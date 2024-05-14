Рим (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Полом, Хачанов – с Табило, Циципас встретится с де Минауром, Зверев – с Боржешем
Даниил Медведев сыграет с Томми Полом в четвертом круге в Риме.
Карен Хачанов встретится с Алехандро Табило.
Полная сетка здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
8 – 19 мая 2024
ATP 1000
Призовой фонд – 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
- Дата проведения
- 14 мая, 12.10
- Дата проведения
- 14 мая, 17.00
- Дата проведения
- 14 мая, 20.00
- Дата проведения
- 14 мая, 15.00
- Дата проведения
- 14 мая, 13.30
- Дата проведения
- 14 мая, 15.30
- Дата проведения
- 14 мая, 16.00
- Дата проведения
- 14 мая, 15.00