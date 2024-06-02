Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Зенит» против «Балтики». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

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«Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Фонбет Кубок России

Суперфинал

Балтика – Зенит
Дата проведения
2 июня, 18.00, «Лужники»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

23 комментария
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Вот он финал который все ждали , а не чуждый нам финал басурманский на земле англосаксов вчерашний , да прибудет с нами Георгий победоносец и святая Алина Кабаева
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Никакой недооценки быть не должно, Балтика будет грызть землю, а Зенит как бы не оказался на постчемпионском настроении. Кубок давно не брали, надо наверстывать. Удачи нам и без травм командам!
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Ответ Black Phoenix
Последняя возможность Балтики скрасить сезон против немотивированного Зенита. Шансы будут, и достаточно явные.
Отчего же немотивированного? Почему вы так думаете? Мотивационных моментов вагон. Я уверен, что команда постарается урезонить всех хейтеров, а своим болельщикам подарить ещё немного положительных эмоций перед отпуском. Да и трофеев много не бывает. Осталось сделать один шаг и забрать. Чем не мотивация? 😊
Всем нам отличного футбола, а нашим парням победы!
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Главный финал выходных,вчера была разминка
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Говорят на лужниках ожидается аншлаг
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Балтика даст бой стопудово.
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Пятая встреча за сезон.
Все предыдущие игры балтийцы не давали спокойно дышать.
Нет сомнений,что сегодня будет также,
хоть Калининград и вылетел из РПЛ.
Глупо будет забивать голову неудачами в чемпионате, проделав длинный путь по витиеватой сетке КР.(Команды на пути к Финалу провели по 12 игр.)
Тем более, что это прощальный матч для Игнашевича.

Для наших же парней - это прекрасный шанс уйти в отпуск после этого сумасшедшего сезона на максимально позитивной ноте.
Вперед, Зенит!
Суперкубок ✅️
Чемпионат ✅️
Ждем Кубок 😁
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Много лет назад Ленинградские улицы меня научили одному , если спать ляжешь первым значит вписка удалась
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2 сценария этого матча
1- Зенит забивает в первом тайме и мы бежим охранять штанишки до финального свистка, при этом тотал угловых не более 4-х
2- Зенит прессует Балтику весь матч с угловыми за 12 , но вера семака не позволит рисковать и дойдём до пенальти(
А потом будем стоять, сжавши кулачки и смотреть пенки?)))
нам бы какой-нибудь Реальчик и там бы мы УХ!)))
ну не верю, что Зенит забьёт 2, фантастика для семака против вылетевшей команды!
красивый футбол для болельщиков - это не наш путь, да Семак!)))
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Балтику на раз, два, три. 😁😁😁
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Лучшая дискотека та, на которую ты не пришёл.
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Ответ Подкат Мальдини
Воистину алейлуя
Судя по минусам чувства верующих задевается )))
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Ответ Утренняя Аврора
Балтику на раз, два, три. 😁😁😁
Ошалел что ли такие вещи писать.
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Ответ Утренняя Аврора
Балтику на раз, два, три. 😁😁😁
нисколько не удивлюсь, что первыми гол получим, там же Зенит на цырлах выйдет(
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