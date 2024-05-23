Ролан Гаррос. Медведев попал в одну половину с Джоковичем, Рублев – в четверть с Алькарасом и Циципасом, Надаль сыграет со Зверевым

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка Пьер-Уг Эрбер Душан Лайович Мартон Фучович Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Таро Даниэль Роман Сафиуллин Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Хуберт Хуркач Самит Нагал Каспер Рууд Стефанос Циципас Кэмерон Норри Доминик Кепфер Карлос Алькарас Янник Синнер Павел Котов Александр Шевченко Якуб Меньшик Теннис

Состоялась жеребьевка мужского «Ролан Гаррос».

Турнир пройдет с 26 мая по 9 июня.

В верхней четверти действующий чемпион Новак Джокович (1) сыграет с Пьер-Угом Эрбером (WC), а Каспер Рууд (7) – с Якубом Меньшиком.

Роман Сафиуллин поборется с Душаном Лайовичем.

Во второй четверти 14-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль встретится с Александром Зверевым (4).

Даниил Медведев (5) сыграет с Домиником Кепфером, Карен Хачанов (18) – с Самитом Нагалом.

В третьей четверти Андрей Рублев (6) стартует матчем против Таро Даниэля.

Карлос Алькарас (3) встретится с квалифаером, Стефанос Циципас (9) – с Мартоном Фучовичем.

В нижней четверти Янник Синнер (2) сыграет с Кристофером Юбенксом, Хуберт Хуркач (8) – с квалифаером.

Аслан Карацев поборется с Александром Шевченко, Павел Котов – с Кэмероном Норри (32), Энди Маррей – со Стэном Вавринкой.

Полностью сетка здесь.

