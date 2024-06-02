Вальверде о победе «Реала» в ЛЧ: «Даже празднуя, будем говорить друг другу, как важно снова выиграть этот турнир в следующем году»
Федерико Вальверде высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.
В финале мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).
«Нам пришлось терпеть, особенно в первом тайме. «Боруссия» была великолепна. Они здорово играли на контратаках и создали ряд верных моментов. Я рад поздравить нашего соперника с тем, как они сыграли, но еще больше я рад нашей победе.
Завтра мы как следует отпразднуем. Но не будем забывать о будущем. Даже празднуя, мы будем говорить друг другу, как важно снова выиграть этот турнир в следующем году», – сказал полузащитник «Реала».