Энрике на вопрос о будущем Мбаппе: «Сегодня идет дождь, воздух пахнет по-другому. Дождливые дни напоминают мне о родном Хихоне. Думаю, я идеально ответил»
Луис Энрике ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе.
Ранее нападающий «ПСЖ» объявил, что покинет парижский клуб по окончании сезона.
«Сегодня идет дождь, но в то же время это прекрасный день, потому что воздух пахнет по-другому. Я очень люблю дождливые дни, они напоминают мне о моем родном Хихоне.
Думаю, я идеально ответил на ваш вопрос», – сказал главный тренер «ПСЖ».
- Петрикор — землистый запах, который ощущается после дождя. Слово происходит от греческих petra, что означает «камень», и ichor — жидкость, текущая в жилах богов греческой мифологии.)