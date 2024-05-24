Макдэвид забил на 1-й минуте 2-го овертайма и принес «Эдмонтону» победу в 1-м матче серии с «Далласом»
Коннор Макдэвид принес «Эдмонтону» победу в 1-м матче серии с «Далласом».
Капитан «Ойлерс» забросил шайбу на 1-й минуте второго овертайма первого матча финала Западной конференции Кубка Стэнли (3:2 2ОТ, 1-0).
Также сегодня канадец отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи.
В начале первого овертайма он получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, в конце – упустил голевой момент,
В активе 27-летнего нападающего стало 23 (3+20) очка в 13 играх в текущем плей-офф.
Лидер он на то и лидер, чтобы так решать.
Ещё 3 победы, парни!
Но отличный трудяга в тех матчах когда у него прёт.
Можно играть с таким Ойлерз. Даллас клуб умелый и крепкий. Верю в них!