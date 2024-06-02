Перес о победе «Реала» в ЛЧ: «Это отправная точка для 16-го кубка»

Флорентино Перес обратился к болельщикам после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Вчера « » обыграл «Боруссию» (2:0) в финале турнира, завоевав 15-й трофей Лиги чемпионов.

«Рад видеть всех болельщиков, [их присутствие] важно. Они ведут игроков к победе. Случился момент, когда они сказали «сейчас», и никто больше не сомневался, что мы победим.

Это отправная точка для шестнадцатой победы в чемпионов», – заявил президент «Реала».

👑 «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз – это рекорд