Родриго: «Я остаюсь в «Реале». Зачем мне уходить?»

Родриго заявил о том, что не покинет «Реал», несмотря на слухи.

Ранее 23-летний бразильский вингер « » заявил о «Манчестер Сити»: «Это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол». После этого стало известно, что «горожане» интересуются форвардом. Также утверждалось, что игрок рассмотрит варианты, если утратит свой статус в клубе.

«Конечно, я остаюсь в «Реале». Зачем мне уходить? Я остаюсь», – сказал после победного финала Лиги чемпионов.