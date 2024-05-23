Исполком ФФКР утвердил переход Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева в сборную Узбекистана
Пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев будет выступать за сборную Узбекистана.
Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) дал фигуристам соответствующее разрешение, сообщает источник ТАСС.
Гейниш и Чигирев встали в пару в 2022 году, они являются призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, призерами мемориала Панина-Коломенкина.
Пара тренируется у Нины Мозер.
удачи ребятам
Удачи ребятам!
Чистый четверг.
Гейниш и Чигирёв пара хорошая - последний старт в прошедшем сезоне 206+.
Представляю лица ребятишек, когда они увидят свои результаты от ИСУ в районе 180+.
Да, кстати а что у них с карантином, они же выступали где-то в этом сезоне