Пеп о том, что доминация «Сити» вредит АПЛ: «Выигрывай я с отрывом в 20 очков, то сказал бы: «Да, я гений, я так хорош». Победить могли и другие – «Арсенал» может выиграть в этом сезоне, например»

Пеп Гвардиола высказался о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Неверно [что доминирование «Сити» плохо для Премьер-лиги]. Если бы речь шла о том, что я выигрываю с отрывом в 20 очков, я бы сказал: «Да, я гений, я так хорош». Но это не так.

В те сезоны, когда мы выигрывали , также могли выиграть и другие, например, «Арсенал» может выиграть в этом. Мое мнение о « » за все эти годы не изменилось.

Победители приятно пахнут, и все хотят подражать этому. За этим стоит много работы – очень много. Как это было у «Ливерпуля» и как это было у « » в этом сезоне. Это большая работа. Ничто из того, что ты сделал в прошлом, не дает тебе права [выигрывать]. Все наоборот.

Над этим трудится каждый отдел – тренерский штаб, медицинский отдел, офисный отдел, каждый заботится о тех нескольких, нескольких дюймах. Удивительно, насколько важен баланс. Иначе ты не сможешь быть там, где мы находимся.

У нас были конфликты в этом сезоне, у игроков друг с другом и со мной, это нормально. Важно, как они решают эти конфликты. Я знаю, что они будут очень сосредоточены. Все знают, за что мы боремся. Ни у кого из нас не будет шанса выиграть четыре раза подряд снова, это невозможно. Это не повторится в нашей жизни», – сказал главный тренер « ».