков против Никс - это тихий ужас. А можно сказать с Орландо они играли прям вау, что просто молодым опыта не хватило закрыть в 7 игре.
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