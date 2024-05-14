Фонбет Кубок России. «Спартак» сыграет с «Балтикой» в финале Пути регионов. Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Балтика» примет «Спартак» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, которая начнется в 20:45 по московскому времени.

Победитель выйдет в главный финал турнира, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ («Зенит» и ЦСКА проведут ответный матч 15 мая).

Путь регионов

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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