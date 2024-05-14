В РПЛ обсудят сокращение числа участников стыковых матчей со следующего сезона. Играть с клубом Первой лиги будет только команда с 14-го места («РБ Спорт»)
Клубы Мир РПЛ обсудят изменения формата стыковых матчей.
По информации «РБ Спорт», со следующего сезона предлагается сократить обмен с Первой лигой на одну позицию – таким образом, в стыковых матчах будет участвовать только команда, занявшая итоговое 14-е место в РПЛ. Сейчас в стыковых матчах участвуют клубы, занявшие 13-е и 14-е места.
Обсудить возможные изменения формата стыковых матчей планируется по окончании текущего сезона. Вероятность того, что клубы РПЛ поддержат реформу, оценивается как высокая.
Не уточняется?!
В итоге получаем в этом сезоне всего 3 Команды, которые доигрывают: КС, Рубин и Ростов. Обычно число этих команд больше.
Вангую, что сейчас Махачкала будет сливать матчи, чтобы не играть в рпл. Ибо денег нет.