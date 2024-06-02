Каманцев о судействе в России: «Видим позитивную динамику. План Мажича – поднять планку единоборств, чтобы все воспринимали пенальти как что-то очевидное»
Павел Каманцев оценил судейство в России в уходящем сезоне.
— Судейство стало лучше по сравнению с прошедшим сезоном?
— Впереди у нас финальный матч сезона [суперфинал Фонбет Кубка России]. Посмотрим, какие будут итоги. Мы видим позитивную динамику. К сожалению, повышение контактов и единоборств пока воспринимается адекватно не всеми болельщиками. Но мы начали двигаться в намеченном направлении. Надеюсь, что в следующем сезоне будем также двигаться вперед.
— Судейских скандалов стало меньше?
— Может быть, их не стало меньше, но этот сезон был самым сложным за последние 5-7 лет. Его можно сравнить с тем сезоном, когда поднимался вопрос расширения лиги. Сейчас гораздо более сложный период с соревновательной точки зрения, но мы прошли максимально без скандалов. Да, эмоции были, недовольство всегда будет. Но это связано с оголенным нервом функционеров.
— Прогресс в судействе связываете с приходом Мажича [на пост главы департамента судейства РФС]?
— Безусловно. У него изначально был план и видение судейства, которое должно быть реализовано. Оно заключалось в том, что необходимо поднять планку единоборств и вмешательств, чтобы все воспринимали тот же пенальти как что-то очевидное, – сказал глава судейского комитета РФС.
- Нет.
- И я нет, а она есть.
А почему планка работает только в отношении ФК Зенит?
Помнится пенальти ставили, когда откровенно рубили нападающего, или защитник играл как вратарь, ну или близко. Сейчас, мяч уходит за лицевую и скользнул по руке - пенальти. Прикоснулись к игроку на углу штрафной, когда перед ним полкоманды соперника - пенальти. Но по прежнему - естественное/не естественное положение, умышленно/не умышленно, все в руках судей и трактуют как хотят.
Поводов поставить пенальти стало много больше, но и отмазок почему поставил/не поставил больше.
Судейские ошибки этого сезона:
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По судейским ошибкам обращает на себя внимание то, что ВСЕ МОСКОВСКИЕ КОМАНДЫ - Локомотив(+2), Динамо(+1), ЦСКА(+1), Спартак(+1) - В ПЛЮСЕ, а ВСЕ ВЕДУЩИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ КЛУБЫ - Зенит(-6), Краснодар(-1), Ростов(-3) - В МИНУСЕ.
Превосходная демонстрация того, как "непредвзятые" судьи за уши тащат московских бездарей и распильщиков, а провинциалов при этом беспощадно топят.
При такой "положительной динамике" скоро московские команды в матчах с провинциальными клубами будут выходить с форой в 2 мяча, а Каманцев будет продолжать хвалить "все улучшающееся и улучшающееся" судейство.