Макдэвид забил на 1-й минуте 2-го овертайма и принес «Эдмонтону» победу в 1-м матче серии с «Далласом»

Коннор Макдэвид принес «Эдмонтону» победу в 1-м матче серии с «Далласом».

Капитан «Ойлерс» забросил шайбу на 1-й минуте второго овертайма первого матча финала Западной конференции Кубка Стэнли (3:2 2ОТ, 1-0).

Также сегодня канадец отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи.

В начале первого овертайма он получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, в конце – упустил голевой момент,

В активе 27-летнего нападающего стало 23 (3+20) очка в 13 играх в текущем плей-офф.