В РПЛ обсудят сокращение числа участников стыковых матчей со следующего сезона. Играть с клубом Первой лиги будет только команда с 14-го места («РБ Спорт»)

Клубы Мир РПЛ обсудят изменения формата стыковых матчей.

По информации «РБ Спорт», со следующего сезона предлагается сократить обмен с лигой на одну позицию – таким образом, в стыковых матчах будет участвовать только команда, занявшая итоговое 14-е место в РПЛ. Сейчас в стыковых матчах участвуют клубы, занявшие 13-е и 14-е места.

Обсудить возможные изменения формата стыковых матчей планируется по окончании текущего сезона. Вероятность того, что клубы поддержат реформу, оценивается как высокая.