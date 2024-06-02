Аранго оторвался от Месси и Суареса на 4 гола в гонке бомбардиров МЛС. Он сделал хет-трик в матче с «Остином»
Кристиан Аранго укрепил лидерство в гонке бомбардиров сезона МЛС.
Форвард «Реал Солт Лэйк» сделал хет-трик в матче с «Остином» (5:1), теперь на его счету 16 голов в 17 играх.
Второе место в списке с 13 мячами занимает нападающий «Ди Си Юнайтед» Кристиан Бентеке.
Третью позицию делят форварды «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес, которые сегодня забили по голу в матче с «Сент-Луис Сити» (3:3) – у них по 12 мячей. При этом Месси провел лишь 12 игр, а Суарес – 16.
У Интер Майами игры нет,сами себе привозят моменты,игра в обороне дно полное ! Вратарь Календер уровня районной лиги,чем занимаются во время тренировок не понятно.
Тата Мартино как тренер не понятен вообще,ни идеи его,ни схемы не видны от слова ноль. Тупо отдайте Месси он что-то там придумает 🤔