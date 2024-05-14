Гатиятулин возглавил «Ак Барс». Контракт – на 2 сезона

Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса».

Срок контракта со специалистом и его тренерским штабом рассчитан на два сезона.

Помощниками Гатиятулина станут , Александр Макрицкий и Денис Ячменев. Должность тренера вратарей займет , а продолжит работать тренером по физподготовке.

Последним местом работы Анвара Гатиятулина был «Трактор», который уволил тренера после 8 поражений в 15 матчах на старте прошлого сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина-2024 «Ак Барс» вылетел от «Автомобилиста» (1-4).