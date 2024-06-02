Директор «Дортмунда» Кель о 0:2 от «Реала»: «Можем гордиться тем, как команда и болельщики себя проявили. Мы провели очень мощный первый тайм» 

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Себастьян Кель оценил поражение от «Реала» (0:2).

Дортмундская «Боруссия» проиграла мадридцам в финале Лиги чемпионов.

«Мы провели очень мощный первый тайм и должны были забивать. Было бы почти идеально, если бы забили, но мы практически ничего не позволяли создать сопернику.

Решающим стал гол, забитый во втором тайме со стандарта. Но тем не менее мы можем гордиться тем, как команда и болельщики себя проявили. 

В раздевалке было довольно тихо. Каждый должен сам сделать выводы. Мы были близки [к победе] и оставили все силы», – сказал спортивный директор «Боруссии».

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1 комментарий
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Реал лигочемпионский монстр.Есть у него победная магия.
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