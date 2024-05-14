Председатель Госдумы Володин о лимите в РПЛ: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума детский футбол лимит на легионеров Политика Матч ТВ Михаил Дегтярев Вячеслав Володин деньги Футбол

Председатель Госдумы раскритиковал лимит на легионеров в Мир РПЛ.

В воскресенье в Государственной думе прошло заседание комитета по физической культуре и спорту с кандидатом на должность министра спорта в новом правительстве РФ Михаилом Дегтяревым. 

«Сложилась порочная практика. Эта система приоритетов, которая была выстроена на протяжении многих лет. Надо, чтобы средства крупных спонсоров шли на детско‑юношеский спорт. Чтобы прекратилась практика, когда отбирают самых талантливых, а потом отправляют за границу.

Здоровый образ жизни должен быть главной целью министерства спорта. И в первую очередь массовый спорт: футбол, хоккей… Это все должно популяризироваться. Если в этом направлении и будет работать министр, то поддержка будет ему обеспечена.

Потому что все это достало. Эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое? Стыд! Ребенок ходит с бабушкой на секцию, а с них деньги берут. Чтобы получить значок ГТО – опять деньги берут. Вот против чего мы должны выступать. Посмотрите бюджет федерации, ключевых клубов. Вы увидите, что они равны бюджетам нескольких регионов.

Восемь легионеров на футбольном поле. Трое только те, кто играет в национальной команде. Это о чем говорит? Задумайтесь. Мы должны сделать все, чтобы на поле выходили наши ребята. Те, кто бредят спортом. Они должны реализовать себя и остаться в стране. А средства огромные должны тратиться на детский и массовый спорт. И тогда на поле будут все наши ребята», – сказал Вячеслав Володин на заседании. 

С сезона-2022/23 в лиге действует следующий лимит – не более 14 иностранных футболистов в заявке команды и не более 8 одновременно на поле.

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134 комментария
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Володин -- это прилагательное😏
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А ха ха ха 💦Больше дел нет. Займись наводнением в 5 областях люди без жилья….
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Какая вообще Володину разница? я уверен, что он даже не смотрит футбол
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Ответ Заборостроитель
Володин -- это прилагательное😏
Разве пресмыкающихся называют прилагательными?
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А кто виноват, что с ребёнка деньги берут в спортивной секции? Почему детский и юношеский спорт недофинансирован? Кто принимает ежегодно бюджет? Обама, ты задолбал уже!
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Ответ T622222
А ха ха ха 💦Больше дел нет. Займись наводнением в 5 областях люди без жилья….
Этих людей уволили 2 недели назад
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+44
А он с Миллером согласовал!? А то куда девать новых парней с Рио))))
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А что даёт значок ГТО? В пионеры вне очереди примут?
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Опять эти мантры про детский спорт, а по делу ни слова.
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Любит он русских парней понимаешь ли :)
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это тот чудак,который сказал,что главное достояние России-это путин.
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Есть такая страна - Африка... Других стран маленький Слава на уроках географии не запомнил, он на этих уроках придумывал нужные для страны законы.
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Помните, на Евро-16 после игры с Уэльсом была очередная фальшивая ура-патриотическая студия с Корчевниковым, в эфир вывели Стогниенко, который комментировал провальный матч с Уэльсом, Владимир, который искренне болел за сборную в репортаже, аккуратно сказал, что играли плохо, на что гламурная блондинка (вроде жена Погребняка) выдала: "Вы, вообще, за Россию болеете?" И народ начал ей хлопать. Вот эти рассуждения Володина про "наших ребят" на таком же уровне информированности, компетентности и адекватности, то есть ниже дна
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володину-то понятное дело наши ребята больше нравятся, африканцы с их размерами могут и травму нанести, сложно будет заседать потом (в думе)
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Очередное подорожание паспортистов под лозунгом развития футбола, у агентов руки зачесались.
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Ну-ну, депутаты Госдумы - большие специалисты по футболу, мастера футбола, они научать молодых россиян играть в футбол. А Володин, судя по речам, возглавит сборную России.
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Ответ Nightguest
А что даёт значок ГТО? В пионеры вне очереди примут?
А потом мобилизуют вне очереди, потому что готов к обороне же.
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Вот это очень правильно. Лимит должен быть такой: 8 игроков в основе - ветераны СВО, имеющие ранения, 1 - ветеран СВО без ранений, 1 - легионер из Беларуси, 1 - из дружественных стран (КНДР, Китай, Эритрея, Эфиопия, ЦАР, Судан).
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-2
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С одной стороны Африка наш друг, отец и брат. Мы вместе с ней в космос не летаем и на парадах красуемся. С другой стороны нашего боярина можно понять: как умыкнуть гос. деньги, если идут они агентам всяким? Только перенаправив потоки. Этим и будет заниматься "банщик".
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Ответ Григоренко Виталий
Комментарий скрыт
Главное достоянии России это люди вообще то
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Почему каждый депутат, который даже в детстве во дворе мяч не пинал, считает своим священным долгом высказать о футболе какую-то хренотень в угоду режиму!?
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Ответ goshforever
Достаточно посмотреть условно 15 минут какого-то матча а ля "Зенит - Краснодар" и искать там с лупой российских футболистов.
я думал футбол включают, чтобы посмотреть на игру, а не искать кого-то с лупой
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Ответ Dudik
Например дополнительные баллы для поступления в ВУЗ
+2 балла, если я не ошибаюсь...Сильно-сильно
+3
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+2
Это что бунт против Газпрома! Это длится десятилетия а он только прозрел.
+6
-4
+2
Ответ Евгений Матыцын
Очень верно сказал, вернут если в еврокубки тогда можно будет пересмотреть это дело!!!! А так 3 иностранца и достаточно, посмотрим как будет Зенит и все остальные играть,,,,, Факел с одним иностранцем играет и ничего бьется!!!!
У Факела три легионера (Моцпан, Сенхаджи и Селе), да и тот же Квеквескири такой себе вполне полулег (родился в Абхазии, всё ждет вызова в сборную Грузии).

