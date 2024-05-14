Контракт Лички с «Динамо» автоматически продлился на год после победы над «Балтикой». Команда гарантировала себе место в топ-3 РПЛ по итогам сезона («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Контракт Марцела Лички с «Динамо» автоматически продлен до конца следующего сезона.

По информации «СЭ», опция автоматического продления соглашения активировалась после победы над «Балтикой» в матче 28-го тура Мир РПЛ (3:2). «Динамо» гарантировало себе место в тройке призеров по итогам нынешнего сезона, что являлось условием автоматического продления контракта с главным тренером. При этом кубковые достижения «Динамо» в контракте Лички не прописаны.

Марцел Личка возглавил «Динамо» в июле прошлого года. Под его руководством «Динамо» лидирует в РПЛ за два тура до конца чемпионата, опережая «Зенит» на 2 очка.

Почему «Динамо» заслуживает чемпионства больше, чем «Зенит» и «Краснодар»

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29 комментариев
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Топлю за победу Динамо в РПЛ. Динамики своими страданиями и мучениями заслужили этот шанс после всего бардака в клубе в девяностые, нулевые и десятые, что приводило и к вылету в пердив в том числе. Такой унылый Зенит как сейчас я не хочу видеть чемпионом, в топку.
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-5
+35
Отлично показывает себя. Ему бы в команду нормального вратаря..
+12
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+11
Ответ JohnStelzner
Контракт Лички с повышением лички?
Ну он заслуживает, в отличие от
+11
0
+11
Ответ Николай Бойко
Отлично показывает себя. Ему бы в команду нормального вратаря..
Полностью согласен. По сути несколько очков лишились из-за вратарей. Оба косячат.
+9
-1
+8
Давай Динамушка!!!
+8
-1
+7
Считаю Личку по итогам этого сезона, одним из самых лучших тренеров Российского чемпионата. Поэтому нет ничего удивительного, что контракт с ним продлён.
+7
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+6
Ответ Black Phoenix
Топлю за победу Динамо в РПЛ. Динамики своими страданиями и мучениями заслужили этот шанс после всего бардака в клубе в девяностые, нулевые и десятые, что приводило и к вылету в пердив в том числе. Такой унылый Зенит как сейчас я не хочу видеть чемпионом, в топку.
В 90-е в Динамо бардака не было. Толстых нормально держал клуб.

А вот в 2000-е понеслась — с редкими проблесками типа бронзы 2008 и осени 2011.
+6
-1
+5
Скорее всего, Динамо гарантировало себе чемпионство спустя много лет. Унылая игра конкурентов тому порукой
+6
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+4
Ничего себе. До 90-й минуты контракт на волоске висел?))
+3
0
+3
Ответ JohnStelzner
Контракт Лички с повышением лички?
Само собой, ничего удивительного в этом нет.
+3
0
+3
Лучший тренер РПЛ
И руку тренера можно увидеть даже на фоне Оренбурга. При Личке клуб закончил на 7 месте, а сейчас бьется за выживание
И Динамо совершенно преобразил
Это я тем, кто говорит, что тренер особо не решает, а все дело в составе
+3
-1
+2
Марцел принёс с собой удачу которой так не хватало многие годы.
+2
0
+2
Краснодару на заметку ☝️🤔... Как тренером, идущем на 1 месте, не раскидываться
+2
0
+2
Правильный контракт для клуба который ставит цели, вот бы Семаку такой на количество голов, а не на игру в 5 защитников
+2
0
+2
Заслужил
+2
-1
+1
Ответ Николай Бойко
Отлично показывает себя. Ему бы в команду нормального вратаря..
Берите Волка!
0
0
0
Ответ Roman
Лучший тренер РПЛ И руку тренера можно увидеть даже на фоне Оренбурга. При Личке клуб закончил на 7 месте, а сейчас бьется за выживание И Динамо совершенно преобразил Это я тем, кто говорит, что тренер особо не решает, а все дело в составе
В Зените да, всё дело в составе. У Динамо и тренер и состав всё решают.
+2
-2
0
Ответ shadow82
Агент ЦРУ докладывает начальнику о наших воинских частях. Рассказал про пограничников, десантников, моряков: - А еще у русских войска есть - стройбат. Эти вообще звери, им даже автоматов не дают... Динамо уже было бы чемпионом с нормальным вратарем
Продолжайте вести наблюдение
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Ответ Black Phoenix
Топлю за победу Динамо в РПЛ. Динамики своими страданиями и мучениями заслужили этот шанс после всего бардака в клубе в девяностые, нулевые и десятые, что приводило и к вылету в пердив в том числе. Такой унылый Зенит как сейчас я не хочу видеть чемпионом, в топку.
+1. И Краснодар, который безвольно профукал все 100500 шансов, которые им боженька послал, тоже не чемпион.
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С Личкой надо года на 3 контракт заключать,а не продлевать.Он просто умница. Футболисты во всех командах бегают с реактивной скоростью.Смотрю и Динамовцы побежали,но конечно те,кто может. Смолов Грулёв на это не способны,поэтому сидят на лавке. Вратари - оба пеночники.Раньше за Лещука болел,но после того как он дал двух лещей,он мне стал не симпатичен.Здесь менеджмент профукал линию.Надо было Фролова оставлять и искать других конкурентов.И вот всё вот это досталось Личке.Причём с Оренбурга никого не выдернул.Это моё видение плюсов и минусов Московского Динамо. Всего лишь две игры.Возьмитесь в кулак динамовцы.Всё уже зависит от вас.Вперёд Динамо
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давайте не будем петь дифирамбы про чемпионство,ещё впереди два тура,я не суеверный,но все же,Личка да молодец спасибо ему за такую надежду,будем дальше верить и надеятся на лучшее
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