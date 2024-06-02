Тренер «Динамо» по физподготовке об энергозатратном стиле игры: «Личка — очень эмоциональный. Большой плюс, когда тренер способен зарядить команду. Мы станем чемпионами, уверен» 

Тренер «Динамо» по физподготовке высказался об энергозатратном стиле игры команды.

В прошедшем сезоне Мир бело-голубые заняли 3-е место.

— Та победная серия из шести матчей в конце чемпионата, благодаря которой «Динамо» было в шаге от золота — следствие физической подготовки?

— Физическая подготовка здесь задает определенный ритм и темп. Но та уверенность в себе, которая помогла нам добиться успеха, развивается дальше.

— Стиль игры «Оренбурга» и «Динамо» при считается очень энергозатратным. За счет чего удается его выдерживать?

— Марцел — очень эмоциональный человек. И это задает ритм всей команде, которая готова и играть с максимальной отдачей, и тренироваться, выдерживая все необходимые нагрузки. Это большой плюс, когда главный тренер способен своими эмоциями зарядить команду.

— Верите, что «Динамо» в ближайшие годы станет чемпионом и переживет эту обидную неудачу в последнем туре?

— « » станет чемпионом — я в этом уверен, – сказал .