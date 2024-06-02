Винисиус о голе во 2-м финале ЛЧ: «Это как в первый раз. Счастлив, что вновь выиграл турнир»
Винисиус высказался о своих двух голах в финалах Лиги чемпионов.
В субботу вингер «Реала» отличился в решающем матче с дортмундской «Боруссией» (2:0), а в финале-2021/22 он забил «Ливерпулю» (1:0).
«Я снова забил, и это невероятно! Это как в первый раз, и это чувство даже невозможно представить.
В этот раз нам тоже пришлось терпеть, но в итоге «Реал» победил. Я счастлив, что выиграл Лигу чемпионов во второй раз», – сказал Винисиус.
У него в финалах более 10 голевых действий.. Кого из смертных вы ещё такого знаете?