«Спартак» не выигрывает трофеи второй сезон подряд
«Спартак» вновь остался без трофея.
Сегодня красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и не попали суперфинал.
«Спартак», таким образом, остался без трофеев во втором сезоне подряд. В позапрошлом сезоне красно-белые побеждали в Кубке России.
А чемпионство трёх туров и почётная грамота за «почти обыграли Зенит, но Игнатов в штангу в Питере попал»?
Вот не наааада тут обесценивать, спортс, хороший сезон получился!
Считай, золотой дубль оформили 😁
Слишкович перед матчем с «Балтикой»: «У «Спартака» не будет проблем на пути к финалу Кубка России, уверен.
https://www.sports.ru/football/1116068784-slishkovich-pered-matchem-s-baltikoj-u-spartaka-ne-budet-problem-na-pu.html
Сравнивать глупо Соболева с Кейном или Левандовски, но кто ниб в здравом уме решиться оставить игрока дома?
У Соболева самолюбие даже не взыграло???
Выстрелили разок и ладно
Ничего удивительного
Зато,Спартак обладатель разных предсезонных кубков, победитель 3х турового чемпионата
Балтика: Не путю, ты не регионовский
Или всё, теперь спартак точно - off?)))