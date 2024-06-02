Вальверде о Кроосе: «Мы все будем очень по нему скучать. Тони уходит из «Реала» легендой» 

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде оценил решение Тони Крооса завершить игровую карьеру.

Хавбек «Реала» провел последний матч за клуб, сделав голевую передачу в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0).

«Мы все будем очень по нему скучать. Тони уходит из клуба легендой. Он оставил свой след в истории «Реала». 

Мы, молодые ребята, пытались научиться у него как можно большему как в случае с Модричем, и я хочу поблагодарить Тони за то, что он передал нам свой опыт», – сказал хавбек «Реала».

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5 комментариев
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Если матч длился бы 120 минут, Феде на 120-й минуте ещё активно прессиговал бы Кобеля)
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Никто не заменит Тони. Теперь это будет совсем другая команда в плане игры.
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Не понимаю на соседней ветке дифирамбов в адрес вини. По факту Кросс подал, Карвахаль зарешал, старая гвардия затащила. А дальше было дело техники. Чего они будут делать с центром гораздо интереснее, чем кого посадит на лавку Мбаппе.
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Не только с центром , Тони умопомрачительно пробивал штрафные и навешивал с угловых . Практически каждый пас произведение искусства , Тони будет очень не хватать
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Ответ 4akyr
Никто не заменит Тони. Теперь это будет совсем другая команда в плане игры.
Модрич заменит
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