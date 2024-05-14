В РПЛ обсудят сокращение числа участников стыковых матчей со следующего сезона. Играть с клубом Первой лиги будет только команда с 14-го места («РБ Спорт»)

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Клубы Мир РПЛ обсудят изменения формата стыковых матчей.

По информации «РБ Спорт», со следующего сезона предлагается сократить обмен с Первой лигой на одну позицию – таким образом, в стыковых матчах будет участвовать только команда, занявшая итоговое 14-е место в РПЛ. Сейчас в стыковых матчах участвуют клубы, занявшие 13-е и 14-е места.

Обсудить возможные изменения формата стыковых матчей планируется по окончании текущего сезона. Вероятность того, что клубы РПЛ поддержат реформу, оценивается как высокая.

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37 комментариев
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Тут многие жалуются на отсутствие мотивации без еврокубков, так расширьте зону стыков до 6го места
+55
-7
+48
Даёшь больше болота без мотивации для увеличения количества догов!
+45
-4
+41
Ответ justburn
Тут многие жалуются на отсутствие мотивации без еврокубков, так расширьте зону стыков до 6го места
Да там двусторонняя проблема. Расширить можно хоть до 2-го места, но в Первой лиге дай бог три команды каждый год, кто заинтересован в подъеме и готов к РПЛ. Остальные будут в самих стыках тупо сливать, ибо денег на РПЛ нет и не предвидится.
+38
-1
+37
Расширение болота в турнирной таблице.
+20
-3
+17
Сразу после ЧМ, нужно было расширить ПЛ до 18 команд, пока был интерес и стадионы, 16 место играет стыки с ФНЛ, в ФНЛ плей-офф по образцу чемпионшипа... Все!!! Нет же, эти кретины каждый год что-то новое изобретают, подкручивают, инновации у них... Дебилы...
+10
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+8
И чего мучаются сердешные со своими полумерами. Можно вообще, чтобы только 16 команда вылетала 🤣
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+7
Ответ igls54
И чего мучаются сердешные со своими полумерами. Можно вообще, чтобы только 16 команда вылетала 🤣
Или 17-я)
+6
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+6
А кем предлагается и для чего предлагается?
Не уточняется?!
В итоге получаем в этом сезоне всего 3 Команды, которые доигрывают: КС, Рубин и Ростов. Обычно число этих команд больше.
+4
-1
+3
Зачем?! Если 13-я команда достойна играть в РПЛ, так она стыки и выиграет. Тут скорее стоит думать о расширении зоны стыков, чтобы середина таблицы и в РПЛ, и в Первой лиге не начинала пинать балду туров за пять до конца чемпионата.
+2
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+2
Ответ Слегка уху евший медведь
Что бы опять вернуться в болото? Нет спасибо!
Чемпионат самый слабый в истории чемпионатов России. Мы уже в болоте, о чем ты? При чем тут размер стыковой зоны?
+3
-1
+2
Ответ Alex_MGLU
Идет интересный сезон. Нет проходных матчей. Конечно, жизненно необходимо изменить тот принцип, по которому он организован.
"Интересный" сезон не из-за этого происходит.
+3
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+2
Ну и зря
+2
0
+2
на самом деле мотивация мотивацией, но по факту каждый год есть команды из первого дивизиона, которые не могут пройти лицензирование. Поэтому логично что число претендентов на повышение сократится с 4-х до 3-х
+2
0
+2
Интрига увеличивается - бюджеты клубов аутсайдеров в опасности, т.к. зависят не от зрительского интереса, а от вливаний из региональных бюджетов(а под вливания нужны гарантии игры в РПЛ). Такая токсичная логика может работать только в российском футболе.
+3
-1
+2
Идет интересный сезон. Нет проходных матчей. Конечно, жизненно необходимо изменить тот принцип, по которому он организован.
+4
-3
+1
Ответ Pasta
Чемпионат самый слабый в истории чемпионатов России. Мы уже в болоте, о чем ты? При чем тут размер стыковой зоны?
Да сейчас последние 6 клубов активно борются что бы не вылететь. Сейчас спонсоры не хило так деньжат подкинули за участие в премьер лиге. Если мы в болоте, то надо ещё глубже в нем повязнуть?
+1
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+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Да там двусторонняя проблема. Расширить можно хоть до 2-го места, но в Первой лиге дай бог три команды каждый год, кто заинтересован в подъеме и готов к РПЛ. Остальные будут в самих стыках тупо сливать, ибо денег на РПЛ нет и не предвидится.
