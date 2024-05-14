«Реал» не продлит контракт с Модричем, несмотря на его желание остаться. Клуб хочет сделать ставку на молодых – на Гюлера, в частности (Relevo)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Килиан Мбаппе деньги Арда Гюлер Футбол

Лука Модрич покинет «Реал» в конце сезона.

По информации Relevo, мадридский клуб не намерен продлевать контракт с хорватским полузащитником, если только не случится ничего непредвиденного. Решение уже практически принято и будет объявлено в ближайшие недели.

Отмечается, что сам Модрич не рад такому раскладу, Лука хотел бы продолжить карьеру в «Реале» и готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться.

Тем не менее, руководство «сливочных» хочет сделать ставку на молодых, в частности, на Арду Гюлера, который, по их мнению, может пойти по стопам хорвата. Утверждается, что в этом сезоне турецкий игрок не смог получить больше игрового времени из-за того, что Карло Анчелотти чаще выпускал на замену Модрича.

Кроме того, финансовый аспект также имеет значение. Модрич является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, и его уход поможет освободить место для летних подписаний, особенно для Килиана Мбаппе, который обойдется «Реалу» в крупную сумму, даже если перейдет на правах свободного агента.

Модрич перешел в «Реал» в 2012 году.

 

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Откровенный вброс. Гюлер никак не конкурирует за позицию с Модричем
+33
-6
+27
Зря, сезон попылил бы еще
+9
-4
+5
Ответ Денис Ширинов
Зря, сезон попылил бы еще
попылил это не про Модрича
+6
-2
+4
Ответ Serge Vendino
Откровенный вброс. Гюлер никак не конкурирует за позицию с Модричем
Потому что играют на разных позициях ! Конкурент Арды в этом сезоне это Родриго по тому как их ставит Папа Карло , а там без вариантов Родриго номер 1
+3
0
+3
Ответ SaH4r.
"Королевский" клуб себе не изменяет. Лука, добро пожаловать в клуб выкинутых легенд Реала. (Касильяс, Рамос, Рауль и другие)
Как там дела у Пике, Месси, Суареса, Альбы и т.д...
+6
-4
+2
Лука это история Реала , но уходить надо во время. К сожалению время Модрича пришло . Всего хорошего в будущем !
+6
-4
+2
Казалось бы человеку 39 лет, но 20 минут в концовке он по прежнему готов отбегать, самое крутое что влияние на игру до сих пор есть.
Не сомневаюсь в селекции Реала, но как будто этот сезон последний танец легенды клуба, причём и уйти можно с самой подходящей ноты, если ЛЧ заберём)
+3
-2
+1
Чем-то напоминает ситуацию с Раулем( думаю дело не в деньгах, место для Гюлера или прости Господи не в номере на футболке. Объективно Лука в этом сезоне стал игроком ротации, а в следующем сезоне, с учётом прихода Мбаппе и изменения игрового рисунка команды, Лука может сесть в очень глубокий запас, а он хочет больше играть. В такой патовой ситуации нужно красиво с ним попрощаться. Очень жаль терять такого игрока, но такова жизнь. Спасибо за все Лука!
+3
-2
+1
Модрич даст фору почти каждому молодому
+3
-2
+1
Ответ kaka10
Всё таки 10 номер для Мпаббе и 9 номер для Эндрика важнее, чем продлить легенду
Все таки это вброс и Гюлер не играет даже близко к позиции Модрича
+2
-1
+1
Ответ reus
Если и правда, то он к вам еще в будущем непременно вернется, но уже в качестве главного тренера, быть может повторит зидановый триумф и успех Анче. Отчего то кажется,что из Модрича выйдет классный тренер
Я уверен, что он и Кроос станут гениальными тренерами.
+1
0
+1
Почему нет?
Откровенно говоря непонятно будущее Арды с приходом Мбаппе и Эндрика. Поэтому думаю Анчелотти будет искать ему новую роль.
+3
-2
+1
Если и правда, то он к вам еще в будущем непременно вернется, но уже в качестве главного тренера, быть может повторит зидановый триумф и успех Анче. Отчего то кажется,что из Модрича выйдет классный тренер
+3
-2
+1
Рано или поздно все равно этот день настанет, но конечно бы хотелось еще сезон понаблюдать за игрой Луки в футболке Мадрида. Этакий батя, который выходит на замену и показывает молодым парням, как нужно играть в футбол)
+4
-3
+1
Большая ошибка. Модрич в великолепной форме на свои года и может еще многое дать команде в следующем сезоне, как на поле, так и вне его.
+7
-6
+1
Ответ rustammirzo
Чем-то напоминает ситуацию с Раулем( думаю дело не в деньгах, место для Гюлера или прости Господи не в номере на футболке. Объективно Лука в этом сезоне стал игроком ротации, а в следующем сезоне, с учётом прихода Мбаппе и изменения игрового рисунка команды, Лука может сесть в очень глубокий запас, а он хочет больше играть. В такой патовой ситуации нужно красиво с ним попрощаться. Очень жаль терять такого игрока, но такова жизнь. Спасибо за все Лука!
реал умеет вовремя расставаться со своими легендами, пусть они сами и не очень этим довольны остаются.
0
0
0
Ответ SaH4r.
"Королевский" клуб себе не изменяет. Лука, добро пожаловать в клуб выкинутых легенд Реала. (Касильяс, Рамос, Рауль и другие)
Однозначно!
0
0
0
Ответ Glory Real Madrid
Как там дела у Пике, Месси, Суареса, Альбы и т.д...
Пике завершил карьеру, никто его не гнал, у Месси был огромный контракт и изза финансовых проблем невозможно было его продлить, Суареса выгнал физрук Куман, Альба и Буси ушли с истечением контракта,, хотя Барса предлагала им новые контракты.
+1
-1
0
Ответ Glory Real Madrid
Как там дела у Пике, Месси, Суареса, Альбы и т.д...
По обоюдному согласию же расстались)
+1
-1
0
Ответ Футбольные Хроники
Я уверен, что он и Кроос станут гениальными тренерами.
Прям уверен?)
Мне кажется, что Кроос вообще не пойдет в тренеры. Да и Модрича как-то сложно главным тренером пока представить.
0
0
0
Ответ Дворовый футболист
Ты сам-то веришь в этот бред?))
Рауль проходил через тоже самое
+2
-2
0
Величайший полузащитник Реала всех времён.
Надеюсь, что продолжит играть в Европе и ЛЧ.
0
0
0
как по мне, если Кроос останется, то всё-таки с Модричем пора прощаться. он хоть и мой любимый игрок, но магия из его игры ушла. он иногда отлично выходит на замену, но видно, что это уже не тот Модрич. пускай больше времени получает молодежь. и так 5 топовых игроков на 3 позиции
0
0
0
Как бы там не было Модрич уже навсегда останется в сердце фанатов Реала. Ни когда его не забудем Модрич это целая эпоха в Реале.
+2
-2
0
Если он и уйдет, то явно не изза Гюлера)) БРед же
+2
-2
0
Modric переходи в Аль -Наср дуэт с Криштиану лучшее что я видел в футболе
+4
-4
0
Не знаю,но как он вышел с Баварией на замену,так немцы и поплыли.Он их банально закружил своими ходами.Даже в защите успевал вычищать.
+3
-3
0
При всем уважении и благодарности Модричу думаю это правильное решение. Уверень Модрич был бы и следующем сезоне полезным, но молодые игроки тоже должны раскрыться и стать системообразующими игроками.
+3
-3
0
Ну и так тоже бывает.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий