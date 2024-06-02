Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Зенит» против «Балтики». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Суперфинал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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