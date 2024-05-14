«Реал» не продлит контракт с Модричем, несмотря на его желание остаться. Клуб хочет сделать ставку на молодых – на Гюлера, в частности (Relevo)
Лука Модрич покинет «Реал» в конце сезона.
По информации Relevo, мадридский клуб не намерен продлевать контракт с хорватским полузащитником, если только не случится ничего непредвиденного. Решение уже практически принято и будет объявлено в ближайшие недели.
Отмечается, что сам Модрич не рад такому раскладу, Лука хотел бы продолжить карьеру в «Реале» и готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться.
Тем не менее, руководство «сливочных» хочет сделать ставку на молодых, в частности, на Арду Гюлера, который, по их мнению, может пойти по стопам хорвата. Утверждается, что в этом сезоне турецкий игрок не смог получить больше игрового времени из-за того, что Карло Анчелотти чаще выпускал на замену Модрича.
Кроме того, финансовый аспект также имеет значение. Модрич является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде, и его уход поможет освободить место для летних подписаний, особенно для Килиана Мбаппе, который обойдется «Реалу» в крупную сумму, даже если перейдет на правах свободного агента.
Модрич перешел в «Реал» в 2012 году.
Не сомневаюсь в селекции Реала, но как будто этот сезон последний танец легенды клуба, причём и уйти можно с самой подходящей ноты, если ЛЧ заберём)
Откровенно говоря непонятно будущее Арды с приходом Мбаппе и Эндрика. Поэтому думаю Анчелотти будет искать ему новую роль.
Мне кажется, что Кроос вообще не пойдет в тренеры. Да и Модрича как-то сложно главным тренером пока представить.
Надеюсь, что продолжит играть в Европе и ЛЧ.