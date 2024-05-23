ФФКР отпустила Самоделкину в Казахстан. Она сможет представлять эту страну на турнирах со следующего сезона («Р-Спорт»)

ФФКР дала разрешение на переход в Казахстан Софьи Самоделкиной.

В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны, тогда же она начала процесс перехода. Сезон-2023/24 полностью пропустила.

Сегодня стало известно, что Казахстан направил в Федерацию фигурного катания России запрос на переход Самоделкиной.

отпустила 17-летнюю фигуристку, сообщает источник РИА Новости. Самоделкина сможет выступать за Казахстан на международных турнирах со следующего сезона.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?