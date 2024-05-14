Прошлогодний чемпион Медведев проиграл в 1/8 финала Рима. Он ни разу в карьере не защищал титул

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Томми Пол Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев провалил защиту титула на «Мастерсе» в Риме.

В четвертом круге россиянин проиграл Томми Полу – 1:6, 4:6.

Медведев – чемпион 20 турниров ATP. Он ни разу в карьере не брал один и тот же титул два раза подряд.

Пол пятый раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и впервые сделал это на грунте. Дальше он сыграет с Хубертом Хуркачем.

42 комментария
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Было бы странно, если бы он защитил Рим, но смотрелся Даня здесь совсем уныленько.
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Ответ Eugenie Nation
А че там по жилю симону. Патриоты возлагали большие надежды
У Жиля всё хорошо, на зарплате
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«Он ни разу в карьере не брал один и тот же титул два раза подряд.»

Слово «подряд» тут лишнее) Кстати, именно подряд титулы Медведев брал, и не раз)
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Ответ Eugenie Nation
Напишите лучше сколько он очков потеряет и каким будет перед рг
Будет пятым только в случае, если Синнер сыграет, а Зверев возьмет Рим. Короче, скорее всего третьим сеяным.
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Чем фиксироваться на этой выдуманной журналистами проблеме "защиты" титула (от кого? Его титул у него никто не отнимет, как и 19 других), порассуждали бы о первых результатах работы с Симоном. Что-то мне кажется пока не очень. Как инородное тело в механизм их работы с Серварой попало.
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Это уже прямо аксиома.
P.S. Забыли упомянуть, что благодаря этому поражению он сидит без титулов целый год )
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Ответ Йенс Мустерманн
Это уже прямо аксиома. P.S. Забыли упомянуть, что благодаря этому поражению он сидит без титулов целый год )
С таким теннисом он еще много лет ничего не выиграет.
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Медведев вообще обладатель уникальных достижений. Ни разу в карьере не защищал титул. Единственный в истории тенниса дважды проигрывал шлем ведя 2-0 по сетам.
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Всё таки Даня не может выжимать по максимуму, из ситуации, когда есть возможность взять Мастерс, когда нет основных конкурентов, ни Джоковича, Синнера, Алькараса, бери и выигрывай, нет Даня отлетит от того, которого всегда обыгрывал, а вот когда они есть на турнире он обязательно дойдёт из одного из них и проиграет, особенно в финале, это какой-то мазохизм с его стороны)))
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Ответ Хитли
Медведев сегодня дал Бенуа Пэра
Да ладно! Тих был, "как день ненастный". Бенуа так не умеет.)
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Медведев сегодня дал Бенуа Пэра
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РГ, трепещи !
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Ответ Антон Тимофеев
Да даже если и 5, какая разница? Медведев вряд ли претендует на полуфинал РГ, там первый круг бы пройти для начала))
Разница не для Медведева, а для глобального распределения сетки. Медведев, который 3 или 4, и который улетит в первом же круге изначально делает сетку либо Джоковича либо Алькараса легче. Медведев сейчас в положении Энди Роддика, когда тот высоко стоял. Все ждали, кому же он по сетке достанется на РГ.
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А че там по жилю симону. Патриоты возлагали большие надежды
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Добрый парень Даниил
Снова титул свой не защитил
Ведь ему и так сгодится:
Данечка привык делиться
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30-ник на носу, поэтому вангую ни одного титула в карьере Данила не защитит
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Список тех, кто защищал титул, думаю достаточно короткий, поэтому постоянные набросы-упреки в сторону Медведева несколько лишние...
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Пол красава!!!!!
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Всё по делу, играл плохо, особенно его подача, а вернее её отсутствия, так что это нормально, посмотрим как с играет на р. г.)))
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Ответ sedric
Ну вот и я об этом. Синнер не приедет, и Медведев будет третьим или четвертым. Разницы в посеве нет.
Да даже если и 5, какая разница? Медведев вряд ли претендует на полуфинал РГ, там первый круг бы пройти для начала))
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Ответ sedric
Будет пятым только в случае, если Синнер сыграет, а Зверев возьмет Рим. Короче, скорее всего третьим сеяным.
Синнер пожоже поломался, может и Гаррос пропустить
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Ответ costa0545
Всё таки Даня не может выжимать по максимуму, из ситуации, когда есть возможность взять Мастерс, когда нет основных конкурентов, ни Джоковича, Синнера, Алькараса, бери и выигрывай, нет Даня отлетит от того, которого всегда обыгрывал, а вот когда они есть на турнире он обязательно дойдёт из одного из них и проиграет, особенно в финале, это какой-то мазохизм с его стороны)))
Так там нечего выжимать, игры у Медведева сейчас в Риме нет как таковой.
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Ну и правильно, что слился. Нужно подойти к РГ свежим и здоровым.
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Ну и что ... что не защитил? Зато другие разные турниры выигрывал выигрывает и будет выигрывать !!! Надоело уже Даниила уничтожать... ну не дружит с красивым рыжим песком, после которого и носки не отстираешь... белые носочки любит... и право имеет...
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Потому что он всегда ищет новых титулов.
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Медведев вообще сдулся окончательно, никакой реакции и борьбы против Пола не было, только ошибки и не правильные пасы, соовсем сдулся Данька, нужно в нем что-то менять или тренера менят, чтобы был жесткий тренер который его будет учить бороться до конца и всегда. Усталость это не опровдание, другие же не устают и сражаються каджый день или через день. Или у него травма какая-то?
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Финал РГ Медведев Рублев.
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Настолько позорно на этом турнире не играл никто. Возможно, самочувствие после травмы плохое
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Напишите лучше сколько он очков потеряет и каким будет перед рг
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