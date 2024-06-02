Клаудиньо интересен саудовцам и открыт к переходу, скучая по Малкому. «Зенит» хочет сохранить хавбека (Legalbet)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Клаудиньо Футбол

Клаудиньо интересен клубам из Саудовской Аравии.

Луис Гарсия, агент полузащитника «Зенита», ведет переговоры о возможном трансфере, сообщает Legalbet.

По данным источника, Клаудиньо нравится чемпионат Саудовской Аравии, его открытый футбол, позволяющий много забивать и идти в зрелищный обыгрыш.

Кроме того, он скучает по своему бывшему партнеру по «Зениту» Малкому и впечатлен его результативностью за «Аль-Хилаль». При этом «Зенит» намерен сохранить Клаудиньо в составе.

Клаудиньо сказал, что хочет остаться: «У меня есть контракт, я счастлив. Буду в отпуске – поговорю с «Зенитом» и посмотрю, что будет лучше для всех»

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12 комментариев
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Лямов 30 за него норм, что думаете? 😎
+15
-1
+14
Саудиты открыли для себя, что и среди россиян есть неплохие игроки
+9
-2
+7
Малком, Малком я скучаю, я, скучаю.... Оказадось это больно, Малком, Малком я скучаю.
+6
-2
+4
Ответ CoMoBo3
Лямов 30 за него норм, что думаете? 😎
как раз 30 - вполне норм, ниже это уже будет гораздо меньше рынка, но в текущих условиях российским клубам тяжело набирать качественных игроков, так что 30 даже довольно мало
+3
0
+3
Ответ topeleven
При этом результативность Малкома в Саудовской Аравии ниже, чем в последний сезон в РПЛ
Так адаптация в любом случае нужна.
+2
0
+2
Надо продавать саудитам, загонять тоску
+1
0
+1
Ответ CoMoBo3
Лямов 30 за него норм, что думаете? 😎
30 должны быть выплачены сразу, а еще 30 – до конца следующего сезона, как с Малкомом 😁🙃
+2
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Летять утки
+3
-3
0
Ответ topeleven
При этом результативность Малкома в Саудовской Аравии ниже, чем в последний сезон в РПЛ
так там Чемп сильнее нашего!
посмотри, кто там играет и сравни со звёздами нашего футбола...
Тюкавин - лучший игрок РПЛ)))
Его и в Ференцварош никто не возьмёт!!!
+3
-3
0
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