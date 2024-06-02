Родриго: «Я остаюсь в «Реале». Зачем мне уходить?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Родриго Футбол

Родриго заявил о том, что не покинет «Реал», несмотря на слухи.

Ранее 23-летний бразильский вингер «Мадрида» заявил о «Манчестер Сити»: «Это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол». После этого стало известно, что «горожане» интересуются форвардом. Также утверждалось, что игрок рассмотрит варианты, если утратит свой статус в клубе.

«Конечно, я остаюсь в «Реале». Зачем мне уходить? Я остаюсь», – сказал Родриго после победного финала Лиги чемпионов.

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28 комментариев
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Действительно, куда и зачем уходить из клуба, в составе которого ты оформлял исторический дубль в полуфинале ЛЧ, чтобы навсегда вписать себя в когорту великих? Никакой Сити по величию и рядом с Мадридом не стоит.

Правильные приоритеты у Родриго.
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Антони:Остаюсь в Манчестер Юнайтед.1 гол Ньюпорту за сезон мне по силам за такую большую зп
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Любого игроку сейчас глупо уходить из Реала:/

Конкуренция - это хорошо.

Есть возможность показать себя и доказать, что все голы забитые в ЛЧ не были случайностью и быть выбранным в основу, чем выходить просто потому что больше некому и потерять некую мотивацию)
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Все правильно. Жаль, что не всегда хватает бразильцу стабильности. Ну и плюс, что практически всегда играет на не родной позиции. Когда играет слева, Родриго чертовски хорош. И с приходом Мбаппе у Карло будет приятная головная боль, как уместить всех на поле.
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Ну да, зачем уходить? В другой команде которая имеет шанс на победу в ЛЧ ты даже играть не будешь
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Ответ corazon blanco
Все правильно. Жаль, что не всегда хватает бразильцу стабильности. Ну и плюс, что практически всегда играет на не родной позиции. Когда играет слева, Родриго чертовски хорош. И с приходом Мбаппе у Карло будет приятная головная боль, как уместить всех на поле.
Гюлер тоже хорош в атаке если дать шанс он своё возьмёт уверень
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Ответ corazon blanco
Все правильно. Жаль, что не всегда хватает бразильцу стабильности. Ну и плюс, что практически всегда играет на не родной позиции. Когда играет слева, Родриго чертовски хорош. И с приходом Мбаппе у Карло будет приятная головная боль, как уместить всех на поле.
родриго пора начинать играть хорошо.жутко нестабилен.если будет так играть то на лавку сядет точно.
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Ответ стоун
2019 - Ливерпуль 2021 - Челси 2023 - МС это последние годы, знаток дутый
кстати, по такому графику, следующую ЛЧ, в 2025, возьмёт клуб из Англии
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Ответ Demyan Grachev
А в чем он "элитнейший"?) ЛЧ почти всегда выигрывают или немцы или испанцы. Апл дутая пиарщиками
2019 - Ливерпуль
2021 - Челси
2023 - МС
это последние годы, знаток дутый
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Ответ Demyan Grachev
А в чем он "элитнейший"?) ЛЧ почти всегда выигрывают или немцы или испанцы. Апл дутая пиарщиками
Чего? Какие немцы? Бавария раз в 10 лет выигрывает, БД с такой же регулярностью проигрывает в финале, остальные об этом и не мечтают. А в Англии наибольшее количество команд, способных выиграть ЛЧ
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Ответ Demyan Grachev
А в чем он "элитнейший"?) ЛЧ почти всегда выигрывают или немцы или испанцы. Апл дутая пиарщиками
Хейтер апл
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Ответ Black Phoenix
Действительно, куда и зачем уходить из клуба, в составе которого ты оформлял исторический дубль в полуфинале ЛЧ, чтобы навсегда вписать себя в когорту великих? Никакой Сити по величию и рядом с Мадридом не стоит. Правильные приоритеты у Родриго.
он лавку будет полировать учитывая что мбаппе приходит))
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Ответ Black Phoenix
Действительно, куда и зачем уходить из клуба, в составе которого ты оформлял исторический дубль в полуфинале ЛЧ, чтобы навсегда вписать себя в когорту великих? Никакой Сити по величию и рядом с Мадридом не стоит. Правильные приоритеты у Родриго.
Хм, может чтобы играть на своей родной позиции и выходить на новый уровень игры, а не быть затычкой всю карьеру как какой-нибудь Лукас Васкес?
С приходом Мбаппе Родриго явно навсегда застрянет на правом фланге, который он вроде как не любит.

Сомнительные приоритеты.
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хотя, почему только Мбаппе вспоминают, ещё же Эндрик приезжает, распиаренный, и с амбициями, то-же игрок сборной Бразилии, и то-же время игровое нужно
так что да, посмотрим на настроение Родриго через годик
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Родриго вообще нигде кроме Реала не вижу, кажется что он пропадет
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Абсолютно правильно расставил приоритеты Родриго !
Зачем уходить из Великого Реала !
К 23 годам у него - 2 кубка ЛЧ, Суперкубок( плюс ещё будет играть летом), Кубок клубного чемпионата мира и так далее.
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Иско с Асенсио явно пересидели, лучшие годы провели в качестве игроков с лавки
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А никто и не собирался никуда уходить. Родриго ждут ещё великие дела. Он ещё раскроется. Хотя, даже не раскрыв ещё свой потенциал, он добился уже всего. Родриго, Родриго, Родриго.
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посмотрим, что будет после прихода Мбаппе
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Пике : Se queda
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Можно было бы и уйти, был бы титул «18-1 по угловым» в матче МС-РЕАЛ
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Пике, мы тебя узнали!
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