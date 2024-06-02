Винисиус о голе во 2-м финале ЛЧ: «Это как в первый раз. Счастлив, что вновь выиграл турнир» 

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус высказался о своих двух голах в финалах Лиги чемпионов.

В субботу вингер «Реала» отличился в решающем матче с дортмундской «Боруссией» (2:0), а в финале-2021/22 он забил «Ливерпулю» (1:0).

«Я снова забил, и это невероятно! Это как в первый раз, и это чувство даже невозможно представить.

В этот раз нам тоже пришлось терпеть, но в итоге «Реал» победил. Я счастлив, что выиграл Лигу чемпионов во второй раз», – сказал Винисиус.

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3 комментария
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Надо же так ковырнуть!
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Так то Вини жёсткий решала..

У него в финалах более 10 голевых действий.. Кого из смертных вы ещё такого знаете?
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Ответ гилберт
Надо же так ковырнуть!
да, не просто ударил если кто думает) а технически хорошо исполнил ковырнул, Озил любил таким способом делать передачи а этот пробил)
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