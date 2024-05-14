«Реал» не продлит контракт с Модричем, несмотря на его желание остаться. Клуб хочет сделать ставку на молодых – на Гюлера, в частности (Relevo)

Лука Модрич покинет «Реал» в конце сезона.

По информации Relevo, мадридский клуб не намерен продлевать контракт с хорватским полузащитником, если только не случится ничего непредвиденного. Решение уже практически принято и будет объявлено в ближайшие недели.

Отмечается, что сам Модрич не рад такому раскладу, хотел бы продолжить карьеру в « » и готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться.

Тем не менее, руководство «сливочных» хочет сделать ставку на молодых, в частности, на , который, по их мнению, может пойти по стопам хорвата. Утверждается, что в этом сезоне турецкий игрок не смог получить больше игрового времени из-за того, что Карло Анчелотти чаще выпускал на замену Модрича.

Кроме того, финансовый аспект также имеет значение. Модрич является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, и его уход поможет освободить место для летних подписаний, особенно для , который обойдется «Реалу» в крупную сумму, даже если перейдет на правах свободного агента.

Модрич перешел в «Реал» в 2012 году.