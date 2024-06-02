Аранго оторвался от Месси и Суареса на 4 гола в гонке бомбардиров МЛС. Он сделал хет-трик в матче с «Остином» 

Кристиан Аранго укрепил лидерство в гонке бомбардиров сезона МЛС.

Форвард «Реал Солт Лэйк» сделал хет-трик в матче с «Остином» (5:1), теперь на его счету 16 голов в 17 играх.

Второе место в списке с 13 мячами занимает нападающий « » .

Третью позицию делят форварды « » и , которые сегодня забили по голу в матче с «Сент-Луис Сити» (3:3) – у них по 12 мячей. При этом Месси провел лишь 12 игр, а Суарес – 16.

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