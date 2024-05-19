Пеп подтвердил, что останется в «Сити» на следующий сезон: «У меня есть контракт, и я хочу быть здесь»

Пеп Гвардиола не собирается уходить из «Манчестер Сити».

«Да, у меня есть контракт, и я хочу быть здесь в следующем сезоне», – сказал главный тренер «горожан».

Контракт испанца с « » рассчитан до 2025 года.

Пеп о том, что доминация «Сити» вредит АПЛ: «Выигрывай я с отрывом в 20 очков, то сказал бы: «Да, я гений, я так хорош». Победить могли и другие – «Арсенал» может выиграть в этом сезоне, например»