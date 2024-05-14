Госдума утвердила Михаила Дегтярева в должности министра спорта РФ

Государственная дума утвердила Михаила Дегтярева в должности министра спорта РФ.

За решение проголосовали 350 депутатов, воздержались – 79, против не выступил никто.

С 2020 года пост министра спорта занимал Олег Матыцин.

Дегтярев – мастер спорта по фехтованию, председатель попечительского совета хоккейного клуба «Амур». Также он входит в правление Федерации хоккея России. В 2021-м стал губернатором Хабаровского края от партии ЛДПР.

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