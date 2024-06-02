Хабиб − о пропущенном финале ЛЧ из-за боя Махачева: «Между «Реалом» и Исламом я выберу моего брата и друга»

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не поехал на финал Лиги чемпионов.

«Когда речь идет о том, поддержать «Реал Мадрид» или , то конечно я выберу Махачева. Это мой брат, близкий друг, здесь мы все вместе. Финал по телевизору посмотрели в ресторане, очень хороший матч был», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что «Реал» победил «Боруссию Дортмунд» со счетом 2:0 и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов.

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