Но ты пиши своё экспертное мнение дальше.
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Ответ papadok
Есть такая страна - Африка... Других стран маленький Слава на уроках географии не запомнил, он на этих уроках придумывал нужные для страны законы.
Будем откровенны - он не одинок. У нас любят смеяться над тем, какие американцы глупые - географию не знают. Но по факту проблемы с географией испытывают многие и в Госдуме. Главное, выучить название трех стран, где отдыхают их любовницы и дети - Канары, Дубаи и Мальдивы.
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Питерцы Мутко - Фурсенко - Дюков, за время своего правления, изменили лимиты на легов - с 5 человек до 13 (8 на поле, а ещё пятеро сидят в запасе). Плюс прекратили считать иностранцами игроков из ряда бывших республик СССР. Плюс президент страны раздает паспорта бразилам. В итоге, сотни легов перекрыли пути развития (практику) для наших ребят. И все это под агитку, делающих бабло на трансферах, о развитии конкуренции.
И вот Володин прозрел, что ли? Вряд ли ... Скорее всего просто в курсе того, что будут что-то менять и сокращать количество легохлама. Только как выпутаться из паутины уже заключенных контрактов? И почему не запрещены новые контракты с легами, которые активно продолжаются?
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Большой знаток спорта. Борец с геями. Вместе с Дегтяревым (тоже борец с ними же) они горы перевернут в плане развития массовости...
Главное, как говорилось в известном советском анекдоте: ’’не выйти на самих себя’’.
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Человек вообще не представляет как устроен современный спорт и что такое конкуренция. Пусть лучше задастся вопросом, как у нас клубы в небытиё уходят
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Ответ tostao
А что он он неправильно сказал? Что деньги должны идти в детский и массовыц спорт? Что родители не должны платить за детей? Или вам нравиться, когда Миллер платит по 300 т.евро примиальных каждому? Вам что надо, критики? При Союзе, вообще не было легионеров, зато были достижения, были свои стрельцовы и яшины.
Это председатель Госдумы, а не бабка на лавочке.
От него ждут дела, а не слов.
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