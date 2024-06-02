Каманцев о судействе в России: «Видим позитивную динамику. План Мажича – поднять планку единоборств, чтобы все воспринимали пенальти как что-то очевидное» 

Павел Каманцев оценил судейство в России в уходящем сезоне.

— Судейство стало лучше по сравнению с прошедшим сезоном?

— Впереди у нас финальный матч сезона [суперфинал Фонбет Кубка России]. Посмотрим, какие будут итоги. Мы видим позитивную динамику. К сожалению, повышение контактов и единоборств пока воспринимается адекватно не всеми болельщиками. Но мы начали двигаться в намеченном направлении. Надеюсь, что в следующем сезоне будем также двигаться вперед.

— Судейских скандалов стало меньше?

— Может быть, их не стало меньше, но этот сезон был самым сложным за последние 5-7 лет. Его можно сравнить с тем сезоном, когда поднимался вопрос расширения лиги. Сейчас гораздо более сложный период с соревновательной точки зрения, но мы прошли максимально без скандалов. Да, эмоции были, недовольство всегда будет. Но это связано с оголенным нервом функционеров.

— Прогресс в судействе связываете с приходом Мажича [на пост главы департамента судейства РФС]?

— Безусловно. У него изначально был план и видение судейства, которое должно быть реализовано. Оно заключалось в том, что необходимо поднять планку единоборств и вмешательств, чтобы все воспринимали тот же пенальти как что-то очевидное, – сказал глава судейского комитета РФС.