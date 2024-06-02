Хуммельс о 0:2 от «Реала»: «Им повезло, как ранее в Лиге чемпионов везло «Боруссии», но сегодня удача от нас отвернулась. У нас было 4 отличных момента» 

Матс Хуммельс оценил поражение от «Реала» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч, и я горжусь командой и тем, как мы противостояли более именитому сопернику. Мы играли сердцем, с куражом и показывали класс. Мы провели несколько отличных атак, но упустили шанс забить.

Потом мы допустили несколько небольших ошибок, и « » наказал, как это он всегда и делает. Им повезло, как ранее в этом сезоне чемпионов везло нам, но сегодня удача от нас отвернулась. У нас было четыре отличных момента, один из которых точно нужно было реализовывать.

После 70 минут игры у них было слишком много стандартов, а мы подолгу не могли завладеть мячом, нам немного не хватало хладнокровия», – сказал защитник « ».