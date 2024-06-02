Анчелотти о сезоне «Реала»: «Было немало проблем из-за травм – это еще больше сблизило нас. Нужен не только высокий класс, но и сплоченность в коллективе» 

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Футбол

Карло Анчелотти отметил сплоченность «Реала» в прошедшем сезоне.

Главный тренер мадридцев высказался после финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0).

«Все считали, что мы должны выиграть этот матч. Но сегодня мы легко могли проиграть. «Боруссия» сражалась очень достойно, нам пришлось очень непросто. К счастью, мы нащупали свою игру. 

В следующем году нас ждут очередные перестроения. Но мы сможем найти нужный баланс, хотя это будет непросто в связи с уходом таких игроков, как Кроос.

В этом сезоне у нас было немало проблем из-за травм – это еще больше сблизило нас. Нужен не только высокий класс, но и сплоченность в коллективе. Одного из двух недостаточно», – сказал Анчелотти.

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9 комментариев
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Многие обвиняют Анчи в том, что он как тренер так то лошара, просто мотивирует хорошо.. Но..
Вчерашний гол Карвахаля это же именно тренерская задумка..
Ещё по ходу сезона, из Дани стали клепать что-то вроде гвардиоловского Канселу или Мигеля из Жироны.. То есть зачастую в атакующих стадиях, он не занимался профильной работой латераля, а смещался в полуфланги.. Откуда Карвахалем был забит гол Валенсии кстати, откуда вчера у Дани сорвался прорыв.. А при стандартах испанец ростом 1,7м по ходу сезона всегда отказывался в гуще борьбы, хотя по прошлым сезонам он исполнял более классическую для крайка задачу - оставался последним.. И вчерашний гол головой не единственный у него.. Карвахаль головой сравнял счёт с Севильей в первом круге..

Это именно тренерская идея - связать Карву и Вальверде дублирующими функциями и добавлять игрока в толпу при стандартах. Ну и к слову, Васкес действует в той же манере, что подтверждает мои слова..
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+5
Я никогда не видел Дортмунд таким,выдали матч жизни.Но сил хватило лишь на первый тайм,во тором Мадрид включился и довел до победы.Браво просто Браво Реалу!Всех болельщиков Мадрида с победой!!!
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+3
Ответ vcaireac
Я никогда не видел Дортмунд таким,выдали матч жизни.Но сил хватило лишь на первый тайм,во тором Мадрид включился и довел до победы.Браво просто Браво Реалу!Всех болельщиков Мадрида с победой!!!
Когда Реал включился уже было понятно, что победа не ускользнет.
+1
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Ответ Pertinax Gandi
Папа Карло опять выстругал своих буратин. И по игре-то вроде были моменты у Дортмунда. Но моменты. Не голы. А папины ребята своё реализовали. Причём там, где не ждали. Почти списанный беспонтовый Карвахаль подставил башку, например.
Тут беспонтовый только ты
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Ответ Pertinax Gandi
Папа Карло опять выстругал своих буратин. И по игре-то вроде были моменты у Дортмунда. Но моменты. Не голы. А папины ребята своё реализовали. Причём там, где не ждали. Почти списанный беспонтовый Карвахаль подставил башку, например.
> там где не ждали

два одинаковых момента Карвахаля за 15 минут - ну да, ну да, пошли мы нахрен.
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Ответ Pertinax Gandi
Папа Карло опять выстругал своих буратин. И по игре-то вроде были моменты у Дортмунда. Но моменты. Не голы. А папины ребята своё реализовали. Причём там, где не ждали. Почти списанный беспонтовый Карвахаль подставил башку, например.
здесь ты не прав, Карва этот сезон отбегал от а до я. Это его лучший сезон, ты просто не смотришь игру Реала в этом сезоне это просто машина удивительный защитник, не зря его прозвали Бульдог. А его гол это не случайность со второго раза после престрела попал)
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Ответ Эльдар Сулейманов
здесь ты не прав, Карва этот сезон отбегал от а до я. Это его лучший сезон, ты просто не смотришь игру Реала в этом сезоне это просто машина удивительный защитник, не зря его прозвали Бульдог. А его гол это не случайность со второго раза после престрела попал)
Это был пост восхищения. Жаль, что не все поняли.
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