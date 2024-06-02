Вальверде о победе «Реала» в ЛЧ: «Даже празднуя, будем говорить друг другу, как важно снова выиграть этот турнир в следующем году» 

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

В финале мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

«Нам пришлось терпеть, особенно в первом тайме. «Боруссия» была великолепна. Они здорово играли на контратаках и создали ряд верных моментов. Я рад поздравить нашего соперника с тем, как они сыграли, но еще больше я рад нашей победе.

Завтра мы как следует отпразднуем. Но не будем забывать о будущем. Даже празднуя, мы будем говорить друг другу, как важно снова выиграть этот турнир в следующем году», – сказал полузащитник «Реала».

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