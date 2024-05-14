Рим (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Полом, Хачанов – с Табило, Циципас встретится с де Минауром, Зверев – с Боржешем

Даниил Медведев сыграет с Томми Полом в четвертом круге в Риме.

Карен Хачанов встретится с Алехандро Табило.

Полная сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

8 – 19 мая 2024

ATP 1000

Призовой фонд – 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг