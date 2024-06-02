Директор «Боруссии» Ватцке о 0:2: «Играешь в финале, доминируешь с голевыми моментами, но в итоге побеждает «Реал». Это разочаровывает»
Ханс-Йоахим Ватцке оценил поражение от «Реала» (0:2).
Дортмундская «Боруссия» проиграла мадридцам в финале Лиги чемпионов.
«Мы играли очень хорошо и должны были открыть счет в первом тайме. И тогда игра сложилась бы по-другому. После 65 минут мы немного устали, и «Реал» воспользовался этим сполна.
В перерыве матча я был настроен немного скептически, поскольку мы не забили, несмотря на огромное превосходство. Но винить команду нельзя – мы играли хорошо.
Когда играешь в финале, доминируешь и имеешь голевые моменты, но в итоге «Реал», как это почти всегда происходит, побеждает, то это немного разочаровывает», – сказал гендиректор «Боруссии».
Но что тут сказать, надо было реализовывать, не реализовали - получили в свои ворота.
Во втором тайме BVB ничего не создал
Реал сполна в первом тайме "посасывал", но у них хотя бы было "бицца-бороцца", а у шмелей второй тайм — просто жалкий суицид.