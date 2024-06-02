Беллингем о победе в ЛЧ: «Лучший вечер в моей жизни. Так и должно было произойти с точки зрения идеального сезона»
Джуд Беллингем оценил победу «Реала» в Лиге чемпионов.
В финальном матче мадридцы обыграли «Боруссию» (2:0).
«Всегда мечтал играть в таких матчах, словами выразить не могу. Лучший вечер в моей жизни. Так и должно было произойти, если взглянуть с точки зрения идеально проведенного сезона. О большем я и мечтать не мог.
Очень благодарен своим партнерам по команде, своей семье, остающейся за кадром команде сотрудников – врачам и вообще каждому. Все это масштабная групповая работа», – сказал полузащитник «Реала».
Ла Лига.
Лига Чемпионов.
Звание лучшего игрока Ла Лиги. Голевая в финале ЛЧ.
Дебютный сезон мечты!
Даже немного жаль, что лишь спустя несколько лет Килиан осознал, что мешки денег-это не истинное счастье
Если у тебя в составе 4 игрока, у каждого из которых трофеев ЛЧ больше, чем у небезызвестного «больше чем клуба», то о каком интересе может идти речь