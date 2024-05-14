«Динамо» не отпустит Тюкавина в «Атлетико» дешевле 20 млн евро. Это отступные форварда («СЭ»)
«Динамо» не продаст Константина Тюкавина дешевле 20 миллионов евро.
Ранее появилась информация о том, что в трансфере нападающего москвичей заинтересован «Атлетико».
По информации «Спорт-Экспресса», бело-голубые не готовы отпустить игрока дешевле суммы отступных, указанной в его контракте – 20 млн евро.
Отмечается, что мадридцы еще не связывались с «Динамо» по поводу возможного перехода форварда.
В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 9 ассистами. Статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.
>мадридцы еще не связывались с «Динамо» по поводу возможного перехода форварда.
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Всё как всегда.
Не заиграет Тюкавин в Атлетико, ему в клуб попроще, уровня Хетафе или Сельты
> мадридцы еще не связывались с «Динамо»
Журналистика :)
Атлетико Тюкавина еще не в курсе, что оно Тюкавина. НО ЗАТО ТОЧНО НЕ МЕНЬШЕ 20МЛН!!!1ОДИН
- Но мы не знаем кто такой Тюкавин, зачем вы позвонили?
-Все, нет времени разговаривать, у нас крылья на носу, бывай!
Если продавать, то за хорошие деньги