Пеп о том, что доминация «Сити» вредит АПЛ: «Выигрывай я с отрывом в 20 очков, то сказал бы: «Да, я гений, я так хорош». Победить могли и другие – «Арсенал» может выиграть в этом сезоне, например»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Неверно [что доминирование «Сити» плохо для Премьер-лиги]. Если бы речь шла о том, что я выигрываю с отрывом в 20 очков, я бы сказал: «Да, я гений, я так хорош». Но это не так.

В те сезоны, когда мы выигрывали АПЛ, также могли выиграть и другие, например, «Арсенал» может выиграть в этом. Мое мнение о «Ливерпуле» за все эти годы не изменилось.

Победители приятно пахнут, и все хотят подражать этому. За этим стоит много работы – очень много. Как это было у «Ливерпуля» и как это было у «Арсенала» в этом сезоне. Это большая работа. Ничто из того, что ты сделал в прошлом, не дает тебе права [выигрывать]. Все наоборот.

Над этим трудится каждый отдел – тренерский штаб, медицинский отдел, офисный отдел, каждый заботится о тех нескольких, нескольких дюймах. Удивительно, насколько важен баланс. Иначе ты не сможешь быть там, где мы находимся.

У нас были конфликты в этом сезоне, у игроков друг с другом и со мной, это нормально. Важно, как они решают эти конфликты. Я знаю, что они будут очень сосредоточены. Все знают, за что мы боремся. Ни у кого из нас не будет шанса выиграть четыре раза подряд снова, это невозможно. Это не повторится в нашей жизни», – сказал главный тренер «Сити».

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23 комментария
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Ответ Аврал
Для меня Сити как искусственные сиськи-выглядят красиво,но ты знаешь что это лажа.
Поклонник Челси говорит об искуственности Сити, это немного противоречиво)))
+3
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+3
Ответ Зеленский
Никакого доминирования не было бы,если бы в этом сезоне судьи не убили Ливерпуль.Не помню,чтобы против кого-то так много ошибались
Значит Ла Лигу не смотришь, что может и к лучшему.
Там Барсу из года в год убивают арбитры.
+3
0
+3
Вот жеш шарлатан лысый, всё неймётся ему, побеждает и побеждает.
Дал бы и другим шанс..
+3
-1
+2
Ответ #SharkTeam
Вредит отсутствие сильных команд. Сити наоборот поднимает уровень и все тянутся
Ну ты подучил матчасть то? Понял, что за кубок АПЛ дополнительные сотни миллионов не выплачивают, спорщик фигов?) Как же ты опозорился)
+1
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+1
Для меня Сити как искусственные сиськи-выглядят красиво,но ты знаешь что это лажа.
+9
-8
+1
Ответ slavik12345
Значит Ла Лигу не смотришь, что может и к лучшему. Там Барсу из года в год убивают арбитры.
Ага,особенно когда Ямаль с фолом забивает или когда для Левандовского левые пенки придумывают)
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Ответ Аврал
В моём детстве Марадону на ЧМ не взяли,по возрасту...
вау, а за реал со времён дебюта ди стефано
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Ответ Trey4rch
да и вообще с детства
В моём детстве Марадону на ЧМ не взяли,по возрасту...
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Ответ timaristo
Поклонник Челси говорит об искуственности Сити, это немного противоречиво)))
Где тут противоречие? При чём тут его клубные предпочтения, если речь идёт о Сити?
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Ответ Den-is
Ну Челси в отличие от Сити чаще был в верхней половине таблицы до прихода Абрамовича
ага, именно поэтому у сити два чемпионства против одного у челси за период до ромки
да и в целом трофеев ненамного, но поболее
оч интересно
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Ответ Аврал
Я за Челси с до-Абрамовичских времён.)
да и вообще с детства
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Ответ timaristo
Поклонник Челси говорит об искуственности Сити, это немного противоречиво)))
Ну Челси в отличие от Сити чаще был в верхней половине таблицы до прихода Абрамовича
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Ответ timaristo
Поклонник Челси говорит об искуственности Сити, это немного противоречиво)))
Я за Челси с до-Абрамовичских времён.)
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Вредит отсутствие сильных команд. Сити наоборот поднимает уровень и все тянутся
+2
-2
0
Ответ Аврал
Для меня Сити как искусственные сиськи-выглядят красиво,но ты знаешь что это лажа.
Хорошая аналогия
+2
-2
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Никакого доминирования не было бы,если бы в этом сезоне судьи не убили Ливерпуль.Не помню,чтобы против кого-то так много ошибались
+3
-3
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Ответ Зеленский
Какой толк от этого чуть?По игре,по статистике Реал был лучше.В чемпионате тоже выдали худший сезон за 15 лет
Бавария есть Бавария
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Ответ Den-is
Эта мертвая Бавария чуть Реал не выбила из ЛЧ)
Какой толк от этого чуть?По игре,по статистике Реал был лучше.В чемпионате тоже выдали худший сезон за 15 лет
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Ответ #SharkTeam
3 клуба АПЛ выиграли ЛЧ, 4 играли в финалах, почти каждый год английский клуб был в финале. Арсенал стал сильнее, ну не обыграл Баварию. Этот сезон в целом не удался Англии в еврокубках
За этот период только один клуб стал лучше - Ливерпуль.И то только благодаря гению Клоппа
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Ответ Зеленский
Да да,Арсенал так поднялся,что не смогла ничего сделать с мертвой Баварией
Эта мертвая Бавария чуть Реал не выбила из ЛЧ)
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Доминация Сити приходит к концу и Пеп это чувствует. Все больше команд могут позволить себе такие же громкие приобретения как когда в прошлом мог позволить себе только Сити.
Челси пришел в себя и в следующем сезоне попылит. Арсенал еще сильнее укрепит состав. Так что, глоры, ищите новую команду себе для того, чтоб потешить свое эго
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С начала прошлого сезона "Ман Сити" провел 115 дней на первом месте в чемпионате. Чтобы узнать больше об этом великом достижении... загуглите "Ман Сити 115".

Какая отважная команда!
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