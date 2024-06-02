Канищев о «Химках», «Динамо» Махачкала и «Акроне» в РПЛ: «Они будут мальчиками для битья. Плохо, что столько команд из Первой лиги разбавили и без того низкий уровень»
Александр Канищев оценил выход сразу трех клубов Первой лиги в Мир РПЛ.
«Химки» и «Динамо» Махачкала вышли в высший дивизион напрямую, а «Акрон» – по итогам стыковых матчей.
«Плохо, что столько команд из Первой лиги разбавили и без того низкий уровень РПЛ. Это не лучшее, что могло быть. Минус, что уже минимум три команды ФНЛ вышли. Они будут мальчиками для битья.
Это ставит уровень чемпионата на ступень ниже. У наших лидеров и так было много проходных матчей. Это нехороший симптом», — сказал экс-игрок «Зенита».
Насчёт Динамо Махачкала и Акрона есть сомнения
Немало зависит от того как смогут усилиться
НО ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!
ну не верю!))))
13 очков за 11 туров - это грубо говоря 37 очков, что соответствует примерно 10-му месту
Это давно очевидно
Бюджет Акрону его холдинг наверняка увеличит
У Химок бюджет побольше, тренер - опытнее.
Они и сезон в ФНЛ прошли ровнее.
Химки будут выше и Акрона и Махачкалы, а значит точно не вылетят напрямую.
Ага, поэтому лидеры ставили рекорд по наименьшему количеству очков просто так. Проходных игр немного. Все команды играют сопоставимо плохо.
кто сейчас жмёт на кнопки на этом сайте?
80% - это те, кто не играл в чемпе города ни в хоккей, ни в футбол, которые более 10 раз не подтянутся на перекладине и не сделают 6 раз раз подъём переворотом, про то, что они выбегают на 100 метров из 12 скунд, а на 1000 из 3-х минут - это я вообще умалчиваю)
но зато с детства ловили волком яйца корзинкой - это же нулевые в спорте, так что ты от них хочешь???)))
минусанты сами распишутся, что мешки на перекладине и куклы на поляне)
Вон Крылья Советов никакими мальчиками для биться не стали. И Рубин в прошлом сезоне.
Понятное дело, команда, вышедшая в РПЛ, должна усилиться, хотя бы точечно и лучше, если легионерами (на которых в ФНЛ лимит жёстче).