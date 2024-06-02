Сторожук об «Арсенале» и 0:2 от «Пари НН»: «Интригу мы подвесили, но силы оказались небезграничны» 

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Александр Сторожук Пари НН Футбол

Александр Сторожук оценил поражение от «Пари НН» (0:2).

Тульский «Арсенал» проиграл нижегородцам в ответном стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ (первая игра – 2:1).

— Не знаю, есть ли смысл говорить о матче. Хочу только поблагодарить все службы, команду, болельщиков – подарили шанс, надежду. Был сегодня праздник на стадионе. Большое спасибо всем. Было одно целое, был сплоченный механизм, который работал, действовал. Ребята отдали все силы, но их в итоге и не хватило.

— Почему не удалось развить успех?

— Они забили на исполнение. Резерв у них качественный. Мы не использовали свои моменты, в этом вся логика. 

На выезде могли рассчитывать на большее: был момент, когда должна была быть красная карточка, а потом — нереализованный выход один на один. Сами себя удивили: в каких‑то эпизодах нужно было сыграть лучше. 

Мало кто ставил на нас, объективно. Интригу мы подвесили, но силы оказались небезграничны, — сказал главный тренер «Арсенала».

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1 комментарий
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Значит рано вам в РПЛ .
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