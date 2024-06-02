Хуммельс о 0:2 от «Реала»: «Им повезло, как ранее в Лиге чемпионов везло «Боруссии», но сегодня удача от нас отвернулась. У нас было 4 отличных момента» 

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс оценил поражение от «Реала» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч, и я горжусь командой и тем, как мы противостояли более именитому сопернику. Мы играли сердцем, с куражом и показывали класс. Мы провели несколько отличных атак, но упустили шанс забить.

Потом мы допустили несколько небольших ошибок, и «Реал» наказал, как это он всегда и делает. Им повезло, как ранее в этом сезоне Лиги чемпионов везло нам, но сегодня удача от нас отвернулась. У нас было четыре отличных момента, один из которых точно нужно было реализовывать.

После 70 минут игры у них было слишком много стандартов, а мы подолгу не могли завладеть мячом, нам немного не хватало хладнокровия», – сказал защитник «Боруссии».

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20 комментариев
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Такое ощущение, что Реал играл по счету тупо выжидая. Когда время пришло , то и прихлопнул Дортмунд
Забей БД первыми, скорее всего Реал перестроился и также их задушил
+7
0
+7
Респект Хуммельсу.. Блестящий футбол вчера показал.. Таким и должен быть современный цз.. Точные дальние забросы, разрезающие пасы, игра 1 в 1 до талого, своевременные подкаты, снятый второй этаж, минимум грубости.. Монументально..

На фоне такого Матса, особенно смешно выглядит "луший в истори" Ван Дейк и прочие Диаши, которых по черному пиарит половина футбольного сообщества..
+11
-5
+6
Это Королевский клуб. Стояли на своей половине иине пытались атаковать по Королевски с игроками по 100 лямов.
Боруссия хорошо играла. Не хватило физики и скамейки
+11
-8
+3
Ответ Topwintop
Вспоминаем оффсайдовые голы Роналду Баварии
Зачем ?
+2
0
+2
Повезло им только когда в штангу попали, и то там был помоему офсайд, а в остальном класс Куртуа, но это не отменяет хорошую игру БД до 65 минуты, дальше уже Мадрид на классе прошелся
+1
-1
0
Из них 2 с офсайда
+2
-2
0
Молодняк давил, но много суетился и нервничал, а некоторые опытные не смогли затащить. К Хуммельсу, Шлоттербеку и Кобелю вопросов нет, остальные не выдержали напряжению финала, включая Ройса
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Что они разочаровывается
При всем уважении у Боруссии игрок топ уровня только Хуммельс в прайме
С таким составом средних игроков и привозил типо Маатсена играть в финале уже круто
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Всмысле повезло, Реал че не пашет для таких побед, не прикладывает усилия?
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Дортмунд провел отличный первый тайм, но все действительно опасные моменты были из офсайдов (как и гол во 2м тайме). Не тот случай, чтобы говорить о везении Реала
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Хуммельс вчера конечно прям рвал и метал на поле, образец игры в защите
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Ответ 6k2uaqfx3e
Зачем ?
Всмысле?Благодаря им Реал прошёл Баваркц
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Ответ Эркинбек Апаканов
белик купи себе мозги)
ты бы продал?
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