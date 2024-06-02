Терзич о 0:2 в финале ЛЧ: «Реал» показал, почему он самый титулованный клуб в этом турнире» 

Эдин Терзич высказался после поражения дортмундской «Боруссии» от «Реала» (0:2).

«Мы провели фантастический матч и были близки к тому, чтобы повести в счете. Но затем игра изменилась. « » показал, почему он самый титулованный клуб в этом турнире. У нас были хорошие моменты в первом тайме, как у «Реала» во втором, но мы ими не воспользовались.

После игры всегда возникает вопрос, что можно было сделать иначе. Думаю, мы многое сделали правильно, но затем стандарт изменил ход матча. Нам нужно извлечь из этого урок. Мы играли хорошо, опасно контратаковали. Но мы не забили. Это и решило исход матча сегодня.

Наши болельщики были на высоте, поддержка была невероятной. Они верили в нас, они верили, что мы сможем победить «Реал». Мы можем только сказать им спасибо.

Джейдон [Санчо] здорово помог нам в этом месяце. Это совершенно точно не последний его финал чемпионов», – сказал главный тренер « ».