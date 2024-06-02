Тренер «Динамо» по физподготовке об энергозатратном стиле игры: «Личка — очень эмоциональный. Большой плюс, когда тренер способен зарядить команду. Мы станем чемпионами, уверен» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Евгений Стукалов Марцел Личка Футбол

Тренер «Динамо» по физподготовке высказался об энергозатратном стиле игры команды.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ бело-голубые заняли 3-е место.

— Та победная серия из шести матчей в конце чемпионата, благодаря которой «Динамо» было в шаге от золота — следствие физической подготовки?

— Физическая подготовка здесь задает определенный ритм и темп. Но та уверенность в себе, которая помогла нам добиться успеха, развивается дальше.

— Стиль игры «Оренбурга» и «Динамо» при Личке считается очень энергозатратным. За счет чего удается его выдерживать?

— Марцел — очень эмоциональный человек. И это задает ритм всей команде, которая готова и играть с максимальной отдачей, и тренироваться, выдерживая все необходимые нагрузки. Это большой плюс, когда главный тренер способен своими эмоциями зарядить команду.

— Верите, что «Динамо» в ближайшие годы станет чемпионом и переживет эту обидную неудачу в последнем туре?

— «Динамо» станет чемпионом — я в этом уверен, – сказал Евгений Стукалов.

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6 комментариев
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Ответ CoMoBo3
Я надеюсь, Зенит психанёт, нормально в межсезонье закупится и больше такой фигни не допустит. В тренерском штабе тоже нужны перемены. Смирился с тем, что переподписали Семака, но нужна свежая кровь хотя бы среди его помощников.
Уход Низелика с женой сказывается. Ранее, когда соперник первым забивал, Зенит резко взвинчивал темп и расставлял все по местам. В этом сезоне слишком много поражений, как раз в следствие недостаточной физической готовности.
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Мне лень придумывать шутку про проклятие. Да тут их еще будет, вероятно. Как по мне, чемпионство Динамо вполне вероятно. Особенно, если Зенит не заиграет, как раньше.
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Вы могли и в этом сезоне если бы не обделались а загад не бывает богат так что лучше помолчать на эту тему...
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Конкуренция - хорошо.

Но в последнем матче сезона только ваш соперник эмоционально был заряжен.
Ну и ваши болельщики.
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Ответ Циник Петербургский
Мне лень придумывать шутку про проклятие. Да тут их еще будет, вероятно. Как по мне, чемпионство Динамо вполне вероятно. Особенно, если Зенит не заиграет, как раньше.
Я надеюсь, Зенит психанёт, нормально в межсезонье закупится и больше такой фигни не допустит. В тренерском штабе тоже нужны перемены. Смирился с тем, что переподписали Семака, но нужна свежая кровь хотя бы среди его помощников.
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