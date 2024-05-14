Контракт Лички с «Динамо» автоматически продлился на год после победы над «Балтикой». Команда гарантировала себе место в топ-3 РПЛ по итогам сезона («СЭ»)
Контракт Марцела Лички с «Динамо» автоматически продлен до конца следующего сезона.
По информации «СЭ», опция автоматического продления соглашения активировалась после победы над «Балтикой» в матче 28-го тура Мир РПЛ (3:2). «Динамо» гарантировало себе место в тройке призеров по итогам нынешнего сезона, что являлось условием автоматического продления контракта с главным тренером. При этом кубковые достижения «Динамо» в контракте Лички не прописаны.
Марцел Личка возглавил «Динамо» в июле прошлого года. Под его руководством «Динамо» лидирует в РПЛ за два тура до конца чемпионата, опережая «Зенит» на 2 очка.
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