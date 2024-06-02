Канищев о «Химках», «Динамо» Махачкала и «Акроне» в РПЛ: «Они будут мальчиками для битья. Плохо, что столько команд из Первой лиги разбавили и без того низкий уровень» 

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Александр Канищев Акрон Динамо Махачкала Футбол

Александр Канищев оценил выход сразу трех клубов Первой лиги в Мир РПЛ.

«Химки» и «Динамо» Махачкала вышли в высший дивизион напрямую, а «Акрон» – по итогам стыковых матчей.

«Плохо, что столько команд из Первой лиги разбавили и без того низкий уровень РПЛ. Это не лучшее, что могло быть. Минус, что уже минимум три команды ФНЛ вышли. Они будут мальчиками для битья. 

Это ставит уровень чемпионата на ступень ниже. У наших лидеров и так было много проходных матчей. Это нехороший симптом», — сказал экс-игрок «Зенита».

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31 комментарий
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Простите, Канищев, не у всех спонсор Газпром.
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+15
Химки наверняка
Насчёт Динамо Махачкала и Акрона есть сомнения
Немало зависит от того как смогут усилиться
+7
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+7
Ответ Владимири Йолкиннен
Простите, Канищев, не у всех спонсор Газпром.
У кого-то бедняки типа Лукойла, ВЭБа, ВТБ, РЖД...
НО ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!
+7
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+4
Акрон не выглядит неконкурентоспособным, в кубке они проходили и Спартак, и Локомотив, и Динамо. Если усилятся для РПЛ, то смогут показать большее, чем просто борьба за выживание.
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+4
Ответ Владимири Йолкиннен
Простите, Канищев, не у всех спонсор Газпром.
никогда не поверю, что болелы Бёрнли, Ноттингема, Фулхэма и прочие закатывают такие массовые истерики насчёт денег 2-х Манчестеров, Ливера, Тоттенхэма, Челси, как у нас в Москве!
ну не верю!))))
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Ответ Crenk
Химки наверняка Насчёт Динамо Махачкала и Акрона есть сомнения Немало зависит от того как смогут усилиться
Химками уже порулил один депутат и вовремя слинял, когда прокуратура дело завела, куда пропал этот Терюшков?)))
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Ответ Дмитрий Алексенко
Сочи, только на ничьи и хватало. У кого они из сильных команд смогли выйграть? Балтика запомнилась визитом в Грозный
ага, ничьи с Локо в Москве, с ЦСКА , Ростовом, победа над Спартаком - это хихи?
13 очков за 11 туров - это грубо говоря 37 очков, что соответствует примерно 10-му месту
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А Урал, Нижний, Сочи и Балтика прям давали бой и понимали средний уровень лиги.
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Не могу сказать по всем клубам, только по Факел. В этом сезоне, отобрал очки у всех команд первой тройки, две победы над Спартаком. В том обыграл и ничья с Динамо, победил Локомотив, две ничьи с Краснодаром, ничья с Зенитом. И это клуб, который два года, все типо эксперты, ставили на вылет, какие еще, проходные матчи ?
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Ну-ну, это не "Химки" обыграли в кубке серебряного призера РПЛ "Краснодар" и уволили главного тренера...
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Ответ Александр Васильев
ага, ничьи с Локо в Москве, с ЦСКА , Ростовом, победа над Спартаком - это хихи? 13 очков за 11 туров - это грубо говоря 37 очков, что соответствует примерно 10-му месту
Я же про победы над сильными командами спрашивал.
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Ответ Дмитрий Алексенко
А Урал, Нижний, Сочи и Балтика прям давали бой и понимали средний уровень лиги.
поменяли шило на мыло
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Ответ Дмитрий Алексенко
А Урал, Нижний, Сочи и Балтика прям давали бой и понимали средний уровень лиги.
Ну Сочи и Балтика во втором круге вполне , а всего то надо было усилиться легионерами
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Ответ Дмитрий Алексенко
