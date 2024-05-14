Рим (ATP). 4-й круг. Медведев сыграет с Полом, Хачанов – с Табило, Циципас встретится с де Минауром, Зверев – с Боржешем

Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Даниил Медведев сыграет с Томми Полом в четвертом круге в Риме.

Карен Хачанов встретится с Алехандро Табило.

Полная сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

8 – 19 мая 2024

ATP 1000

Призовой фонд – 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Алехандро Табило (Чили) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
14 мая, 12.10
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
14 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
14 мая, 20.00
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Александр Мюллер (Франция)
Дата проведения
14 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Чжичжэнь Чжан (Китай) Тиаго Монтейро (Бразилия)
Дата проведения
14 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Нуну Боржес (Португалия)
Дата проведения
14 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Себастьян Баес (Аргентина)
Дата проведения
14 мая, 16.00
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Александр Мюллер (Франция)
Дата проведения
14 мая, 15.00
Онлайн матча

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2 комментария
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Каренчик есть все шансы! Хотя Табило на кураже после победы над Новаком, но ты можешь выиграть. Удачи!
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