Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Зенит» против «Балтики». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Суперфинал
- Дата проведения
- 2 июня, 18.00, «Лужники»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Всем нам отличного футбола, а нашим парням победы!
Все предыдущие игры балтийцы не давали спокойно дышать.
Нет сомнений,что сегодня будет также,
хоть Калининград и вылетел из РПЛ.
Глупо будет забивать голову неудачами в чемпионате, проделав длинный путь по витиеватой сетке КР.(Команды на пути к Финалу провели по 12 игр.)
Тем более, что это прощальный матч для Игнашевича.
Для наших же парней - это прекрасный шанс уйти в отпуск после этого сумасшедшего сезона на максимально позитивной ноте.
Вперед, Зенит!
Суперкубок ✅️
Чемпионат ✅️
Ждем Кубок 😁
1- Зенит забивает в первом тайме и мы бежим охранять штанишки до финального свистка, при этом тотал угловых не более 4-х
2- Зенит прессует Балтику весь матч с угловыми за 12 , но вера семака не позволит рисковать и дойдём до пенальти(
А потом будем стоять, сжавши кулачки и смотреть пенки?)))
нам бы какой-нибудь Реальчик и там бы мы УХ!)))
ну не верю, что Зенит забьёт 2, фантастика для семака против вылетевшей команды!
красивый футбол для болельщиков - это не наш путь, да Семак!)))