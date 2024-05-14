Госдума утвердила Михаила Дегтярева в должности министра спорта РФ

Теги Государственная дума Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фехтование

Государственная дума утвердила Михаила Дегтярева в должности министра спорта РФ.

За решение проголосовали 350 депутатов, воздержались – 79, против не выступил никто. 

С 2020 года  пост министра спорта занимал Олег Матыцин.

Дегтярев – мастер спорта по фехтованию, председатель попечительского совета хоккейного клуба «Амур». Также он входит в правление Федерации хоккея России. В 2021-м стал губернатором Хабаровского края от партии ЛДПР.

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67 комментариев
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Если ты образцовый подхалим, то ты можешь стать министром.
Таковы реалии РФ при ВВП.
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Все на Банную!
+61
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+57
350 депутатов и ни одного против. вся суть путинской россии)
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Ответ Domian
Если ты образцовый подхалим, то ты можешь стать министром. Таковы реалии РФ при ВВП.
главное, иметь оральные данные
+35
-3
+32
А дума что-нибудь не утверждала, что путин предлагал? Был ли вообще такой случай?
+22
-1
+21
Да по фигу, если честно. От прежнего министра толку не было и от этого не ждем.
+17
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+15
Ответ ss_podonok
350 депутатов и ни одного против. вся суть путинской россии)
79 воздержавшихся. Это ли не протест?!
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0
+14
Как будто кнопконажиматели что-то решают...
+12
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+11
Помню, как он в 2020 эпично перепутал матчи молодёжной сборной России по хоккею, и вместо прямого эфира по посмотрел шедший параллельно повтор победного финала 2011 года с Канадой, а потом поздравил сборную с победой, хотя по факту она проиграла. Сразу видно, человек в теме.
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+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"воздержались – 79". Может они были против, но кнопку "Нет" нельзя было нажимать, а то получили бы а-та-та по 5й точке)
Кнопка против давно бутафорская)
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+7
Ответ RusVector
Кто-нибудь знает, что это за дядька и какое отношение к спорту вообще имеет? Даже в соседней братской Белоруссии все чиновники над таким выбором угорают!
вместо тысячи слов
https://www.youtube.com/watch?v=tZ0tOMfWJbU
+7
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+7
Ждем в 2025 чемпионат России по банному спорту?
+6
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+6
Красный нос ему уже вручили или у него свой есть?
+4
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+4
Ответ сергей петров
Помню Тягачева который. Стал министром только потому что учил катать на лыжах Путина
Тягачев в 70-е сделал наших горнолыжников победителями кубков мира и призерами ОИ. когда у нас ни трасс ни подъемников не было. как сейчас. Он отличный организатор.
+4
0
+4
Ответ ss_podonok
вместо тысячи слов https://www.youtube.com/watch?v=tZ0tOMfWJbU
Он ещё и хам к тому же, ну так обычно бывает человек недостаток ума компенсирует хамством, говорят ещё любовником Жирика был
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0
+4
Хабаровский край поднял, теперь за спорт принялся… хорошая баня будет
+2
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Ответ Ozz99
Здесь все: Валера, Стас, Жора ипотека и Саша Мостовой.
Губера и тут опрокинули?
+2
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Ответ Bartez1986
Все на Банную!
Здесь все: Валера, Стас, Жора ипотека и Саша Мостовой.
+4
-2
+2
Ответ muddy.hedgehog
А дума что-нибудь не утверждала, что путин предлагал? Был ли вообще такой случай?
"воздержались – 79". Может они были против, но кнопку "Нет" нельзя было нажимать, а то получили бы а-та-та по 5й точке)
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Ответ atelos
Комментарий удален модератором
Не надо быть таким агрессивным, ведь именно поэтому от тебя ушёл твой парень )
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А, прикиньте, не утвердила бы...так ведь могло бы быть, да? Не в нынешней России, конечно...а то Вселенная схлопнулась бы наверное
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+2
тьфуйоптваимать
+2
0
+2
Что ж, в ближайшее время ожидаем ЧР по банным видам спорта
+2
0
+2
Кто-нибудь знает, что это за дядька и какое отношение к спорту вообще имеет? Даже в соседней братской Белоруссии все чиновники над таким выбором угорают!
+2
0
+2
Помню Тягачева который. Стал министром только потому что учил катать на лыжах Путина
+2
-1
+1
Это у которого была жена с силиконовыми сиськами, он на неё 500 рублей повесил, и она стала натуральной ? Красава !
+1
0
+1
Помянем весь спорт, окончательно
+2
-1
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Ответ Domian
Если ты образцовый подхалим, то ты можешь стать министром. Таковы реалии РФ при ВВП.
При чем тут РФ при ВВП? Чехов Толстого и Тонкого тоже при ВВП писал? Все это старо как мир.
+4
-3
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Мои соболезнования всем болельщикам и спортсменам.
+1
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Спорт осквернён
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