А в чем разница по деньгам между РПЛ и ФНЛ, если не набирать команду с нуля на жирные контракты? Телеконтракта кусок получаешь, и перелеты меньше, ведь в РПЛ ни Хабаровска ни Тюмени ни Сахалина нету
+1
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+1
Наоборот, было бы интереснее, если бы одна вылетала и одна напрямую поднималась, а между 13-15 местами РПЛ и 2-4 ФНЛ игрался плей-офф
+1
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Ответ Дмитрий9779
Заняться больше нечем?Все велосипед пытаются изобрести.
Боятся, что один клуб из самого крупного провинциального города попадëт в стыки и вылетит в пердив
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Ответ Фантом
Зачем?! Если 13-я команда достойна играть в РПЛ, так она стыки и выиграет. Тут скорее стоит думать о расширении зоны стыков, чтобы середина таблицы и в РПЛ, и в Первой лиге не начинала пинать балду туров за пять до конца чемпионата.
В 1 лиге мало команд соблюдающие критерии для перехода в высшую лигу.
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Ответ IStranger
Я не понимаю, почему нельзя пойти по пути, например, Чехии? Основная часть - 30 туров. Потом плей-офф: чемпионский с 1 по 6 место, по одному матчу каждый с каждым, очки, набранные в основной части сохраняются. Также с 11 по 16 на вылет. Последнее место - до свидания, 14 и 15 играют стыки с 3 и 2 командами ФНЛ соответственно. С 7 по 10 - на выбывание за лучший посев в кубке и денежный приз. Сразу и увеличение числа топ-матчей, и мотивация появляется.
С Кубком замутили нечто подобное, на выходе спорно.
0
0
0
Ответ IStranger
Я не понимаю, почему нельзя пойти по пути, например, Чехии? Основная часть - 30 туров. Потом плей-офф: чемпионский с 1 по 6 место, по одному матчу каждый с каждым, очки, набранные в основной части сохраняются. Также с 11 по 16 на вылет. Последнее место - до свидания, 14 и 15 играют стыки с 3 и 2 командами ФНЛ соответственно. С 7 по 10 - на выбывание за лучший посев в кубке и денежный приз. Сразу и увеличение числа топ-матчей, и мотивация появляется.
Потому что это туфта.
+1
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0
Ответ Pasta
Чемпионат самый слабый в истории чемпионатов России. Мы уже в болоте, о чем ты? При чем тут размер стыковой зоны?
Откуда следует, что чемпионат самый слабый?
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0
0
Заняться больше нечем?Все велосипед пытаются изобрести.
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-2
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Ответ Игорь М.
Наоборот, было бы интереснее, если бы одна вылетала и одна напрямую поднималась, а между 13-15 местами РПЛ и 2-4 ФНЛ игрался плей-офф
Слишком жёсткая ротация между лигами
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Ответ Алешка Терминатор
Это путь в никуда. Если нужен высокомотивированный чемпионат - вышку надо сокращать до 10 клубов (что тоже имеет свои минусы). Расширение зоны стыков к увеличению мотивации не приведёт. Впрочем, за мотивацию переживают в первую очередь зомбированные врагом народа Навальным хомячки. В результате им и повсюду мерещится коррупционная составляющая, и в известном месте зудит быть общественным контролёром по всем вопросам.
У тебя второй абзац — это как обязательный дисклеймер в конце текста?.. ;)
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Ответ Всё знаю
Всё верно) Вангую, что сейчас Махачкала будет сливать матчи, чтобы не играть в рпл. Ибо денег нет.
Всё верно, Гаджиев так и говорил
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Да там двусторонняя проблема. Расширить можно хоть до 2-го места, но в Первой лиге дай бог три команды каждый год, кто заинтересован в подъеме и готов к РПЛ. Остальные будут в самих стыках тупо сливать, ибо денег на РПЛ нет и не предвидится.
Всё верно)
Вангую, что сейчас Махачкала будет сливать матчи, чтобы не играть в рпл. Ибо денег нет.
+5
-5
0
Недостаточно на ставках зарабатывают. Буки надавили 😁
+1
-1
0
Без еврокубков могут хоть закрытую лигу как в МЛС сделать. А то сейчас сразу 4 клуба с аренами ЧМ могут вылететь
+1
-1
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