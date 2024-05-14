«Спартак» не выигрывает трофеи второй сезон подряд

«Спартак» вновь остался без трофея.

Сегодня красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и не попали суперфинал.

« », таким образом, остался без трофеев во втором сезоне подряд. В позапрошлом сезоне красно-белые побеждали в Кубке России.