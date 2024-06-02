Перес о победе «Реала» в ЛЧ: «Это отправная точка для 16-го кубка»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес обратился к болельщикам после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Вчера «Мадрид» обыграл «Боруссию» (2:0) в финале турнира, завоевав 15-й трофей Лиги чемпионов.

«Рад видеть всех болельщиков, [их присутствие] важно. Они ведут игроков к победе. Случился момент, когда они сказали «сейчас», и никто больше не сомневался, что мы победим.

Это отправная точка для шестнадцатой победы в Лиге чемпионов», – заявил президент «Реала».

👑 «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз – это рекорд

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12 комментариев
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Это правда, ведь у Мбаппе 0 лч, исправят.
+13
-1
+12
Только выиграли 15-й, а уже все мысли о 16-ой титуле самого престижного клубного турнира. Вот, почему Мадрид так целеустремлен и успешен в этом турнире.
+13
-3
+10
Ответ Мечел70
Комментарий скрыт
Твои возгорания и страдания только начинаются)
+9
0
+9
Да и Ла Лигу выиграете легко если ещё Мбаппе в Реале
+2
-1
+1
Ответ Aristokrat_13
Я же говорил, что надо было ставить на Реал в финале. Вот и получилось
Блин, жаль мы все не послушали твой экстраординарный прогноз
+1
0
+1
Фло в понедельник сделает что-то для этого)?
0
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Ответ sergio14
Это правда, ведь у Мбаппе 0 лч, исправят.
Напоминает переход Кевина Дюранта в ГСВ, а вообще может и не выиграть в карьере...
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Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
Ахах, эту ссылку присылает болельщик барселоны😂не смеши
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Ответ Burchik
Ахах, эту ссылку присылает болельщик барселоны😂не смеши
Нет, я болела Вардрида
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