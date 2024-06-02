Анчелотти о сезоне «Реала»: «Было немало проблем из-за травм – это еще больше сблизило нас. Нужен не только высокий класс, но и сплоченность в коллективе» 

Карло Анчелотти отметил сплоченность «Реала» в прошедшем сезоне.

Главный тренер мадридцев высказался после финала чемпионов с «Боруссией» (2:0).

«Все считали, что мы должны выиграть этот матч. Но сегодня мы легко могли проиграть. « » сражалась очень достойно, нам пришлось очень непросто. К счастью, мы нащупали свою игру.

В следующем году нас ждут очередные перестроения. Но мы сможем найти нужный баланс, хотя это будет непросто в связи с уходом таких игроков, как Кроос.

В этом сезоне у нас было немало проблем из-за травм – это еще больше сблизило нас. Нужен не только высокий класс, но и сплоченность в коллективе. Одного из двух недостаточно», – сказал .