Энрике на вопрос о будущем Мбаппе: «Сегодня идет дождь, воздух пахнет по-другому. Дождливые дни напоминают мне о родном Хихоне. Думаю, я идеально ответил»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе.

Ранее нападающий «ПСЖ» объявил, что покинет парижский клуб по окончании сезона. 

«Сегодня идет дождь, но в то же время это прекрасный день, потому что воздух пахнет по-другому. Я очень люблю дождливые дни, они напоминают мне о моем родном Хихоне.

Думаю, я идеально ответил на ваш вопрос», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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44 комментария
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После дождя всегда будет солнце. Великий Рауль Рианчо
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люблю дождь, ведь в нем не видно слёз…
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Хмм значит все таки Спортинг Хихон
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-1
+16
Извините, пирожки. Добавил Энрике
+13
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+13
Ответ Гусеконь
Когда идёт дождь, дороги мокнут
В.Кличко
+13
0
+13
Это хоку?
+12
0
+12
Когда идёт дождь, дороги мокнут
+9
-1
+8
Ответ Сергей Смирнов
Он это трезвый сказал?
Ты это трезвый читал?
+8
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+6
Ответ Гани Дюсенов
люблю дождь, ведь в нем не видно слёз…
В нём можно спрятать свои слезы:)
+6
0
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Как же он жирно троллит журналюг😂😂😂😂😂😂
+4
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+3
Ответ superbro
Только представьте какие установки дают люди с таким полётом мысли
«В атаке пошире, в защите поуже. Камон, гайс, летсго!»(с)
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Всё-таки в Спортинг Хихон переходит
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Мужчины не плачут, Жека, ты знаешь - это слёзы от ветра...
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Журналист бы ещё спросил, какие планы на лето у бывшей жены. Впрочем, в нынешней журналистике 95% фриков
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Ответ Bartez1986
После дождя всегда будет солнце. Великий Рауль Рианчо
Только представьте какие установки дают люди с таким полётом мысли
+2
0
+2
Он это трезвый сказал?
+6
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+2
То есть в хихонский Спортинг переходит?
+1
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Сток…
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Ответ Menedreal
Хмм значит все таки Спортинг Хихон
Готовят отдельную раздевалку для эго и причесываются для совместного фото
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Передайте ему кто-нибудь :
- Петрикор — землистый запах, который ощущается после дождя. Слово происходит от греческих petra, что означает «камень», и ichor — жидкость, текущая в жилах богов греческой мифологии.)
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Дождь не может идти вечно. Жертвы, все мы жертвы, вот в чем суть. Детство заканчивается тогда, когда ты осознаёшь, что умрёшь. (с)
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"Шел дождь, когда меня закрыли, и шел дождь, когда я освобождался.Два дождя. Разлука и встреча. Вот и все. " ©
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Ответ bel01
ПСЖ после ухода Мбаппе (при всём его огромном таланте) как команда станет сильнее. Там много талантов, в том числе молодых. Мадрид может превратиться с его приходом в футбольный Голливуд. Тут уже кто кого - папа Анчи Мбаппе, или наоборот. Может стать проблемой в коллективе похлеще Винисиуса.
Футбольный Голливуд уже есть.
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Ответ Cuccittini Aveiro
Ты это трезвый читал?
Трезвый).
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Друзья,а вот эту нетленочку помните: "Если чайки летят за траулером,то это только потому,что они ждут когда начнут выбрасывать сардины..."?
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Какая-то японская хоку, что то не понимаю, что слова энрике
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да он поклонник "идущего к реке"!
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Это хокку
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энрике, конечно, выдохнет и перекрестится после ухода мбаппе)
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Закусывать надо.
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