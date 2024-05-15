Никола Йокич набрал 40+7+13, «Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту»

«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2.

Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач.

За 41 минуту на площадке серб, который перед началом встречи получил награду MVP сезона, реализовал 15 из 22 с игры и 8 из 9 с линии.

Йокич повторил достижение Криса Пола – как минимум 40 очков и 10 передач без единой потери в матче плей-офф.