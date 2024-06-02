Родриго: «Я остаюсь в «Реале». Зачем мне уходить?»
Родриго заявил о том, что не покинет «Реал», несмотря на слухи.
Ранее 23-летний бразильский вингер «Мадрида» заявил о «Манчестер Сити»: «Это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол». После этого стало известно, что «горожане» интересуются форвардом. Также утверждалось, что игрок рассмотрит варианты, если утратит свой статус в клубе.
«Конечно, я остаюсь в «Реале». Зачем мне уходить? Я остаюсь», – сказал Родриго после победного финала Лиги чемпионов.
Правильные приоритеты у Родриго.
Конкуренция - это хорошо.
Есть возможность показать себя и доказать, что все голы забитые в ЛЧ не были случайностью и быть выбранным в основу, чем выходить просто потому что больше некому и потерять некую мотивацию)
2021 - Челси
2023 - МС
это последние годы, знаток дутый
С приходом Мбаппе Родриго явно навсегда застрянет на правом фланге, который он вроде как не любит.
Сомнительные приоритеты.
так что да, посмотрим на настроение Родриго через годик
Зачем уходить из Великого Реала !
К 23 годам у него - 2 кубка ЛЧ, Суперкубок( плюс ещё будет играть летом), Кубок клубного чемпионата мира и так далее.