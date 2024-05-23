ФФКР отпустила Самоделкину в Казахстан. Она сможет представлять эту страну на турнирах со следующего сезона («Р-Спорт»)

Теги сборная России ФФКР сборная Казахстана переходы натурализация Р-Спорт Софья Самоделкина Sports – Казахстан Фигурное катание

ФФКР дала разрешение на переход в Казахстан Софьи Самоделкиной.

В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны, тогда же она начала процесс перехода. Сезон-2023/24 Софья полностью пропустила. 

Сегодня стало известно, что Казахстан направил в Федерацию фигурного катания России запрос на переход Самоделкиной.

ФФКР отпустила 17-летнюю фигуристку, сообщает источник РИА Новости. Самоделкина сможет выступать за Казахстан на международных турнирах со следующего сезона. 

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

19 комментариев
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Должна тренироваться в Казахстане и не выступать у Плюща в шоу за госгранты.
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Удачи Софе. Будет стимул хорошо подготовиться к новому сезону.
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Я не против переходов - это личный выбор спортсмена. Но вот жить и тренироваться они должны там, куда перешли.
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Это хорошо! Удачи ей!
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Ну и здорово! Удачи Софье!
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Ответ Оксана Васильева
Будет ниже Губановой - та хоть одно время контент с тройными относительно чисто выкатывала, тут же будут падения, срывы.
просто тренеру надо ставить тот контент, который она 100% выкатывает... и всё будет ок...
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Ура,в добрый путь,Софа

Будем болеть и переживать

Надо оформлять подписку на ОККО 🤣

Надеюсь Аннабель и ГЧ тоже отпустили
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И радостно, и грустно одновременно. Софье только удачи, здоровья и исполнения всех мечт.
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Ура! Если правда, это отличная новость! Успехов, Соня!
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Конечно, она же у Плющенко. Так что если, кто хочет свалить в другую сборную, то он знает, к кому надо переходить.
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где-то напряглась одна Луна)) Софе удачи, надеюсь, будет достойно представлять российскую школу, хоть и за Казахстан
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Ой, ну надо же, как только подали запрос, сразу и отпустили. И супер блат не понадобился, и федра не удерживает оказывается.
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Ответ Katerina Sunny
Удачи Софе. Будет стимул хорошо подготовиться к новому сезону.
Она, думаю, сейчас с удвоенной силой точить начнёт, радостная, мотивированная. Очень интересно будет наблюдать, лишь бы получилось.
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