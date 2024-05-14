Прошлогодний чемпион Медведев проиграл в 1/8 финала Рима. Он ни разу в карьере не защищал титул
Даниил Медведев провалил защиту титула на «Мастерсе» в Риме.
В четвертом круге россиянин проиграл Томми Полу – 1:6, 4:6.
Медведев – чемпион 20 турниров ATP. Он ни разу в карьере не брал один и тот же титул два раза подряд.
Пол пятый раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и впервые сделал это на грунте. Дальше он сыграет с Хубертом Хуркачем.
Слово «подряд» тут лишнее) Кстати, именно подряд титулы Медведев брал, и не раз)
P.S. Забыли упомянуть, что благодаря этому поражению он сидит без титулов целый год )
Снова титул свой не защитил
Ведь ему и так сгодится:
Данечка привык делиться