Председатель Госдумы Володин о лимите в РПЛ: «Восемь легионеров на футбольном поле. Собирают их с Африки, с других стран. Стыд! Мы должны сделать все, чтобы выходили наши ребята»

Председатель Госдумы раскритиковал лимит на легионеров в Мир РПЛ.

В воскресенье в прошло заседание комитета по физической культуре и спорту с кандидатом на должность министра спорта в новом правительстве РФ Михаилом Дегтяревым.

«Сложилась порочная практика. Эта система приоритетов, которая была выстроена на протяжении многих лет. Надо, чтобы средства крупных спонсоров шли на детско‑юношеский спорт. Чтобы прекратилась практика, когда отбирают самых талантливых, а потом отправляют за границу.

Здоровый образ жизни должен быть главной целью министерства спорта. И в первую очередь массовый спорт: футбол, хоккей… Это все должно популяризироваться. Если в этом направлении и будет работать министр, то поддержка будет ему обеспечена.

Потому что все это достало. Эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое? Стыд! Ребенок ходит с бабушкой на секцию, а с них деньги берут. Чтобы получить значок ГТО – опять деньги берут. Вот против чего мы должны выступать. Посмотрите бюджет федерации, ключевых клубов. Вы увидите, что они равны бюджетам нескольких регионов.

Восемь легионеров на футбольном поле. Трое только те, кто играет в национальной команде. Это о чем говорит? Задумайтесь. Мы должны сделать все, чтобы на поле выходили наши ребята. Те, кто бредят спортом. Они должны реализовать себя и остаться в стране. А средства огромные должны тратиться на детский и массовый спорт. И тогда на поле будут все наши ребята», – сказал на заседании.

С сезона-2022/23 в лиге действует следующий лимит – не более 14 иностранных футболистов в заявке команды и не более 8 одновременно на поле.