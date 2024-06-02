Беллингем о победе в ЛЧ: «Лучший вечер в моей жизни. Так и должно было произойти с точки зрения идеального сезона» 

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем оценил победу «Реала» в Лиге чемпионов.

В финальном матче мадридцы обыграли «Боруссию» (2:0).

«Всегда мечтал играть в таких матчах, словами выразить не могу. Лучший вечер в моей жизни. Так и должно было произойти, если взглянуть с точки зрения идеально проведенного сезона. О большем я и мечтать не мог. 

Очень благодарен своим партнерам по команде, своей семье, остающейся за кадром команде сотрудников – врачам и вообще каждому. Все это масштабная групповая работа», – сказал полузащитник «Реала».

Этот «Реал» – золотое сечение футбола

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20 комментариев
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Ригобер о победе Реала в ЛЧ - это худший вечер в моей жизни .
+38
-5
+33
Суперкубок Испании.
Ла Лига.
Лига Чемпионов.
Звание лучшего игрока Ла Лиги. Голевая в финале ЛЧ.

Дебютный сезон мечты!
+25
-1
+24
Ответ Кузя Гитарист
Ригобер о победе Реала в ЛЧ - это худший вечер в моей жизни .
Сколько их уже было... А сколько ещё впереди. Он очень много писал, о том что Мбаппе красавчик в связи с тем, что не переходит в Мадрид. Теперь он переходит в Мадрид и явно не раз огорчит «Барселону». И снова прекрасные вечера у него 😂
+21
-2
+19
Ответ Cruel Snake
Суперкубок Испании. Ла Лига. Лига Чемпионов. Звание лучшего игрока Ла Лиги. Голевая в финале ЛЧ. Дебютный сезон мечты!
Да уж лучше и не придумаешь и это в 20 лет. Еще и столько голов наколотил. Уверен, что такого себе при этом трансфере никто и представить не мог.
+12
-3
+9
В дебютном сезоне выиграл главные трофеи, при этом карьера только только начинается.
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+8
Ответ Cruel Snake
Сколько их уже было... А сколько ещё впереди. Он очень много писал, о том что Мбаппе красавчик в связи с тем, что не переходит в Мадрид. Теперь он переходит в Мадрид и явно не раз огорчит «Барселону». И снова прекрасные вечера у него 😂
А как он на Ройса наяривал, и именно после его выхода Боруссию похоронили))
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+8
Отдать должное, во многом благодаря Джуду у Реала выдался настолько удачный сезон. Стал лидером и голеадором, когда остальные были в тени, а когда разыгралась вся команда не перестал выполнять тонны важной и местами неблагодарной работы.
+7
0
+7
Ответ Cruel Snake
Суперкубок Испании. Ла Лига. Лига Чемпионов. Звание лучшего игрока Ла Лиги. Голевая в финале ЛЧ. Дебютный сезон мечты!
А также лучший бомбардир команды, и ассистент, а парню то ведь всего 20 лет, и до этого на столь атакующей позиции не играл, монструозное подписание
+7
0
+7
Ответ Cruel Snake
Суперкубок Испании. Ла Лига. Лига Чемпионов. Звание лучшего игрока Ла Лиги. Голевая в финале ЛЧ. Дебютный сезон мечты!
И вот как в здравом уме можно было сравнивать с Джудом всяких деревяшек каталонских типа Гави?))
+5
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+3
Ответ corazon blanco
Да уж лучше и не придумаешь и это в 20 лет. Еще и столько голов наколотил. Уверен, что такого себе при этом трансфере никто и представить не мог.
Я думаю как это описать... я в #### (в шоке) Я знаю, что пресса много писала, о том что в Мадрид перейдёт молодой, талантливый 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, но что он будет вот 💣никто не ожидал. Приятно вот так удивляться
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Если за титулами то только в Реал
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Данный сезон Джуда-это то, что могло быть у Мбаппе, если бы он не погнался за огромным баблом.
Даже немного жаль, что лишь спустя несколько лет Килиан осознал, что мешки денег-это не истинное счастье
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Ответ Shuller18
И вот как в здравом уме можно было сравнивать с Джудом всяких деревяшек каталонских типа Гави?))
Вот зачем обсирать крутого игрока из конкурирующего клуба? Джуд провел отличный дебютный сезон, но Гави от этого хуже играть не станет
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Ответ Stepnoy Alyosha
забавно, что ты успехи абсолютно левых для тебя людей принимаешь как личное
Так это основная масса фанов Реала, которые кичаться победами их команды 😁.
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Ответ Ночной кошмар Логинова
Откровенно говоря, мне уже наскучило болеть за Реал. Никакого драйва. Если у тебя в составе 4 игрока, у каждого из которых трофеев ЛЧ больше, чем у небезызвестного «больше чем клуба», то о каком интересе может идти речь
забавно, что ты успехи абсолютно левых для тебя людей принимаешь как личное
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Ответ Cruel Snake
Я думаю как это описать... я в #### (в шоке) Я знаю, что пресса много писала, о том что в Мадрид перейдёт молодой, талантливый 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, но что он будет вот 💣никто не ожидал. Приятно вот так удивляться
Ну если бы смотрели игры Дортмунда, то ожидали бы
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Очень рад за Беллингема он провел прекрасный сезон и заслужил эту лигу чемпионов.
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Кто-бы что не говорил, класс Мадрида неоспорим, такой команды еще долго не увидим, вся надежда на Барсу и Баварию
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Откровенно говоря, мне уже наскучило болеть за Реал. Никакого драйва.

Если у тебя в составе 4 игрока, у каждого из которых трофеев ЛЧ больше, чем у небезызвестного «больше чем клуба», то о каком интересе может идти речь
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Явно заметно, что на уколах играет Джуд. Думаю, после Евро будет лечиться 2-3 месяца
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