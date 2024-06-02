Мантуан перед «Балтикой»: «Это будет матч жизни. «Зенит» хочет вписать свои имена в историю и закончить сезон на мажорной ноте» 

Густаво Мантуан высказался в преддверии матча «Зенита» с «Балтикой».

Команды встретятся сегодня в «Лужниках» в суперфинале Фонбет Кубка России.

– «Зенит» – фаворит финала Кубка России, однако история знает немало примеров, когда менее статусная команда в отдельно взятом матче, тем более в финальном поединке, способна преподнести любой сюрприз. Осознаете ли вы это?

– Безусловно, мы все прекрасно понимаем. В этом сезоне мы встречались с «Балтикой» четыре раза, причем на групповом этапе Кубка проиграли в Калининграде, поэтому отдаем себе отчет в силе этой команды.

Нам необходима максимальная концентрация, чтобы выиграть финал. Простая футбольная истина гласит: на поле выходят по одиннадцать игроков с каждой стороны, а побеждает тот, кто больше бегает, чаще и точнее бьет по воротам (смеется).

Для «Балтики», как и для нас, это будет матч жизни. И мы, и они хотим вписать свои имена в историю, и им, и нам необходим этот трофей и закончить сезон на мажорной ноте. Так что будем биться, приложим все силы, отдадим всех себя. Сейчас наша главная наша задача – победа в финале Кубка, – сказал хавбек « ».