Гатиятулин возглавил «Ак Барс». Контракт – на 2 сезона

Теги Ак Барс Алексей Тертышный Денис Ячменев Георгий Гелашвили КХЛ Александр Макрицкий Брэндон Бови Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса».

Срок контракта со специалистом и его тренерским штабом рассчитан на два сезона.

Помощниками Гатиятулина станут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменев. Должность тренера вратарей займет Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.

Последним местом работы Анвара Гатиятулина был «Трактор», который уволил тренера после 8 поражений в 15 матчах на старте прошлого сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина-2024 «Ак Барс» вылетел от «Автомобилиста» (1-4).

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23 комментария
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Схема игры не поменяется, жалко болельщиков АК Барса, снова минус несколько лет
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+13
Как была 🤮, так и останется)
+7
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+7
Ответ Russ Ivan
Видимо руководство хочет именно татарина, тогда можно было бы и Зарипова позвать, вдруг пойдёт по стопам Разина...
По стопам Разина Зарипов не мог бы пойти. Разин в КХЛ 8 лет до Магнитки отработал. А до этого еще несколько лет в ВХЛ и в ДЮСШ.
+5
0
+5
Видимо руководство хочет именно татарина, тогда можно было бы и Зарипова позвать, вдруг пойдёт по стопам Разина...
+2
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+2
Ответ Руслан Зимаков
Недоумеваю с комментариев сверху, неужели вы не понимаете что на рынке сейчас просто нету свободных топ тренеров, Анвар разумеется им не является, но из свободных специалистов, он смотрелся привлекательнее всех остальных!
Заварухин, их собственный тренер с Нефтяника? Это первое, что в голову пришло только.
+2
0
+2
Так там состава нет. Шипачева за рубль в Динамо?:))
Алаверды
+1
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Недоумеваю с комментариев сверху, неужели вы не понимаете что на рынке сейчас просто нету свободных топ тренеров, Анвар разумеется им не является, но из свободных специалистов, он смотрелся привлекательнее всех остальных!
+2
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Гизатуллин, Завьялов, Сарматин , вот такой штаб, Якубов ген. менеджер, поверьте результат был бы очень хороший, они местные и замотивировали бы команду
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Ответ Диандерталец
Ну, тогда иностранцев полно. Ак Барсу нужен "ручной" тренер. Известно, что клубу характерна клановость начиная от руководства заканчивая детским тренером. Поэтому простого логичного варианта для них нет.
"Ак Барсу нужен "ручной" тренер". Почему? Билл был ручным? Много тренеров в лиге с таким влиянием? В Казани в целом последовательная политика по отношению к тренерам. По всем видам спорта. Они получают достаточно полномочий и высокий уровень доверия. Увольнения по ходу сезона исключительно редки. Кто ручной то был? Билл? Квадрат? Алекно? Бердыев? Перасович?
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Ответ Диандерталец
Ну, тогда иностранцев полно. Ак Барсу нужен "ручной" тренер. Известно, что клубу характерна клановость начиная от руководства заканчивая детским тренером. Поэтому простого логичного варианта для них нет.
Вы должны понимать, что хорошие иностранцы к нам не поедут + они все просят большую з/п, почти за всю историю КХЛ результат показали только Кинэн и Хартли, остальные оказались шарлатанами.
Поэтому для меня выбор Анвара вполне логичен
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Ответ Руслан Зимаков
Вы хоть за новостями следите? С Анваром они договорились намного раньше, чем Трактор объявил об уходе Заварухина, да и с чего вы вообще решили что Заварухин сильнее Гатиятулина? Анисимова рискованно ставить, у него нет опыта в КХЛ
Ну, тогда иностранцев полно. Ак Барсу нужен "ручной" тренер. Известно, что клубу характерна клановость начиная от руководства заканчивая детским тренером. Поэтому простого логичного варианта для них нет.
+1
-1
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Ответ Диандерталец
Заварухин, их собственный тренер с Нефтяника? Это первое, что в голову пришло только.
Вы хоть за новостями следите?
С Анваром они договорились намного раньше, чем Трактор объявил об уходе Заварухина, да и с чего вы вообще решили что Заварухин сильнее Гатиятулина?
Анисимова рискованно ставить, у него нет опыта в КХЛ
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Ответ 2vdhrvmmzf
Зарипов кроме рюмочной особо нигде и не работает, как его вообще можно сравнить с Разиным у которого куча опыта за плечами?
Лично сам с Зариповым заседал в рюмочной? Или так, очередной балабол из серии одна бабка сказала?
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Ответ Russ Ivan
Никто не мешает Зарипову поработать везде в разной последовательности, не надо понимать дословно и проживать вторую жизнь Разина по часам!
Пусть хоть с чего-то начнет. Он вообще сейчас чем занимается?.. Кого-нибудь тренирует (детей, любителей, ночную лигу)?
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
По стопам Разина Зарипов не мог бы пойти. Разин в КХЛ 8 лет до Магнитки отработал. А до этого еще несколько лет в ВХЛ и в ДЮСШ.
Никто не мешает Зарипову поработать везде в разной последовательности, не надо понимать дословно и проживать вторую жизнь Разина по часам!
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Удачи, Анвар!
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В Монреале - франкоканадцы, в Казани - татары. На том стояли и стоять будем )
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Сейчас все поливают Гатиятулина, но Разина тоже не жаловали и говорили, что он сделает из Магнитки вторую Северсталь, ничего не выиграет, вылетит в 1-м раунде.
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Желаю удачи но не от души!
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Да вряд ли за два сезона чего либо успеет сделать
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Сомнительно, но...
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не получится у него
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