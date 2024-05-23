Российские спортсмены выступят на Всемирных играх кочевников в Казахстане

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Экзотические виды

Российские спортсмены впервые выступят на Всемирных играх кочевников, которые пройдут 8-13 сентября в Астане.

Об этом высказался министр спорта России Михаил Дегтярев после встрече с коллегой из Казахстана Ермеком Маржикпаевым.

В оргкомитете Игр ранее уже сообщали, что российская команда планирует участвовать с флагом и гимном страны.

Всемирные игры кочевников – международные соревнования по этническим видам спорта. Предыдущие проходили в Турции в 2022 году и собрали более 3 тысяч спортсменов из 102 стран.

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8 комментариев
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Какая нафиг Олимпиада, когда есть более рейтинговые соревнования!
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А эти либералы ещё говорят, что наш спорт загибается. Шах и мат от нового министра!
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Новости всё забавнее и забавнее)))
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Ответ selso99
А эти либералы ещё говорят, что наш спорт загибается. Шах и мат от нового министра!
Ага 👍👍👍
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это местный заменитель олимпиады?
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Всемирные игры Кожевников:)??? Поглядим.
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Вот это прорыв. А то только Россия-Беларусь.
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Гвоздь программы игр - козлодрание, или бузкаши
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