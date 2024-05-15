«Балтика» выбила «Спартак» из Кубка, Дегтярев утвержден министром спорта, «Сити» в шаге от титула, Володин ругает лимит, поражение Медведева в Риме и другие новости

1. «Балтика» сыграет в суперфинале Фонбет Кубка России – команда Сергея Игнашевича выбила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов благодаря голу Андраде на 4-й минуте. Это первый финал Кубка России в истории калининградского клуба.

«Спартак» же впервые проиграл после увольнения Абаскаля и второй сезон подряд остался без трофеев.

2. Дубль Эрлинга Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Тоттенхэмом» – 2:0. «Сити» лидирует в АПЛ перед заключительным туром, опережая «Арсенал» на 2 очка, и гарантированно станет чемпионом, если обыграет «Вест Хэм».

Благодаря поражению «шпор» «Астон Вилла» Унаи Эмери сыграет в Лиге чемпионов – впервые с сезона-1982/83.

3. ЧМ по хоккею 2024. Австрия отыгралась с 1:6 у Канады на ЧМ, выиграв 3-й период 5:0 и уступив в овертайме, Казахстан проиграл Латвии.

4. «Зенит» подпишет новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком 25 мая.

5. «Реал» разгромил «Алавес» – 5:0! У Беллингема гол и два ассиста, Винисиус сделал дубль, Гюлер забил. «Жирона» уступила «Вильярреалу» и осталась 3-й в Ла Лиге, причем у идущей второй «Барсы» есть еще игра в запасе.

6. Даниил Медведев уступил Томми Полу в четвертом круге турнира в Риме, вновь не сумев защитить титул – это не удавалось ему еще ни разу в карьере. Карен Хачанов на двух тай-брейках проиграл Алехандро Табило.

7. НХЛ. «Бостон» одолел «Флориду» (2:1, 2-3 в серии), Бобровский стал 3-й звездой встречи, Тарасенко не набрал очков и остался без бросков в 5-м матче в текущем плей-офф из 10.

8. Госдума утвердила Михаила Дегтярева в должности министра спорта РФ, а Владимир Путин подписал соответствующий указ.

9. В РПЛ обсудят сокращение числа участников стыковых матчей со следующего сезона. Играть с клубом Первой лиги будет только команда с 14-го места.

10. «Бавария» может оставить Томаса Тухеля на следующий сезон. Возвращение Флика больше не рассматривается.

11. Рафаэль Варан покинет «Манчестер Юнайтед» летом – клуб объявил об этом на своем официальном сайте.

12. НБА. «Нью-Йорк» с 44 очками Брансона разгромил «Индиану» и вышел вперед в серии (3-2).

13. France Football рассматривает возможность вручения «Золотого мяча» Роберту Левандовскому за 2020 год, пишет Diario Sport.

14. «Реал» не продлит контракт с Лукой Модричем, несмотря на его желание остаться. Клуб хочет сделать ставку на молодых – на Гюлера, в частности, пишет Relevo.

15. Константин Тюкавин заинтересовал «Атлетико» и «Бенфику». Впрочем, «Динамо» не отпустит Тюкавина в мадридский клуб дешевле 20 млн евро.

16. Хуммельс и Горетцка не вызваны на Евро-2024. Нойер, Хавертц, Фюллькруг и Павлович включены в заявку Германии.

17. Анвар Гатиятулин возглавил «Ак Барс». Контракт – на 2 сезона.

18. Контракт Марцела Лички с «Динамо» автоматически продлился на год после победы над «Балтикой», пишет «Спорт-Экспресс». Команда гарантировала себе место в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

19. Только капитанам разрешат подходить к судьям на чемпионате Европы – УЕФА сообщил об этом сборным. Остальные игроки могут получить желтую, если проявят неуважение к арбитрам.

Цитаты дня.

Председатель Госдумы Володин о лимите в РПЛ: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята»

Михаил Дегтярев: «Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать из каждого утюга. И это должно быть на высоком уровне»

Третьяк о независимой КХЛ: «Путин говорил мне: «Победы нужны, мне Россию объединять надо». Понимаете? Победы хоккейной сборной объединяют страну, а клуб лиги – не объединяет»

Энрике на вопрос о будущем Мбаппе: «Сегодня идет дождь, воздух пахнет по-другому. Дождливые дни напоминают мне о родном Хихоне. Думаю, я идеально ответил»

Генич о «Балтике» в суперфинале Кубка: «Будет тоска, кто бы ни вышел из Пути РПЛ. По антуражу и вниманию. При всем уважении»

Михаил Дегтярев: «Вертикаль в Минспорте будет только укрепляться. Холодца не будет, будет все жестко в интересах миллионов наших людей»