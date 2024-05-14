Фонбет Кубок России. «Спартак» сыграет с «Балтикой» в финале Пути регионов. Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России результаты Балтика онлайны Футбол

«Балтика» примет «Спартак» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, которая начнется в 20:45 по московскому времени. 

Победитель выйдет в главный финал турнира, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ («Зенит» и ЦСКА проведут ответный матч 15 мая). 

Фонбет Кубок России

Путь регионов

Финал

Балтика – Спартак
Дата проведения
14 мая, 20.45, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

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8 комментариев
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удачи народной команде!
+9
-1
+8
Удачи КБ. И ждем финал в Луже 🟥⚪️
+4
0
+4
За Спартак 🤘🤘🤘
+2
-1
+1
"Победитель выйдет в главный финал турнира, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ"
А разве победитель сначала не сыграет с проигравшим в паре ЦСКА-Зенит?
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Ответ Рассол Уэстбрик
Мужчины за Балтику, девочки за Спартак
Ну что здравствуй девочка 🤚👋
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Ответ bolshovandrey
"Победитель выйдет в главный финал турнира, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ" А разве победитель сначала не сыграет с проигравшим в паре ЦСКА-Зенит?
Нет
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Ответ bolshovandrey
"Победитель выйдет в главный финал турнира, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ" А разве победитель сначала не сыграет с проигравшим в паре ЦСКА-Зенит?
Победитель пары Балтика Спартак и победитель Зенит Цска сыграют в финале 2 июня
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