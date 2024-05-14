Прошлогодний чемпион Медведев проиграл в 1/8 финала Рима. Он ни разу в карьере не защищал титул

Даниил Медведев провалил защиту титула на «Мастерсе» в Риме.

В четвертом круге россиянин проиграл Томми Полу – 1:6, 4:6.

Медведев – чемпион 20 турниров ATP. Он ни разу в карьере не брал один и тот же титул два раза подряд.

Пол пятый раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и впервые сделал это на грунте. Дальше он сыграет с Хубертом Хуркачем.