Карвахаль о 6 победах в ЛЧ: «Это немыслимо! Я вошел в группу избранных, в которой всего 5 игроков. Рад, что пишу историю вместе с «Реалом»

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Футбол

Дани Карвахаль высказался о том, что выиграл Лигу чемпионов в 6-й раз.

Защитник «Реала» выразил мнение после финала с «Боруссией» (2:0).

«Я не сумею нормально описать то, на что похожи эти чувства. Соглашусь с тем, что безмерно счастлив. Я выиграл Лигу чемпионов в шестой раз – это немыслимо! Я вошел в группу избранных, в которой всего пять игроков, которым довелось выиграть этот турнир шесть раз. Уникальное чувство! Я очень рад, что пишу историю вместе с «Реалом».

С самого детства я выкладывался на полную катушку, и друзья всегда говорили мне: «Полегче, это не Лига чемпионов!» Думаю, это как нельзя лучше говорит о том, как нелегко завоевать этот трофей. На клубном уровне нет ничего более важного. Мне удалось выиграть еще один Кубок чемпионов, и я очень благодарен за это», – сказал Карвахаль.

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22 комментария
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А я ещё думаю о том, что Фло таки добился своей цели, он теперь точно наравне с доном Сантьяго.
Перес каким бы он не был все же выдающийся президент. Спасибо дон Флорентино, долгих лет и новых побед!
+38
0
+38
Ответ Caledon Hockley
А я ещё думаю о том, что Фло таки добился своей цели, он теперь точно наравне с доном Сантьяго. Перес каким бы он не был все же выдающийся президент. Спасибо дон Флорентино, долгих лет и новых побед!
Имя Бернабеу обросло легендарностью, и дон Сантьяго безусловно один из основоположников величия Мадрида, но я считаю, что дон Флорентино превзошёл своего наставника. Дон Фло дал бой лучшей Барсе в истории, противостоит безграничным финансовым возможностям арабских клубов-государств. В последствии, благодаря грамотному менеджменту догнал и обогнал эту Барсу. Так что в моём топе он номер 1.
+26
-2
+24
Имеет право теперь всегда заправлять майку в трусы )
+18
0
+18
До этой ночи был всего один, а теперь сразу 4 игрока шагнули дальше. Вот что немыслимо, сразу 4. Ну а Карва может стать первым, у кого 7
+13
-1
+12
Ответ Caledon Hockley
А я ещё думаю о том, что Фло таки добился своей цели, он теперь точно наравне с доном Сантьяго. Перес каким бы он не был все же выдающийся президент. Спасибо дон Флорентино, долгих лет и новых побед!
Фло просто признал свои ошибки, которые совершал в прошлом. Теперь больше думает о строительстве спортивного проекта, нежели маркетингового. Если бы ещё начал вспоминать, что есть Кантера - то вообще было бы здорово. А так увы, но вряд ли мы при нём увидим новых Раулей и Касильясов, которые прямиком из дубля в основу. Скорее и дальше будут по арендам и клубам с опциями выкупа шастать.
+9
0
+9
Карвахаль > Месси
+4
-1
+3
Теперь официально у Карвахаля больше ЛЧ, чем у Барселоны за всю историю вообще. Что это, если не истинное величие? И вместе с Модричем Дани может побороться ещё и за седьмую еврочашку в следующем сезоне.
+4
-2
+2
Я БЕЗМЕРНО РАД,ЧТО РЕАЛ В 15ый РАЗ ПРОШЁЛ В ЛЧ.ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ,КТО СОПРИЧАСТЕН К ПОБЕДАМ РЕАЛА И УДАЧИ В БУДУЩЕМ НА РАДОСТЬ ФАНАТОВ РЕАЛА.
+2
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+2
Ответ Nicolas Erfe
До этой ночи был всего один, а теперь сразу 4 игрока шагнули дальше. Вот что немыслимо, сразу 4. Ну а Карва может стать первым, у кого 7
Модрич тоже
+1
0
+1
Ответ Buzya
Фло просто признал свои ошибки, которые совершал в прошлом. Теперь больше думает о строительстве спортивного проекта, нежели маркетингового. Если бы ещё начал вспоминать, что есть Кантера - то вообще было бы здорово. А так увы, но вряд ли мы при нём увидим новых Раулей и Касильясов, которые прямиком из дубля в основу. Скорее и дальше будут по арендам и клубам с опциями выкупа шастать.
если брать контерано и сразу кидать в основу ну не получится выигрывать кубки, в структуре клуба наверное не дураки работают, начиная от сдачи каких нибудь физ нормативов заканчивая техникой умением читать игру к примеру итд нет значит игроков таких, пока они обрастут мясом это всё время, это если игрок выстрелит как Карва в аренде можно забрать и дать шанс он свой шанс к примеру использовал, но по мимо нету Мадрид почти всем своим кантерано давал шансы возвращал после аренд, но мало кто закрепился. Под такое подходит больше Барселона она даёт время теряет сезоны зато выращивает свою молодежь но это не частное явление
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Ответ Black Phoenix
Теперь официально у Карвахаля больше ЛЧ, чем у Барселоны за всю историю вообще. Что это, если не истинное величие? И вместе с Модричем Дани может побороться ещё и за седьмую еврочашку в следующем сезоне.
Сейчас на Ригу было похоже ! ))
С его Мессями и Барселонами лучшими во Вселенной !
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Ответ Caledon Hockley
В любом случае он Великий президент.
Перес? Величайший в истории Реала). И, наверное, величайший президент в мировом футболе.
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Ответ meringue
Он давно всех превзошёл). Это фундамент этого Реала.
В любом случае он Великий президент.
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Ответ Caledon Hockley
А я ещё думаю о том, что Фло таки добился своей цели, он теперь точно наравне с доном Сантьяго. Перес каким бы он не был все же выдающийся президент. Спасибо дон Флорентино, долгих лет и новых побед!
Он давно всех превзошёл). Это фундамент этого Реала.
0
0
0
Ответ Buzya
Фло просто признал свои ошибки, которые совершал в прошлом. Теперь больше думает о строительстве спортивного проекта, нежели маркетингового. Если бы ещё начал вспоминать, что есть Кантера - то вообще было бы здорово. А так увы, но вряд ли мы при нём увидим новых Раулей и Касильясов, которые прямиком из дубля в основу. Скорее и дальше будут по арендам и клубам с опциями выкупа шастать.
Прямиком сейчас сложно. Но как Карва, например, возможно. Оброс мясом, вернулся и вот уже сколько лет верой и правдой. Начо тоже воспитанник, да и внезапный Хоселу порадовал. Феде тоже с кантеры начинал. Так что тут традиция сохранена в каком-то смысле. А что будет дальше только время покажет. Но да, Флорентино явно стал мудрее по сравнению с первым пришествием
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это из историй про патрика маруна в нхл. человек династия
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То что Карвахаль выкладывается на 100% правда 100%. Всякие матчи были. Были и неудачные и провальные, однако Дани всегда старается
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Карвахаль чисто на опыте мужик
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Он теперь смело может заявить об этом не раздумывая ,где бы то не было и будет совершенно прав.Быть избранным в очень узком кругу это крутое достижение.
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