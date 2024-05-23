Исполком ФФКР утвердил переход Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева в сборную Узбекистана

Теги сборная России ФФКР пары сборная Узбекистана Дмитрий Чигирев Екатерина Гейниш Фигурное катание

Пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев будет выступать за сборную Узбекистана.

Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) дал фигуристам соответствующее разрешение, сообщает источник ТАСС. 

Гейниш и Чигирев встали в пару в 2022 году, они являются призерами чемпионата Москвы, победителями этапа Кубка Москвы, призерами мемориала Панина-Коломенкина. 

Пара тренируется у Нины Мозер.

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51 комментарий
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у ФФКР аттракцион невиданной щедрости, всех отпустила
удачи ребятам
+14
-3
+11
Ну и отлично!
Удачи ребятам!
+12
-3
+9
Ответ V__k
То есть их отпустили без карантина или они будут сидеть следующий сезон? Если без карантина, то эта полнейшая наглость. Я понимаю, что они десятый эшелон, но правила одни для всех
у ису есть только 1 карантин - 1 год с последнего старта на турнире под их эгидой... все остальные "карантины" федра только бюрократической волокитой устроить может, как в случае с Самоделкиной...
+8
-1
+7
Удачи! Пусть всё получится!
+8
-2
+6
Ответ Аленка_76
Аннабель, Соня Самоделкина и Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев
в телеграме пишут, что кто-то еще четвёртый вроде как должен быть…
+7
-1
+6
Ответ Александр
а можно весь список разом???....
Аннабель, Соня Самоделкина и Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев
+7
-1
+6
Удачи и успеха ребятам))
+6
-1
+5
Ответ Мороженко
Удивительно просто, всех отпустили
Интересно, что про этом чувствуют спортсмены сборной. Эти ребята все поедут на Европу и Мир, а наши на Узоры.
+8
-3
+5
Ответ Александр
это то, что сми уже опубликовали....
и один в декабре будет
+4
0
+4
Ответ Romanova
в телеграме пишут, что кто-то еще четвёртый вроде как должен быть…
В декабре скажут
+4
0
+4
Кто последний будет уходить, не забудьте выключить свет.
+8
-4
+4
Успехов! Пусть все получится
+4
0
+4
а можно весь список разом???....
+3
0
+3
Удивительно просто, всех отпустили
+4
-1
+3
ФФКР сегодня зарплату дали? Чо такие добрые
+3
0
+3
Удачи вам 🙏🙏🙏
+5
-2
+3
Ответ Аленка_76
Аннабель, Соня Самоделкина и Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев
это то, что сми уже опубликовали....
+2
0
+2
Ответ Denis Travin
На ЧЕ 2024 результат золота 199+ у итальянцев. Гейниш и Чигирёв пара хорошая - последний старт в прошедшем сезоне 206+. Представляю лица ребятишек, когда они увидят свои результаты от ИСУ в районе 180+.
не первые и не последние....
+2
0
+2
Доброта от ФФКР продолжается :)
Чистый четверг.
+3
-1
+2
Всех отпустили, почему Черизано не отпустили непонятно
+3
-1
+2
Ответ Аленка_76
и один в декабре будет
это может быть не полный список... вот и интересно... это всё или будут ещё "фамилии"... интерес, конечно, вокруг "пропустивших сезон".... Титова, Жилина, Акатьева....
+3
-2
+1
Ответ Александр Шульгин
Всех отпустили, почему Черизано не отпустили непонятно
Попытался перейти раньше скандального перехода. Сейчас более сговорчивая ФФКР.
+1
0
+1
Ответ V__k
То есть их отпустили без карантина или они будут сидеть следующий сезон? Если без карантина, то эта полнейшая наглость. Я понимаю, что они десятый эшелон, но правила одни для всех
Чудо безграмотное, правила разрешают откреплять Без карантина или настаивать на карантине. ДВА варианта - понимаешь?
+2
-1
+1
Рахмат.
+1
0
+1
Ответ Max Zdanov
Зато сборники будут купаться в деньгах, а эти ребята после окончания карьеры по круизным лайнерам вместо наших шоу будут кататься и пенсионеров веселить.
с чего бы это??? там сокращения финансирования по всем фронтам...
+1
0
+1
На ЧЕ 2024 результат золота 199+ у итальянцев.

Гейниш и Чигирёв пара хорошая - последний старт в прошедшем сезоне 206+.
Представляю лица ребятишек, когда они увидят свои результаты от ИСУ в районе 180+.
+2
-1
+1
Ответ Max Zdanov
Ну да, бешеные призовые на наших ГС тому доказательство. По факту если ты попадаешь в топ, тусовку Первого канала итд, смысла переходить уже нет, лучше уже не будет, никакая международка не перебивает этот профит.
это всё временно... "прожрёшь" за год-два... и не такие они уж и бешеные (за первое место на чм - $60K+)... завтра изменится конъюнктура, и не будет никаких "тусовок на первом"... тем более никто там без титулов как минимум чм, в тусовке на Первом, не ждёт (на самом деле и чм мало, и ои иногда не достаточно)... а титулы на всю жизнь с тобой остаются... как минимум не в массовке на шоу выступать после будешь...
+1
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Что за атракцион невиданной щедрости сегодня у федры?
0
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0
Они тоже тренироваться будут продолжать в России? Пора бы уже федре заняться этим принципиальным вопросом.
Да, кстати а что у них с карантином, они же выступали где-то в этом сезоне
+6
-6
0
То есть их отпустили без карантина или они будут сидеть следующий сезон? Если без карантина, то эта полнейшая наглость. Я понимаю, что они десятый эшелон, но правила одни для всех
+3
-3
0
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