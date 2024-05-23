Ролан Гаррос. Медведев попал в одну половину с Джоковичем, Рублев – в четверть с Алькарасом и Циципасом, Надаль сыграет со Зверевым

Состоялась жеребьевка мужского «Ролан Гаррос».

Турнир пройдет с 26 мая по 9 июня.

В верхней четверти действующий чемпион (1) сыграет с (WC), а (7) – с Якубом Меньшиком.

поборется с .

Во второй четверти 14-кратный победитель турнира встретится с (4).

(5) сыграет с , (18) – с Самитом Нагалом.

В третьей четверти (6) стартует матчем против .

(3) встретится с квалифаером, (9) – с .

В нижней четверти (2) сыграет с , (8) – с квалифаером.

поборется с , – с (32), – со .

Полностью сетка здесь.