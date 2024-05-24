Макдэвид забил на 1-й минуте 2-го овертайма и принес «Эдмонтону» победу в 1-м матче серии с «Далласом»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид принес «Эдмонтону» победу в 1-м матче серии с «Далласом».

Капитан «Ойлерс» забросил шайбу на 1-й минуте второго овертайма первого матча финала Западной конференции Кубка Стэнли (3:2 2ОТ, 1-0). 

Также сегодня канадец отметился результативной передачей и был признан первой звездой встречи.

В начале первого овертайма он получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, в конце – упустил голевой момент, 

В активе 27-летнего нападающего стало 23 (3+20) очка в 13 играх в текущем плей-офф. 

21 комментарий
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Затащил
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Надо срочно пересматривать список по Коню))))
Лидер он на то и лидер, чтобы так решать.
Ещё 3 победы, парни!
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Главное все писали победит Даллас! В какой раз убеждаюсь, что ничего заранее говорить нельзя!
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Если Скиннер будет играть как сегодня, то есть перестанет чудить и начнет брать свои броски, то после этой игры уже Эдмонтон выглядит фаворитом. Сегодня они показали что могут переиграть Даллас в его игру «бей-души-копай у бортов»
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Плащ невидимку надел, поэтому защита Далласа его не увидела - единственное объяснение эпизода.
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Альберт, выходи!
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Ой, а он же бегунок? А вот наш кучерявый Панарин с -3 ушёл с площадки) вот кто настоящий лидер 😁
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Леон только начал на скамейке вещички раскладывать на второй овертайм, так ведь нет, пришлось всё бросить и бежать радоваться.
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Вот что значит лидер и капитан! После незабитого в пустые мог психологически сломаться, но в самый нужный и важный момент зарешал 💪
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Ответ deligy
Плащ невидимку надел, поэтому защита Далласа его не увидела - единственное объяснение эпизода.
Джонстон и Бенн зависли в чужой зоне, первый вообще упал, так что при входе в зону было 4 на 3. Бенн вроде добежал до шайбы, но накрыть Макдевида уже не успели разобраться.
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Ответ TalentHead
Если Скиннер будет играть как сегодня, то есть перестанет чудить и начнет брать свои броски, то после этой игры уже Эдмонтон выглядит фаворитом. Сегодня они показали что могут переиграть Даллас в его игру «бей-души-копай у бортов»
Там ещё вопросы к защитникам, которые второй матч подряд мимо шайбы клюшкой машут в своей зоне. Там Кувер 3-1 сделал и седня тоже самое.
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Ответ Нет Его
Ой, а он же бегунок? А вот наш кучерявый Панарин с -3 ушёл с площадки) вот кто настоящий лидер 😁
Артемий не лидер, не был и никогда им не станет.
Но отличный трудяга в тех матчах когда у него прёт.
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Эдмонтон так держать 🤘🤘🤘
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Ответ Maxim Shumov
Фанаты Саши напишут про некубкового бегунка?
Я фанат Саши, но никогда бы такое в голову мне не пришло написать
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Ответ Нет Его
Ой, а он же бегунок? А вот наш кучерявый Панарин с -3 ушёл с площадки) вот кто настоящий лидер 😁
Это другое))
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Даллас молодцы, что отыгрались Звено с Дадоновым и Сегином соорудили две шайбы. Пас Дадонова на Сегина был очень крут. Неуловимое подставление клюшки рассмотрели только на повторе. Отлично друг друга понимают.
Можно играть с таким Ойлерз. Даллас клуб умелый и крепкий. Верю в них!
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Фанаты Саши напишут про некубкового бегунка?
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Вот за это мы и любим НХЛ, большинство шансов нефти не давали, писали даже про свип, а теперь что скажут интересно?) Нефть с заслуженной победой!
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Сладкая победа 💪
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сейчас в фэнтези игроки Эдмонтона будут на расхват
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Круто, а ведь в первом овертайме , мог стать антигероем матча.
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