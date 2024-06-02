Анчелотти о сезоне «Реала»: «Было немало проблем из-за травм – это еще больше сблизило нас. Нужен не только высокий класс, но и сплоченность в коллективе»
Карло Анчелотти отметил сплоченность «Реала» в прошедшем сезоне.
Главный тренер мадридцев высказался после финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0).
«Все считали, что мы должны выиграть этот матч. Но сегодня мы легко могли проиграть. «Боруссия» сражалась очень достойно, нам пришлось очень непросто. К счастью, мы нащупали свою игру.
В следующем году нас ждут очередные перестроения. Но мы сможем найти нужный баланс, хотя это будет непросто в связи с уходом таких игроков, как Кроос.
В этом сезоне у нас было немало проблем из-за травм – это еще больше сблизило нас. Нужен не только высокий класс, но и сплоченность в коллективе. Одного из двух недостаточно», – сказал Анчелотти.
Вчерашний гол Карвахаля это же именно тренерская задумка..
Ещё по ходу сезона, из Дани стали клепать что-то вроде гвардиоловского Канселу или Мигеля из Жироны.. То есть зачастую в атакующих стадиях, он не занимался профильной работой латераля, а смещался в полуфланги.. Откуда Карвахалем был забит гол Валенсии кстати, откуда вчера у Дани сорвался прорыв.. А при стандартах испанец ростом 1,7м по ходу сезона всегда отказывался в гуще борьбы, хотя по прошлым сезонам он исполнял более классическую для крайка задачу - оставался последним.. И вчерашний гол головой не единственный у него.. Карвахаль головой сравнял счёт с Севильей в первом круге..
Это именно тренерская идея - связать Карву и Вальверде дублирующими функциями и добавлять игрока в толпу при стандартах. Ну и к слову, Васкес действует в той же манере, что подтверждает мои слова..
два одинаковых момента Карвахаля за 15 минут - ну да, ну да, пошли мы нахрен.