«Спартак» не выигрывает трофеи второй сезон подряд

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» вновь остался без трофея.

Сегодня красно-белые уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и не попали суперфинал.

«Спартак», таким образом, остался без трофеев во втором сезоне подряд. В позапрошлом сезоне красно-белые побеждали в Кубке России.

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71 комментарий
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В смысле без трофеев?
А чемпионство трёх туров и почётная грамота за «почти обыграли Зенит, но Игнатов в штангу в Питере попал»?

Вот не наааада тут обесценивать, спортс, хороший сезон получился!
Считай, золотой дубль оформили 😁
+137
-21
+116
Ответ Элдор ШоуУродов
В смысле без трофеев? А чемпионство трёх туров и почётная грамота за «почти обыграли Зенит, но Игнатов в штангу в Питере попал»? Вот не наааада тут обесценивать, спортс, хороший сезон получился! Считай, золотой дубль оформили 😁
Если бы еще не эти коварные, желтые карточки в первом тайме…
+42
-3
+39
Прямо таки новость )
+22
-5
+17
в соседней новости:
Слишкович перед матчем с «Балтикой»: «У «Спартака» не будет проблем на пути к финалу Кубка России, уверен.
https://www.sports.ru/football/1116068784-slishkovich-pered-matchem-s-baltikoj-u-spartaka-ne-budet-problem-na-pu.html
+15
-1
+14
"Как мы могли проиграть этому ...".
+16
-3
+13
Хватит нас позорить....клоуны кривоногие
+10
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Это Рыжий виноват ,игроки были скованны на поле…Но вот сейчас спокойны,уверены…С лысым во главе…
+11
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До этого наверное каждый сезон трофейничали? Ай да заголовок)))
+12
-3
+9
А можно сказать, что Спартак выиграл 3 трофея за 20 лет.
+9
0
+9
Ответ Red-White Forever
Хватит нас позорить....клоуны кривоногие
Да не, норм! Продолжайте...
+10
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+9
Угальде - Я маленькая лошадка. Но стою - очень много денег.
+7
0
+7
Ответ Ubik-city
"Как мы могли проиграть этому ...".
Второй этап наступил. Классика вечна!)
+8
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Ответ Жозе Толиачиньо
Какой это уже этап спартаковского цикла?
Подготовительный. У них пока нет официально ГТ.
+8
-2
+6
Ответ Эдуард Суровый
А кубок пари они не брали?
Вот уже и требл!!! Если еще немного поразмышлять, трофеев и на ̶з̶а̶л̶у̶п̶квадрупл хватит!!!
+6
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+6
Они плюнули мне в душу- я их всех просто ненавижу- главная игра сезона - сейчас будет куча оправданий а у меня просто украли еще один год переживаний надежд - да чтоб вы жили на мою зарплату игрочишки!!!!
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0
+6
Латышонок выпрыгнул из штанов в этом матче. Троекратное хрю!
+5
-1
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В одном из главных матчей сезона у основного нападающего недомогание и даже не взяли на скамейку!
Сравнивать глупо Соболева с Кейном или Левандовски, но кто ниб в здравом уме решиться оставить игрока дома?
У Соболева самолюбие даже не взыграло???
+4
0
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Обычный середняк
Выстрелили разок и ладно
Ничего удивительного
Зато,Спартак обладатель разных предсезонных кубков, победитель 3х турового чемпионата
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Спартак: Пути через финал регионов
Балтика: Не путю, ты не регионовский
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А что, дальше нет пути областей там или пути любительской, медиалиги?))
Или всё, теперь спартак точно - off?)))
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за 20 лет их.. скока? 2-3 трофея?
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Типичный середняк.
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А как же трехтуровое чемпионство??
+8
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Это проклятый багаж Абаскаля выпал из автобуса, когда Спартак на стадион приехал!
+4
-1
+3
Какой это уже этап спартаковского цикла?
+7
-4
+3
Мостовой и Селихова ваш выход 💥🥊
+3
0
+3
Боже, лишь бы накрутить комментариев через заголовок.Эх сайт
+3
0
+3
Просто позор, очередной раз как в душу насрали...
+2
0
+2
У Спартака теперь не годовые циклы, а месячные. Месячные. У Спартака.
+7
-5
+2
Надеюсь адепты назначения Слишковича главным, наконец то заткнуться...
+2
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