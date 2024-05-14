Гатиятулин возглавил «Ак Барс». Контракт – на 2 сезона
Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса».
Срок контракта со специалистом и его тренерским штабом рассчитан на два сезона.
Помощниками Гатиятулина станут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев. Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.
Последним местом работы Анвара Гатиятулина был «Трактор», который уволил тренера после 8 поражений в 15 матчах на старте прошлого сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина-2024 «Ак Барс» вылетел от «Автомобилиста» (1-4).
Алаверды
Поэтому для меня выбор Анвара вполне логичен
С Анваром они договорились намного раньше, чем Трактор объявил об уходе Заварухина, да и с чего вы вообще решили что Заварухин сильнее Гатиятулина?
Анисимова рискованно ставить, у него нет опыта в КХЛ