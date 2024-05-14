«Динамо» не отпустит Тюкавина в «Атлетико» дешевле 20 млн евро. Это отступные форварда («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

«Динамо» не продаст Константина Тюкавина дешевле 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что в трансфере нападающего москвичей заинтересован «Атлетико». 

По информации «Спорт-Экспресса», бело-голубые не готовы отпустить игрока дешевле суммы отступных, указанной в его контракте – 20 млн евро

Отмечается, что мадридцы еще не связывались с «Динамо» по поводу возможного перехода форварда. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 28 матчей, отличившись 15 голами и 9 ассистами. Статистику 21-летнего форварда можно найти здесь.

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79 комментариев
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Ну, кстати, учитывая сколько мусора за оверпрайс Симеоне понавез в Атлетико, трансфер Тюкавина не выглядит фантастическим.
+65
-8
+57
Ответ Artem Piatkov
Логично Если продавать, то за хорошие деньги
Например, как Чалова
+56
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+55
>Динамо» не продаст Константина Тюкавина дешевле 20 миллионов евро.
>мадридцы еще не связывались с «Динамо» по поводу возможного перехода форварда.
========
Всё как всегда.
+54
0
+54
Ответ Артём Никулин
Хочется, чтобы Костя уехал в Европу, но и за гроши отдавать тоже нельзя. «Барса» и другие топы вообще не жалея вываливают по 40 млн за всяких Роке и других деревях, которые ничего не показали, а за Барриосов и других топарей по 5 млн предлагают
Для нашего чемпионата такая сумма отнюдь не гроши. Почему за школьников бразильцев не думая дают в два раза больше? Да потому что репутация у чемпионата и их нации сильнейшая. А наши редко где заигрывают вне РПЛ
+30
0
+30
Уровень РПЛ слабоват. Сразу в топ клуб.!? Захарян в середняка мучается. Не думаю что скауты Тюкавина вели, наблюдали, да и из санкционной России, без знания испанского. Ну это все мнение диванное, чем черт не шутит
+31
-6
+25
20 лямов заплатят. потом будет считать количество касаний мяча в штрафной
+20
-2
+18
Хочется, чтобы Костя уехал в Европу, но и за гроши отдавать тоже нельзя. «Барса» и другие топы вообще не жалея вываливают по 40 млн за всяких Роке и других деревях, которые ничего не показали, а за Барриосов и других топарей по 5 млн предлагают
+30
-14
+16
Ответ МОНТЁР ТуПи
Уровень РПЛ слабоват. Сразу в топ клуб.!? Захарян в середняка мучается. Не думаю что скауты Тюкавина вели, наблюдали, да и из санкционной России, без знания испанского. Ну это все мнение диванное, чем черт не шутит
Атлетико скорее околотоп, но все же, зная инфантильность наших, не верю, что Тюкавин потянет основу Атлетико
+17
-2
+15
Какой Атлетико, вы о чем вообще. Головин стал лидером Монако только спустя несколько лет. Миранчук до сих пор не стал твердым игроком оморовы в Аталанте. Кузяев даже в Гавре умудрился присесть на лавку к концу чемпионата.
Не заиграет Тюкавин в Атлетико, ему в клуб попроще, уровня Хетафе или Сельты
+14
-4
+10
Ответ riverman1980
Ну, кстати, учитывая сколько мусора за оверпрайс Симеоне понавез в Атлетико, трансфер Тюкавина не выглядит фантастическим.
Это Берта навез. И Атлетико давно уже не тратит. Последние окна одни старики и свободные агенты.
+10
-1
+9
Что и требовалось доказать. Никуда он не уйдёт из Динамо. Пока в форме будет доить клуб на повышение контракта. Ближе к 30 если также будет на уровне выпросит себе аренду в Европу как Смолов и Чалов. Ну или бесплатно уйдёт как Кузяев
+11
-2
+9
Ответ Не Подарок
>Динамо» не продаст Константина Тюкавина дешевле 20 миллионов евро. >мадридцы еще не связывались с «Динамо» по поводу возможного перехода форварда. ======== Всё как всегда.
Согласен, все как всегда. Про Захаряна такие же новости были, и что? До сих пор в Динамо сидит, никому в Европе не нужен, никто за него и 10 млн не заплатит. Хотя погодите-ка...
+13
-7
+6
Ответ Artem Piatkov
Логично Если продавать, то за хорошие деньги
Артем, братан, ты не устал буквы менять чтобы зарегаться?)
+4
0
+4
Поэтому Хвича и уехал через грузинскую лигу потому что Рубин бы начал ломить цену и остался бы он до 40 в рфпл))
+7
-3
+4
Ответ Kahn01
Бразильцы это тоже лотерея. Примеров вагон.
В бразильскую лотерею хотя бы выиграть можно
+2
0
+2
Ответ N89
Комментарий удален пользователем
Тюкавин молиться должен за возможность поиграть рядом с Гризманном
+4
-2
+2
если надеятся на возвращение сборной в большой футбол (почему бы и нет), то Тюкавину срочно в топ чемп и уж Атл топ клуб с тренером, и поумнеет (по футбольному) и вырастет как футболист
+2
0
+2
И учитывая сложности с переводом денег, оплата в виде контейнеров с хамоном)
+2
0
+2
Ответ den70
Тюкавин стоит максимум 10, и в его контракте вряд ли такие отступные в Европу.
10 по сегодняшним ценам это вообще не серьёзно
+1
0
+1
Ответ Oliver Kromwel
Какой Атлетико, вы о чем вообще. Головин стал лидером Монако только спустя несколько лет. Миранчук до сих пор не стал твердым игроком оморовы в Аталанте. Кузяев даже в Гавре умудрился присесть на лавку к концу чемпионата. Не заиграет Тюкавин в Атлетико, ему в клуб попроще, уровня Хетафе или Сельты
В Осасуну)
+1
0
+1
> «Динамо» не отпустит Тюкавина в «Атлетико» дешевле 20 млн евро
> мадридцы еще не связывались с «Динамо»

Журналистика :)
Атлетико Тюкавина еще не в курсе, что оно Тюкавина. НО ЗАТО ТОЧНО НЕ МЕНЬШЕ 20МЛН!!!1ОДИН
+1
0
+1
Ура, встречайте новый сериал - "Тюкавин в Атлетико". Сезона три точно будет)
+1
0
+1
Ждём на Спортсе заголовки "Атлетико Тюкавина против Сосьедада Захаряна"
+3
-2
+1
-Ало, это Симеоне? Тюкавина дешевле двадцадки не отдадим, даже не проси!
- Но мы не знаем кто такой Тюкавин, зачем вы позвонили?
-Все, нет времени разговаривать, у нас крылья на носу, бывай!
+2
-1
+1
Алло, это Атлетико? мы вам не продадим Тюкавина за 20млн, все пока
+2
-1
+1
Ответ ML26
Для нашего чемпионата такая сумма отнюдь не гроши. Почему за школьников бразильцев не думая дают в два раза больше? Да потому что репутация у чемпионата и их нации сильнейшая. А наши редко где заигрывают вне РПЛ
Бразильцы это тоже лотерея. Примеров вагон.
+3
-2
+1
10 млн в условный Штутгарт максимум
+4
-3
+1
Логично
Если продавать, то за хорошие деньги
+6
-5
+1
Ответ ML26
Например?
Антони
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Ответ Петрович
У него отступные только в России, за пределы нет отступных...
Всё наоборот, для российских клубов он не доступен.
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