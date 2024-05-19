Пеп подтвердил, что останется в «Сити» на следующий сезон: «У меня есть контракт, и я хочу быть здесь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не собирается уходить из «Манчестер Сити».

«Да, у меня есть контракт, и я хочу быть здесь в следующем сезоне», – сказал главный тренер «горожан».

Контракт испанца с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.

Пеп о том, что доминация «Сити» вредит АПЛ: «Выигрывай я с отрывом в 20 очков, то сказал бы: «Да, я гений, я так хорош». Победить могли и другие – «Арсенал» может выиграть в этом сезоне, например»

14 комментариев
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Ответ S. A.
Разве он 2 сезона подряд с Клоппом борется?
В этом с Артетой, а в прошлом с кем?
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Не угадал, пацаны, когда комментил в новости о Хави, был не прав , исправлюсь))
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Физруола думаю лучший тренер манчестерских клубов в 21-м веке.
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Без Клоппа ещё спокойней будет себя чувствовать в Апл
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Арабская Ситька, как мальчик мажор, которому, помимо того, что купили самые модные игрушки, еще для уверенности прикупил судеек
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Ответ Зеленский
Почему барсу не хочет спасать?)
Он уже много раз говорил, что это пройденный этап и что он не вернётся в Барселону тренером.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Он уже много раз говорил, что это пройденный этап и что он не вернётся в Барселону тренером.
А за миллиард на трансферы?)
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Ответ Зеленский
А за миллиард на трансферы?)
Откуда я знаю. Это у него спроси.
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Ответ Зеленский
А за миллиард на трансферы?)
Кто про что, а Зеленский про миллиарды..))
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Ответ Владимир Владимирович
Без Клоппа ещё спокойней будет себя чувствовать в Апл
Разве он 2 сезона подряд с Клоппом борется?
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Ответ slavik12345
В этом с Артетой, а в прошлом с кем?
90% чемпионата шёл позади него же
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Ответ mlkwd
Арабская Ситька, как мальчик мажор, которому, помимо того, что купили самые модные игрушки, еще для уверенности прикупил судеек
Похожи на вРотенберга и миллеровскую зенитку. Также не обсуждают на центральных каналах
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