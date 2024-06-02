Карвахаль о 6 победах в ЛЧ: «Это немыслимо! Я вошел в группу избранных, в которой всего 5 игроков. Рад, что пишу историю вместе с «Реалом»

Дани Карвахаль высказался о том, что выиграл Лигу чемпионов в 6-й раз.

Защитник « » выразил мнение после финала с «Боруссией» (2:0).

«Я не сумею нормально описать то, на что похожи эти чувства. Соглашусь с тем, что безмерно счастлив. Я выиграл чемпионов в шестой раз – это немыслимо! Я вошел в группу избранных, в которой всего пять игроков, которым довелось выиграть этот турнир шесть раз. Уникальное чувство! Я очень рад, что пишу историю вместе с «Реалом».

С самого детства я выкладывался на полную катушку, и друзья всегда говорили мне: «Полегче, это не Лига чемпионов!» Думаю, это как нельзя лучше говорит о том, как нелегко завоевать этот трофей. На клубном уровне нет ничего более важного. Мне удалось выиграть еще один Кубок чемпионов, и я очень благодарен за это», – сказал .