Винисиус о голе во 2-м финале ЛЧ: «Это как в первый раз. Счастлив, что вновь выиграл турнир» 

Винисиус высказался о своих двух голах в финалах Лиги чемпионов.

В субботу вингер « » отличился в решающем матче с дортмундской «Боруссией» (2:0), а в финале-2021/22 он забил «Ливерпулю» (1:0).

«Я снова забил, и это невероятно! Это как в первый раз, и это чувство даже невозможно представить.

В этот раз нам тоже пришлось терпеть, но в итоге «Реал» победил. Я счастлив, что выиграл чемпионов во второй раз», – сказал .