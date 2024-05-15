Никола Йокич набрал 40+7+13, «Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту»

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2.

Лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач.

За 41 минуту на площадке серб, который перед началом встречи получил награду MVP сезона, реализовал 15 из 22 с игры и 8 из 9 с линии.

Йокич повторил достижение Криса Пола – как минимум 40 очков и 10 передач без единой потери в матче плей-офф.

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7 комментариев
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MVP есть MPV))
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Занимательная статистика - Йокич второй игрок в истории ПО с 40 очками, 10 передачами и без потерь.
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И еще, наверное самое главное, 0 потерь за весь матч !

Вот это действительно высочайший уровень от Николы сегодня )
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Папа! Расставил всех по своим местам и показал, кто такой МВП. Шакил оМил, кусай локти х)
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он их не чувствует
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Произошла дискредитация награды DPOY в прямом эфире. На Руди было так больно смотреть…
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Йокич сегодня играл просто феноменально! С подборами тяжко против Соты, но в остальном прекрасно. Вперед, MVP!
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