68 комментариев
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Решили по достоинству проводить Надаля))) 😁😁😁😁
+23
-1
+22
Вот это они там отожгли в этот раз, конечно.
Похоронили Тима и Шварцмана в квале, а в первом круге выдали Зверя против Надаля и Вавра против Маррея..
+16
-1
+15
Просто жесть ..
Судьба вернёт должок Звереву за 22 год, судя по всему
+12
-1
+11
У Грешника халява, хоть на грунте с ним играть многие могут но с такой сеткой до 1/2 он просто обязан доходить)
+11
0
+11
Ответ Евгений Фабиянчук
>Рудик - двукратный финалист А кому он в прошлом финале 0-3 отлетел, не напомнишь?
упустим этот ньюанс(:
в его мире Рууд уже три раза одолел джоковича)
+9
0
+9
Они решили подосрать всем, конечно. Стариков Вавра и Маррика сразу же в первом круге.
+10
-1
+9
Ответ Nottingham Forest
хахахха какую же халяву нарисовали нолику, я конечно предсказывал что нарисуют легкотню, но чтоб настолько внаглую одних бомжей засунуть до 1/4, это еще постараться надо было, даже квалифаера побоялись дать в первом раунде, решили карточника подкинуть чтоб наверняка
Самая халява здесь у Синнера, но для этого теннис немного нужно смотреть
+11
-2
+9
Орги решили отомстить Надалю за все годы унижения родного турнира по полной!!!
+12
-4
+8
Ответ Йенс Мустерманн
Ну что, для акробата четвертьфинал конечной станет, Рудик, как двукратный финалист и более молодой, смотрится предпочтительнее. Будет действительно забавно, если он сейчас в Женеве его обыграет, а потом и на RG, то есть три раза подряд 🤣🤣 P.S. Зато в случае их очной встрече на данной стадии табор будет иметь одного своего теннисиста в полуфинале, вне зависимости от исхода. Наверняка такому сценарию они рады.
>Рудик - двукратный финалист
А кому он в прошлом финале 0-3 отлетел, не напомнишь?
+8
0
+8
Самый ад у Зверева. Сразу же Надаль и Руне в 4 круге. Самая халява у Синнера(как обычно), по такой сетке он до полуфинала на одной ноге дойдет. У остальных фаворитов сетка рабочая.
+10
-3
+7
Вот это Даню пронесло, если бы он остался 4м сеяным😂
Несмотря на форму Надаля, Даня+грунт+ флэшбеки бы начались)))
А так матч топ конечно будет для 1раунда
+8
-1
+7
Вот это засада у Рафы! Просто подстава… по сути это финал для Рафы прям сразу! Можно выложится на все 200% закрыть пикового Зверя, и сниматься, или же войдёт в историю по другому, вряд ли он на гароссе вылетал в 1 круге и заканчивать карьеру вылетом в 1 круге вряд ли будет круто для Надаля!! Этот матч обещает быть жарким… Хотя еще вариант есть, Рафа может и сняться, кто знает, тоже возможно
+7
0
+7
Ответ Галина Воробьёва
как раз таки он и достоин))) он должен был сделать это ещё в 2022,но сейчас точно сделает
Надаль выиграл бы тогда в любом случае
+8
-1
+7
Мда
Надаля решили слить в первом же мачте
Результат очевиден: даже если Надаль зацепит 1 сет, то дальше Зверев чисто на физухе возьмет + подаван
Будет что-то похожее на матч с поляком в Риме
+7
-1
+6
Я отказываюсь в это верить, зверев тупо недостоин того чтобы иметь такое достижение в своей карьере
+8
-2
+6
Ответ daiv18
было очевидно что Зверев будет в четверти Надаля, но чтобы в первом матче, нонсенс.
Откуда было очевидно?)
+5
0
+5
Ответ Eugenie Nation
Забавное что есть хомяки кто плюсует его
Ты там всю весну про баранки на РГ для серба от Рафулика писал, что сейчас скажешь?)
+6
-1
+5
Приехал надал…станция таганская
+5
0
+5
Ответ Даниил Александров
Я отказываюсь в это верить, зверев тупо недостоин того чтобы иметь такое достижение в своей карьере
как раз таки он и достоин)))
он должен был сделать это ещё в 2022,но сейчас точно сделает
+8
-4
+4
Ответ JozY
Они решили подосрать всем, конечно. Стариков Вавра и Маррика сразу же в первом круге.
у Маррея всё равно не было шансов даже на второй круг,а так хотя бы вывеска
+5
-1
+4
А Зверев в первом/втором круге на шлемах донный. Даже камбэк вроде здесь был с 0-2
+6
-2
+4
Ответ sedric
Самый ад у Зверева. Сразу же Надаль и Руне в 4 круге. Самая халява у Синнера(как обычно), по такой сетке он до полуфинала на одной ноге дойдет. У остальных фаворитов сетка рабочая.
Скорее уж Хачанов а не Руне в 4 круге у Зверева. Может и сложноватая сетка но как по мне больше всех не повезло Циципасу с Рублем которые выходят друг на друга в 4 круге а победитель в 1/4 на Алькарас.
+5
-1
+4
Как обычно - у Новака ад, у РАФЫ дичайшая халява!
+12
-8
+4
Ответ Николай Володин
Комментарий удален модератором
Это ты выучи матчасть и не позорься!
+4
-1
+3
Ответ Евгений Фабиянчук
Как обычно - у Новака ад, у РАФЫ дичайшая халява!
Хахахахахаххааххаха
+6
-3
+3
было очевидно что Зверев будет в четверти Надаля, но чтобы в первом матче, нонсенс.
+4
-1
+3
Надаль попал лллл ...
+3
0
+3
Ой, а штотакоэ? Как это у Рафика не болл-гёрл в 1м раунде? И не тыща-какойтотам в рейтинге. И даже не 2 гарантированных квалифая, как в 2019м.
Усё, надоел. Всем.
Если Рафик не снимется хотя бы сегодня-завтра, я даже начну его уважать. Немножко, совсем чуть-чуть. И недолго.
(но это не точно))))
пхх))))

Напоминаю: до 1300 матчей в карьере Рафику остаётся сыграть 1 (один) матч.
#РафикИдётПо1300
+8
-5
+3
В прошлый раз дед Зверева до травмы из-за нагрузки довёл
+3
0
+3
Ответ N.S.A.8.5
В итоге не было разницы между 4 и 5 посевом, всё равно попали в одну четверть.
Ну как сказать, соперники там чуток отличаются)
+2
0
+2
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