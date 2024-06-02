Канищев о «Химках», «Динамо» Махачкала и «Акроне» в РПЛ: «Они будут мальчиками для битья. Плохо, что столько команд из Первой лиги разбавили и без того низкий уровень» 

Александр Канищев оценил выход сразу трех клубов Первой лиги в Мир РПЛ.

« » и « » Махачкала вышли в высший дивизион напрямую, а « » – по итогам стыковых матчей.

«Плохо, что столько команд из лиги разбавили и без того низкий уровень . Это не лучшее, что могло быть. Минус, что уже минимум три команды ФНЛ вышли. Они будут мальчиками для битья.

Это ставит уровень чемпионата на ступень ниже. У наших лидеров и так было много проходных матчей. Это нехороший симптом», — сказал экс-игрок «Зенита».