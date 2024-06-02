Губернатор Тульской области об «Арсенале»: «Будем ставить на ближайшие годы цель вернуться в РПЛ» 

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Футбол

Дмитрий Миляев заявил, что тульский «Арсенал» поборется за возвращение в Мир РПЛ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области высказался после поражения «оружейников» от «Пари НН» (0:2) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ (первая игра – 2:1).

«Можно сказать, что некоторое время назад у команды был достаточно непростой период. Тем не менее сейчас можно сказать, что у нас собрался хороший коллектив. 

Сезон у «Арсенала» выдался достаточно яркий. Спасибо команде за это. Да, она не вышла в РПЛ, но достойно играла и билась, в том числе и в переходных матчах. Видно, что команда способна в будущем добиваться успехов и стремится к более высоким результатам. Ну а игру с «Пари НН» воспринимаем такой, какая она есть. Будем работать над ошибками и стараться достигать более высоких мест. 

Изменится ли финансирование команды после смены губернатора Тульской области? Мы будем стараться держать ту планку, которая была при Дюмине. Алексей Геннадьевич очень заботился о клубе, делал все, чтобы команда имела шансы на успех. Мы будем следовать той же тактике. 

Будем ставить на ближайшие годы цель вернуть «Арсенал» в РПЛ. Для этого футбол и есть, чтобы стараться выходить в Высшую лигу», – сказал Миляев.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий