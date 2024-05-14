Энрике на вопрос о будущем Мбаппе: «Сегодня идет дождь, воздух пахнет по-другому. Дождливые дни напоминают мне о родном Хихоне. Думаю, я идеально ответил»

Луис Энрике ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе.

Ранее нападающий «ПСЖ» объявил, что покинет парижский клуб по окончании сезона.

«Сегодня идет дождь, но в то же время это прекрасный день, потому что воздух пахнет по-другому. Я очень люблю дождливые дни, они напоминают мне о моем родном Хихоне.

Думаю, я идеально ответил на ваш вопрос», – сказал главный тренер « ».