Ролан Гаррос. Медведев попал в одну половину с Джоковичем, Рублев – в четверть с Алькарасом и Циципасом, Надаль сыграет со Зверевым
Состоялась жеребьевка мужского «Ролан Гаррос».
Турнир пройдет с 26 мая по 9 июня.
В верхней четверти действующий чемпион Новак Джокович (1) сыграет с Пьер-Угом Эрбером (WC), а Каспер Рууд (7) – с Якубом Меньшиком.
Роман Сафиуллин поборется с Душаном Лайовичем.
Во второй четверти 14-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль встретится с Александром Зверевым (4).
Даниил Медведев (5) сыграет с Домиником Кепфером, Карен Хачанов (18) – с Самитом Нагалом.
В третьей четверти Андрей Рублев (6) стартует матчем против Таро Даниэля.
Карлос Алькарас (3) встретится с квалифаером, Стефанос Циципас (9) – с Мартоном Фучовичем.
В нижней четверти Янник Синнер (2) сыграет с Кристофером Юбенксом, Хуберт Хуркач (8) – с квалифаером.
Аслан Карацев поборется с Александром Шевченко, Павел Котов – с Кэмероном Норри (32), Энди Маррей – со Стэном Вавринкой.
Полностью сетка здесь.
Похоронили Тима и Шварцмана в квале, а в первом круге выдали Зверя против Надаля и Вавра против Маррея..
Судьба вернёт должок Звереву за 22 год, судя по всему
в его мире Рууд уже три раза одолел джоковича)
А кому он в прошлом финале 0-3 отлетел, не напомнишь?
Несмотря на форму Надаля, Даня+грунт+ флэшбеки бы начались)))
А так матч топ конечно будет для 1раунда
Надаля решили слить в первом же мачте
Результат очевиден: даже если Надаль зацепит 1 сет, то дальше Зверев чисто на физухе возьмет + подаван
Будет что-то похожее на матч с поляком в Риме
он должен был сделать это ещё в 2022,но сейчас точно сделает
Усё, надоел. Всем.
Если Рафик не снимется хотя бы сегодня-завтра, я даже начну его уважать. Немножко, совсем чуть-чуть. И недолго.
(но это не точно))))
пхх))))
Напоминаю: до 1300 матчей в карьере Рафику остаётся сыграть 1 (один) матч.
#РафикИдётПо1300