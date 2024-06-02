Хуммельс о 0:2 от «Реала»: «Им повезло, как ранее в Лиге чемпионов везло «Боруссии», но сегодня удача от нас отвернулась. У нас было 4 отличных момента»
Матс Хуммельс оценил поражение от «Реала» (0:2) в финале Лиги чемпионов.
«Мы провели отличный матч, и я горжусь командой и тем, как мы противостояли более именитому сопернику. Мы играли сердцем, с куражом и показывали класс. Мы провели несколько отличных атак, но упустили шанс забить.
Потом мы допустили несколько небольших ошибок, и «Реал» наказал, как это он всегда и делает. Им повезло, как ранее в этом сезоне Лиги чемпионов везло нам, но сегодня удача от нас отвернулась. У нас было четыре отличных момента, один из которых точно нужно было реализовывать.
После 70 минут игры у них было слишком много стандартов, а мы подолгу не могли завладеть мячом, нам немного не хватало хладнокровия», – сказал защитник «Боруссии».
Забей БД первыми, скорее всего Реал перестроился и также их задушил
На фоне такого Матса, особенно смешно выглядит "луший в истори" Ван Дейк и прочие Диаши, которых по черному пиарит половина футбольного сообщества..
Боруссия хорошо играла. Не хватило физики и скамейки
При всем уважении у Боруссии игрок топ уровня только Хуммельс в прайме
С таким составом средних игроков и привозил типо Маатсена играть в финале уже круто