Третьяк о независимой КХЛ: «Путин говорил мне: «Победы нужны, мне Россию объединять надо». Понимаете? Победы хоккейной сборной объединяют страну, а клуб лиги – не объединяет»

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Владислав Третьяк считает, что победы хоккейной сборной объединяют Россию.

– Есть ли у ФХР полноценное сотрудничество с КХЛ? Появляются новости, что лига станет независимой, отделившись от федерации.

– Пока нет никакого решения о том, что КХЛ будет независимой. И я вообще скажу, что нет никаких разногласий между ФХР и КХЛ. Самое главное – развивать хоккей в стране. Сильная Континентальная хоккейная лига для нас – это сильная сборная.

Мы все в одной лодке, мы все работаем для болельщиков, на всю страну. Можно болеть за ЦСКА или СКА, за Екатеринбург или Магнитогорск. Но когда играет сборная, за нее болеет вся страна. Вот это надо не забывать.

Еще мне Владимир Путин говорил, когда предложил стать президентом ФХР: «Мне победы нужны. Мне Россию объединять надо». А тогда не было 15 лет побед на чемпионатах мира.

Понимаете? Победы хоккейной сборной объединяют Россию. А один клуб КХЛ – не объединяет. За него просто болеют в каком‑то регионе. Совсем другое дело, когда сборная играет на Олимпиаде или чемпионате мира. Это престиж нашей страны, нашего хоккея.

Поэтому у нас нет никаких проблем с КХЛ. Возникают сегодня некоторые вопросы: они хотят одно, мы – другое. Но в принципе больших разногласий между нами не существует, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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52 комментария
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Боление за 1 клуб может и не объединяет, но боление против 1 одного клуба вполне может
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а потом он ее разделил на тех кто за СВО и кто против. А еще в ту самую Россию завозит орды точиков.
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Ну чё, объединил?
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Ответ icey_punk
Боление за 1 клуб может и не объединяет, но боление против 1 одного клуба вполне может
У одного величайшего тренера получилось объединить страну.
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Пошли старые песни о единой России, но почему то мечты сбываются только у вас ) Москва, Питер)
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Дед эту историю, одну и ту же, слово в слово, уже лет 15 рассказывает!
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Ответ edem_sandlar
Комментарий скрыт
Завози к себе в Израиль.
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Ну поражения одного конкретного клуба радуют очень многих.
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Глубоко)
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"Когда меня к президенту вызвали и спросили, чего это мы за 15 лет с 1993 года чемпионами мира не становились – я ответил – ну, так-то и так-то. Он сказал: ну давайте, хоккей забирайте. Мне не победы нужны, мне россиян объединить надо"

"Еще мне Владимир Путин говорил, когда предложил стать президентом ФХР: «Мне победы нужны. Мне Россию объединять надо». А тогда не было 15 лет побед на чемпионатах мира."

Так, что в итоге то надо было?😅
+11
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+11
Нормально объединяете, я вообще хоккей перестал смотреть.
+7
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+6
Владислав может заняться организацией матча хотя бы с какой-то умеренно антироссийской страной. Может начать со Словакии и Венгрии. А потом расскажет о результатах. Вместо мечтаний.

ФХР пора уже понять, что сборной больше прикрываться не получится (потому что играть почти не с кем). А в других своих задачах ФХР не очень преуспела.
+6
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+6
Ответ edem_sandlar
Комментарий скрыт
Старичок, так называемые "точики" создают мнимый комфорт лишь последние лет 20. Да, низкоквалифицированный труд могут выполнять не только они, и раньше собственно было по-другому, а их присутствие не является каким-то достижением.
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Понимаем, получается что сейчас России развалена, если САМ президент об этом говорит.
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Какая прекрасная новость! Прямым текстом написано, что Путин предложил Третьяку возглавить ФХР, который вообще-то к исполнительной власти не имеет никакого отношения и кандидатов выставляют региональные федерации.
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Спорт в РФ вне политики, как известно, а ФХР - общественная организация, да.
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Страна об’единяется вокруг одного или нескольких врагов. А хоккей, в данном случае, выступает как триггер. Игрой, любимой в России, удобно спекулировать.
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Ответ icey_punk
Боление за 1 клуб может и не объединяет, но боление против 1 одного клуба вполне может
Владик, зубы не заговаривай.20 лет во главе РФС более, чем достаточно, забронзовел. Пора на покой уже, гортензии в саду садить.
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+3
А теперь вот хочется поболеть за сборные наши, а смотришь теннис 3й год. И благодарить надо все того же объединяльщика
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Ответ edem_sandlar
Я и не говорил, что зарплаты в социалке повысятся в ближайшей перспективе. Из-за другой сферы, где они выросли два года назад) Так кто тогда будет выполнять низкоквалифицированный труд, по Вашему мнению? Просто интересно услышать. И чем их будут привлекать?
Такой труд может выполнять множество людей, а привлечь их можно зарплатой. Элементарно. Еще раз - вы последние 2 года в России живете, или где-то в другом месте?
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0
+2
Ответ Заборостроитель
"Когда меня к президенту вызвали и спросили, чего это мы за 15 лет с 1993 года чемпионами мира не становились – я ответил – ну, так-то и так-то. Он сказал: ну давайте, хоккей забирайте. Мне не победы нужны, мне россиян объединить надо" "Еще мне Владимир Путин говорил, когда предложил стать президентом ФХР: «Мне победы нужны. Мне Россию объединять надо». А тогда не было 15 лет побед на чемпионатах мира." Так, что в итоге то надо было?😅
С этим "не" очень странная история. Когда он в энный раз рассказывает про ту беседу, эта частица там иногда возникает. Но потом текст в первоисточнике редактируется, и она исчезает.
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Ответ Ебздрогыч
Дед эту историю, одну и ту же, слово в слово, уже лет 15 рассказывает!
Вот-вот... Только не так давно то же самое было, зимой по моему)
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всей страной против ска болеем, как это не объединяет?
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Мы это уже сто раз читали, пусть про катки лучше напишет. Давно не было про катки
+2
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Сколько лет еще будем жить тем, что Путин говорил?
+3
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Ответ edem_sandlar
Ну, хорошо. Давай теоретически представим, что все мигранты исчезнут, за что тут большинство топит. Дворники, строители, службы ЖКХ и другой низкоквалифицированный труд - найдешь ты не "точиков" (интересно, кстати, когда вы так называете мигрантов, никакого диссонанса не возникает в голове?), которые за те же зарплаты согласятся работать в том же объеме? И не надо говорить про "заменим высокими зарплатами". Финансирование социалки сокращается на фоне других событий.
Я не называю мигрантов точиками, более того, я это увидел впервые. Просто процитировал. Но вы, раз так высоко взяли, расскажите нам все же - какие такие события позволят заменить низкие зарплаты ЖКХ на высокие? Если что, в одной сфере я это уже увидел два года назад. Может, вы спали.
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бгг, спорт вне политики
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для этого и существует Ска с Ротенбергом? Чтобы объединять народ против него?
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Он ведь уже как сумасшедший это повторяет, нужно нам тоже ввести такую организацию, помощь игрокам и тренерам с управляющими. Один тренер туда давно просится, отбитый, с ума сошедший, и Як тоже, принужденная госпиталищация обоих
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Сейчас мы всех порвем на ЧМ и как объединимся!
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