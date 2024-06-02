Клаудиньо интересен саудовцам и открыт к переходу, скучая по Малкому. «Зенит» хочет сохранить хавбека (Legalbet)
Клаудиньо интересен клубам из Саудовской Аравии.
Луис Гарсия, агент полузащитника «Зенита», ведет переговоры о возможном трансфере, сообщает Legalbet.
По данным источника, Клаудиньо нравится чемпионат Саудовской Аравии, его открытый футбол, позволяющий много забивать и идти в зрелищный обыгрыш.
Кроме того, он скучает по своему бывшему партнеру по «Зениту» Малкому и впечатлен его результативностью за «Аль-Хилаль». При этом «Зенит» намерен сохранить Клаудиньо в составе.
Клаудиньо сказал, что хочет остаться: «У меня есть контракт, я счастлив. Буду в отпуске – поговорю с «Зенитом» и посмотрю, что будет лучше для всех»
посмотри, кто там играет и сравни со звёздами нашего футбола...
Тюкавин - лучший игрок РПЛ)))
Его и в Ференцварош никто не возьмёт!!!