France Football рассматривает возможность вручения «Золотого мяча» Левандовскому за 2020-й (Diario Sport)
Роберт Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020 год.
Напомним, в 2020 году Левандовски, выступавший на тот момент за «Баварию», забил 55 голов в 47 матчах. Однако вручение «Золотого мяча» было отменено из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году приз получил Лионель Месси, а польский форвард стал вторым.
По информации Diario Sport, France Football рассматривает возможность вручения Левандовскому «Золотого мяча» за 2020-й. Руководители французского журнала полагают, что благодаря этому смогут избежать потери репутации.
«Золотой мяч» вручается лучшему футболисту года с 1956-го. В 2020-м награда не присуждалась единственный раз в истории.
Роберт Левандовски: «Золотой мяч»-2021 принадлежит Месси. Но если бы мне вручили награду 2020-го, я бы не обиделся. У меня 100 голов в 85 матчах за два года»
Ок, ну Коронавирус и что? Голосование можно провести дистанционно, вручение тоже. В чëм затык то был?
за 2014 год заберите у кринжа отдайте нойеру