Директор «Боруссии» Ватцке о 0:2: «Играешь в финале, доминируешь с голевыми моментами, но в итоге побеждает «Реал». Это разочаровывает» 

Ханс-Йоахим Ватцке оценил поражение от «Реала» (0:2).

Дортмундская « » проиграла мадридцам в финале чемпионов.

«Мы играли очень хорошо и должны были открыть счет в первом тайме. И тогда игра сложилась бы по-другому. После 65 минут мы немного устали, и «Реал» воспользовался этим сполна.

В перерыве матча я был настроен немного скептически, поскольку мы не забили, несмотря на огромное превосходство. Но винить команду нельзя – мы играли хорошо.

Когда играешь в финале, доминируешь и имеешь голевые моменты, но в итоге « », как это почти всегда происходит, побеждает, то это немного разочаровывает», – сказал гендиректор «Боруссии».