Каманцев о судействе в России: «Видим позитивную динамику. План Мажича – поднять планку единоборств, чтобы все воспринимали пенальти как что-то очевидное» 

Теги премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич Матч ТВ Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев оценил судейство в России в уходящем сезоне.

— Судейство стало лучше по сравнению с прошедшим сезоном?

— Впереди у нас финальный матч сезона [суперфинал Фонбет Кубка России]. Посмотрим, какие будут итоги. Мы видим позитивную динамику. К сожалению, повышение контактов и единоборств пока воспринимается адекватно не всеми болельщиками. Но мы начали двигаться в намеченном направлении. Надеюсь, что в следующем сезоне будем также двигаться вперед.

— Судейских скандалов стало меньше?

— Может быть, их не стало меньше, но этот сезон был самым сложным за последние 5-7 лет. Его можно сравнить с тем сезоном, когда поднимался вопрос расширения лиги. Сейчас гораздо более сложный период с соревновательной точки зрения, но мы прошли максимально без скандалов. Да, эмоции были, недовольство всегда будет. Но это связано с оголенным нервом функционеров.

— Прогресс в судействе связываете с приходом Мажича [на пост главы департамента судейства РФС]?

— Безусловно. У него изначально был план и видение судейства, которое должно быть реализовано. Оно заключалось в том, что необходимо поднять планку единоборств и вмешательств, чтобы все воспринимали тот же пенальти как что-то очевидное, – сказал глава судейского комитета РФС.

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12 комментариев
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- Вы видите позитивную динамику?
- Нет.
- И я нет, а она есть.
+9
0
+9
ОК идея отличная
А почему планка работает только в отношении ФК Зенит?
+7
-1
+6
Прогресс у них только в отмазывании судейский косяков. Невозможно логически объяснить, как до сих пор судит Иванов и как его вообще могли назначить на ВАР на финал Кубка. Он же либо не компетентный, либо предвзятый.
+5
0
+5
"поднять планку единоборств и вмешательств, чтобы все воспринимали тот же пенальти как что-то очевидное"

Помнится пенальти ставили, когда откровенно рубили нападающего, или защитник играл как вратарь, ну или близко. Сейчас, мяч уходит за лицевую и скользнул по руке - пенальти. Прикоснулись к игроку на углу штрафной, когда перед ним полкоманды соперника - пенальти. Но по прежнему - естественное/не естественное положение, умышленно/не умышленно, все в руках судей и трактуют как хотят.
Поводов поставить пенальти стало много больше, но и отмазок почему поставил/не поставил больше.
+5
-1
+4
Открытый болельщик Спартака, поставленный РФС на должность главы судейского комитета чтобы "все было тихо" говорит об улучшении? Который сам публично признался Гурцкая, что главным авторитетом для него является бывший судья Федотов, а главная задача - чтобы судейством были довольны болельщики Спартака. Да, благодаря "проведенной работе" ни разу против Спартака не приняли ошибочного решения. Более того, с помощью своих подчиненных еще и "выдавил" из РПЛ тренера, который уже 5 лет не проигрывает Спартаку с любым клубом. А до этого - другого главного обидчика Спартака в 21-м веке - Слуцкого. Ничего, что РПЛ - уже на 23 месте в рейтинге УЕФА - для Спартака то ЕК - сплошной позор уже лет 20. Там то уже сейчас Спартак не будет - какая разница.
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+3
Это шутка? Пенальти за руку Алипа очевидный, а за руку защитника Оренбурга нет? Какой мрак)
+3
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А вот мы не видим.
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"Мы видим позитивную динамику."
Судейские ошибки этого сезона:
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2024/05/e4eb3ef069993e0629a32168a4a843f0.jpg
По судейским ошибкам обращает на себя внимание то, что ВСЕ МОСКОВСКИЕ КОМАНДЫ - Локомотив(+2), Динамо(+1), ЦСКА(+1), Спартак(+1) - В ПЛЮСЕ, а ВСЕ ВЕДУЩИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ КЛУБЫ - Зенит(-6), Краснодар(-1), Ростов(-3) - В МИНУСЕ.
Превосходная демонстрация того, как "непредвзятые" судьи за уши тащат московских бездарей и распильщиков, а провинциалов при этом беспощадно топят.
При такой "положительной динамике" скоро московские команды в матчах с провинциальными клубами будут выходить с форой в 2 мяча, а Каманцев будет продолжать хвалить "все улучшающееся и улучшающееся" судейство.
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Ответ AuroraBorealis
Прогресс у них только в отмазывании судейский косяков. Невозможно логически объяснить, как до сих пор судит Иванов и как его вообще могли назначить на ВАР на финал Кубка. Он же либо не компетентный, либо предвзятый.
Всё просто. Признали ошибкой НЕ назначение 100%-го пенальти.Ошибок стало больше. Не признали, отмазали в ЭСК - ошибок сало меньше.
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