Я же про победы над сильными командами спрашивал.
а я тебе ср арифметическое за весну выдал
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Ответ Александр Васильев
а какой зрелищный футбол-то был у Факела! только из-за него в Англии организовали платные трансляции РПЛ))))
Речь о конкурентных командах из нижний части. Тогда уж спроси, а чего Зенит не мог обыграть, или Спартак, где их зрелищность и кудесники бразильские, или хоть Динамо, вообще клиент Факела, особо по прошлому году, 4 очка у них взяли, в этом две ничьи, всего ) а ничейки какие зрелищные были 2-2, 3-3 с Динамо и Краснодаром, а вы все на Балтику, извините дрочите, с 15 легами и наверное единственными 3 очками над родным для ЦСКА Игнашевича )
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Ответ prosto D.
Спроси болельщика Эвертона насчёт денег МС)
плачуть, как спартачи со вторым бюджетом Лиги?))
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Ответ Александр Васильев
никогда не поверю, что болелы Бёрнли, Ноттингема, Фулхэма и прочие закатывают такие массовые истерики насчёт денег 2-х Манчестеров, Ливера, Тоттенхэма, Челси, как у нас в Москве! ну не верю!))))
Спроси болельщика Эвертона насчёт денег МС)
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Ответ Александр Васильев
а я тебе ср арифметическое за весну выдал
И где Сочи со своим средним арифметическим в конце сезона оказалось?
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Ответ Caniball
Интересно с чего вот люди делают такие выводы?! У Химок бюджет побольше, тренер - опытнее. Они и сезон в ФНЛ прошли ровнее. Химки будут выше и Акрона и Махачкалы, а значит точно не вылетят напрямую.
вылетят на кривую, как обычно?)
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Ответ Caniball
Интересно с чего вот люди делают такие выводы?! У Химок бюджет побольше, тренер - опытнее. Они и сезон в ФНЛ прошли ровнее. Химки будут выше и Акрона и Махачкалы, а значит точно не вылетят напрямую.
Химки команда -лифт
Это давно очевидно
Бюджет Акрону его холдинг наверняка увеличит
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Ответ Crenk
Химки наверняка Насчёт Динамо Махачкала и Акрона есть сомнения Немало зависит от того как смогут усилиться
Интересно с чего вот люди делают такие выводы?!
У Химок бюджет побольше, тренер - опытнее.
Они и сезон в ФНЛ прошли ровнее.
Химки будут выше и Акрона и Махачкалы, а значит точно не вылетят напрямую.
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Насчет Акрона я бы не торопился. В Тольятти сильная школа.
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Акрон себя ещё в кубке показал как команда, которую язык не повернётся назвать мальчиком для битья, да и Динамо тоже не особо слабая команда, а вот Химки)
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У наших лидеров и так было много проходных матчей. Это нехороший симптом», — сказал экс-игрок «Зенита».

Ага, поэтому лидеры ставили рекорд по наименьшему количеству очков просто так. Проходных игр немного. Все команды играют сопоставимо плохо.
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дело в том, что падает не только уровень Лиги , но уровень понимания игры у болел!
кто сейчас жмёт на кнопки на этом сайте?
80% - это те, кто не играл в чемпе города ни в хоккей, ни в футбол, которые более 10 раз не подтянутся на перекладине и не сделают 6 раз раз подъём переворотом, про то, что они выбегают на 100 метров из 12 скунд, а на 1000 из 3-х минут - это я вообще умалчиваю)
но зато с детства ловили волком яйца корзинкой - это же нулевые в спорте, так что ты от них хочешь???)))
минусанты сами распишутся, что мешки на перекладине и куклы на поляне)
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Толя, ты где был???
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Да погодите вы хоронить их.
Вон Крылья Советов никакими мальчиками для биться не стали. И Рубин в прошлом сезоне.
Понятное дело, команда, вышедшая в РПЛ, должна усилиться, хотя бы точечно и лучше, если легионерами (на которых в ФНЛ лимит жёстче).
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