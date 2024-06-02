Хабиб − о пропущенном финале ЛЧ из-за боя Махачева: «Между «Реалом» и Исламом я выберу моего брата и друга»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не поехал на финал Лиги чемпионов.

«Когда речь идет о том, поддержать «Реал Мадрид» или Ислама, то конечно я выберу Махачева. Это мой брат, близкий друг, здесь мы все вместе. Финал по телевизору посмотрели в ресторане, очень хороший матч был», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что «Реал» победил «Боруссию Дортмунд» со счетом 2:0 и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов.

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10 комментариев
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Пойду поем
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А зачем так плотно держать вкурсе его "перлов"?
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кто-нибудь знает почему стрикланд Коста 5 раундов
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Между Бузовой и Киркоровым, я выбираю Леонтьева
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Болеть за Реал это прям так тяжело. Глорье
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Да кому нужен этот Бибиб и его комментарии?
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скажите хабибу что Реал не многое потерял
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Ответ Pixel 8
Пойду поем
приятного аппетита✊
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Ответ serdar cherkezov
кто-нибудь знает почему стрикланд Коста 5 раундов
Потому что так захотели в юфс)) других объяснений нет.
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Ответ serdar cherkezov
кто-нибудь знает почему стрикланд Коста 5 раундов
такое бывает но не часто) Стрикленд что за антропометрия ему пора в тяжи больше Косты выглядел
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