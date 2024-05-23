Исполком ФФКР утвердил переход Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева в сборную Узбекистана

Пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев будет выступать за сборную Узбекистана.

Исполком Федерации фигурного катания России ( ) дал фигуристам соответствующее разрешение, сообщает источник ТАСС.

Гейниш и Чигирев встали в пару в 2022 году, они являются призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, призерами мемориала Панина-Коломенкина.

Пара тренируется у Нины Мозер.