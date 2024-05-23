Сафонов сыграет во всех матчах предсезонки «ПСЖ». Директор клуба Кампуш приезжал в Москву и разговаривал с Матвеем перед игрой со «Спартаком» («СЭ»)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы товарищеские матчи (клубы) Краснодар Луиш Кампуш Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Матвей Сафонов сыграет летом во всех предсезонных матчах «ПСЖ».

Об этом сообщает заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Накануне стало известно, что вратарь «Краснодара» близок к переходу в парижский клуб за 20 млн евро.

«Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш лично приезжал в Москву и разговаривал с Матвеем перед игрой со «Спартаком» (0:1).

Ожидается, что Сафонов примет участие во всех летних товарищеских матчах «ПСЖ» и будет иметь стабильную игровую практику в сезоне», – написал Алланазаров.

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?

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26 комментариев
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ПСЖ хотят набрать болельщиков откуда никто не ждал. А то чё у этих из Монако какой то русский в команду года попал. Второй в Италии Еврокубок взял. Они тоже захотели такого.
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Это конечно дико неожиданно.
Можно порадоваться за Сафонова, если правда
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Сейчас наши по напишут…он капитаном уже к концу дня сезон начнет… не сглазили бы
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ПСЖ Сафонова
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+9
Еще пообещал красную саблю, барабан и щенка бульдога
+8
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+8
Ответ Тамазик Хеладзе
ПСЖ хотят набрать болельщиков откуда никто не ждал. А то чё у этих из Монако какой то русский в команду года попал. Второй в Италии Еврокубок взял. Они тоже захотели такого.
Еще какой-то топ уехал на Кипр из этой ихней Италии))))
+7
0
+7
Как Кукуруку, который далек от журналистики и вместе с Димкой Егоровым были на прикорме у Заремы - дорос до зам. глав. реда некогда самой популярной спортивной газеты в стране.
Да уж…….. Правильно говорят, что скатилась спортивная журналистика. Вот один из ярчайших примеров этого.
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Пока все равно не верится. Но если правда, это будет не просто круто, это будет охренеть как круто!
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Матвей не хуже Долларуммы
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Доннарума юзерам Спортса: рагацци! Мне стоит волноваться?!?🤌🍷
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Ну Матвей, конечно, топ-вратарь по цене среднего. Хитрые шейхи, а на повесточку плевать хотели
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Интересно. Французский журналист говорит, что о Сафонова никто ничего во Франции не знает. А тут такое дело 🤣🤣🤣
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"Ожидается, что Сафонов примет участие во всех летних товарищеских матчах «ПСЖ» и будет иметь стабильную игровую практику в сезоне" .... ожидается. тут главное слово.
Убрать Доннаруму из основы можно будет лишь , как Лунин в Реале, дождавшись травмы и играть на голову выше.. и то, по последним новостям, гарантий это не дает
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"ПСЖ Сафронова" - это будет сильно.
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Кто агент у Сафонова? Если он провернет эту сделку, это будет гениально! Не самого топового вратаря засунуть в топ клуб - дано не каждому. За Матвея можно только порадоваться, огромный шаг вперед может быть сделан.
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Будет круто если перейдет , да формально на лавку , но учитывая нестабильность Доннаруммы может и в основе заиграть
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Это гoмoбрат Егорова. Этим двум птицам веры нет.
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Я правильно понимаю, что это все игра агентов Сафонова, чтобы больше денег получить от Зенита?
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Блин, ну круто если так, конечно. Только порадоваться за Матвея
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Ну если СЭ пишет, то точно фейк )))
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Ну Долларуму врят ли вытеснит, но пробовать надо, хотя погоде всё это на утиные истории.
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Фантазии какие-то.
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Раз Алланазаров пишет, значит агент Матвея попросил зарплату от Зенита )
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Не знаю в какой форме сейчас и вообще Сафонов, но Доннарумма один из тех кто в чертвертьфинале прибивал ПСЖ с Барсой и таки прибил в полуфинале с Дортмундом.
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Неожиданный россиянин в Париже 2024
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И Муратова прихватите и тогда не видать вам лигу 1
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