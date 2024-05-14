«Динамо» не отпустит Тюкавина в «Атлетико» дешевле 20 млн евро. Это отступные форварда («СЭ»)

«Динамо» не продаст Константина Тюкавина дешевле 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что в трансфере нападающего москвичей заинтересован « ».

По информации « », бело-голубые не готовы отпустить игрока дешевле суммы отступных, указанной в его контракте – 20 млн евро.

Отмечается, что мадридцы еще не связывались с « » по поводу возможного перехода форварда.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 9 ассистами. Статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.