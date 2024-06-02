Директор «Боруссии» Ватцке о 0:2: «Играешь в финале, доминируешь с голевыми моментами, но в итоге побеждает «Реал». Это разочаровывает» 

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Ханс-Йоахим Ватцке Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке оценил поражение от «Реала» (0:2).

Дортмундская «Боруссия» проиграла мадридцам в финале Лиги чемпионов.

«Мы играли очень хорошо и должны были открыть счет в первом тайме. И тогда игра сложилась бы по-другому. После 65 минут мы немного устали, и «Реал» воспользовался этим сполна.

В перерыве матча я был настроен немного скептически, поскольку мы не забили, несмотря на огромное превосходство. Но винить команду нельзя – мы играли хорошо. 

Когда играешь в финале, доминируешь и имеешь голевые моменты, но в итоге «Реал», как это почти всегда происходит, побеждает, то это немного разочаровывает», – сказал гендиректор «Боруссии».

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22 комментария
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Директор «Боруссии» Ватцке о ПСЖ «Играешь в полуфинале, отскакиваешь с 6 штангами, но в итоге побеждает «Боруссия». Это разочаровывает»
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Ответ Юрий Кечко
Комментарий скрыт
зачем врать сейчас?
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В первые 25 минут у Боруссии были моменты и Реал неуверенно действовал в обороне.
Но что тут сказать, надо было реализовывать, не реализовали - получили в свои ворота.
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Играют две команды, а побеждает «Реал Мадрид»! 🇪🇸 💪
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Справедливости ради. Единственный реальный момент был у Адейеми при выходе 1 на 1. В остальных моментах не засчитали бы голы из-за оффсайдов как в случае со штангой и ещё какой-то опасный момент.
Во втором тайме BVB ничего не создал
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Ответ dreamstep
В первые 25 минут у Боруссии были моменты и Реал неуверенно действовал в обороне. Но что тут сказать, надо было реализовывать, не реализовали - получили в свои ворота.
Точно. Насколько помню в первом матче с МС Реал также начинал. Только тогда МС забил.
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Говорит так, будто во втором тайме Мадрид ничего не показал, и откровенно отскочил. Параллельная вселенная какая-то.
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Реал всегда даёт играть своему сопернику, потом подбирает ключики и побеждает, редко когда душат чтоб без шансов, оттого у у них и возникают чувства, что могли победить
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а кто не давал Боруссии реализоваться в первом тайме? может быть опять судья виноват? не можете - Анчелотти своё заберёт, собственно это мы и увидели.
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Фермеры получили по носу. Что в ЛЧ что в ЛЕ
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Ну дак а чё ныть надо было в первом тайме решать вот чем Реал и отличается уровнем первый тайм потерпели во втором вышли и бац прихлопнули
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Если это утешит тех кто болел за Дортмунд,в половине моментов Фюлькург был в офсайде
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Дортмундцы молодцы, как говорится достойное поражение, но я убеждён, что если бы забили 1-2 гола, Реал бы всё равно включил иные скорости и забил бы больше.
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Разочаровывает то, что после пропущенного Боруссия свесила лапки. Привоз в момент второго гола — самое убогое, что видел в финалах ЛЧ за последние годы.

Реал сполна в первом тайме "посасывал", но у них хотя бы было "бицца-бороцца", а у шмелей второй тайм — просто жалкий суицид.
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Ответ Фарид Харисов
Разочаровывает то, что после пропущенного Боруссия свесила лапки. Привоз в момент второго гола — самое убогое, что видел в финалах ЛЧ за последние годы. Реал сполна в первом тайме "посасывал", но у них хотя бы было "бицца-бороцца", а у шмелей второй тайм — просто жалкий суицид.
Гол Хаверца в финале-2021, когда Зинченко не стал ускоряться, чтобы догнать соперника, а просто смотрел футбол.
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Así gana el Madrid 🤷‍♀️
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Ответ Black Phoenix
Говорит так, будто во втором тайме Мадрид ничего не показал, и откровенно отскочил. Параллельная вселенная какая-то.
Ещё как отскочил.
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Ответ meringue
а кто не давал Боруссии реализоваться в первом тайме? может быть опять судья виноват? не можете - Анчелотти своё заберёт, собственно это мы и увидели.
Ой, иди домой, достал тут уже всех со своей белибердой.
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