Вальверде о Кроосе: «Мы все будем очень по нему скучать. Тони уходит из «Реала» легендой» 

Федерико Вальверде оценил решение Тони Крооса завершить игровую карьеру.

Хавбек «Реала» провел последний матч за клуб, сделав голевую передачу в финале чемпионов против «Боруссии» (2:0).

«Мы все будем очень по нему скучать. Тони уходит из клуба легендой. Он оставил свой след в истории « ».

Мы, молодые ребята, пытались научиться у него как можно большему как в случае с Модричем, и я хочу поблагодарить за то, что он передал нам свой опыт», – сказал хавбек «Реала».