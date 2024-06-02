Беллингем о победе в ЛЧ: «Лучший вечер в моей жизни. Так и должно было произойти с точки зрения идеального сезона» 

Джуд Беллингем оценил победу «Реала» в Лиге чемпионов.

В финальном матче мадридцы обыграли «Боруссию» (2:0).

«Всегда мечтал играть в таких матчах, словами выразить не могу. Лучший вечер в моей жизни. Так и должно было произойти, если взглянуть с точки зрения идеально проведенного сезона. О большем я и мечтать не мог.

Очень благодарен своим партнерам по команде, своей семье, остающейся за кадром команде сотрудников – врачам и вообще каждому. Все это масштабная групповая работа», – сказал полузащитник « ».

Этот «Реал» – золотое сечение футбола