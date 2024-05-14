France Football рассматривает возможность вручения «Золотого мяча» Левандовскому за 2020-й (Diario Sport)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020 год.

Напомним, в 2020 году Левандовски, выступавший на тот момент за «Баварию», забил 55 голов в 47 матчах. Однако вручение «Золотого мяча» было отменено из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году приз получил Лионель Месси, а польский форвард стал вторым. 

По информации Diario Sport, France Football рассматривает возможность вручения Левандовскому «Золотого мяча» за 2020-й. Руководители французского журнала полагают, что благодаря этому смогут избежать потери репутации. 

«Золотой мяч» вручается лучшему футболисту года с 1956-го. В 2020-м награда не присуждалась единственный раз в истории. 

Роберт Левандовски: «Золотой мяч»-2021 принадлежит Месси. Но если бы мне вручили награду 2020-го, я бы не обиделся. У меня 100 голов в 85 матчах за два года»

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110 комментариев
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Надеюсь это произойдет и справедливость восторжествует, Левандовски заслужил этот ЗМ на 200%
+129
-9
+120
Неужели справедливость восторжествует.
+55
-4
+51
А кто помнит, в чем была проблема не вручить ЗМ за тот год?
Ок, ну Коронавирус и что? Голосование можно провести дистанционно, вручение тоже. В чëм затык то был?
+50
-3
+47
Ответ Montenegro Serbian
А кто помнит, в чем была проблема не вручить ЗМ за тот год? Ок, ну Коронавирус и что? Голосование можно провести дистанционно, вручение тоже. В чëм затык то был?
Всего лишь в том, что чемпионат Франции типа не был доигран
+32
-6
+26
Ответ Montenegro Serbian
А кто помнит, в чем была проблема не вручить ЗМ за тот год? Ок, ну Коронавирус и что? Голосование можно провести дистанционно, вручение тоже. В чëм затык то был?
Отменили потому что Лигу 1 решили не доигрывать в отличии от других чемпионатов. France Football - это французское издании. Соответственно раз их чемпионат не был доигран, то и вручение ЗМ посчитали несправедливым, так как не все игроки были в равных условиях. Логика была такая
+22
-1
+21
А вот это здравая мысль!
+13
-2
+11
Ответ Montenegro Serbian
А кто помнит, в чем была проблема не вручить ЗМ за тот год? Ок, ну Коронавирус и что? Голосование можно провести дистанционно, вручение тоже. В чëм затык то был?
Хотели Мбаппе отдать, но так как Бавария выиграла финал - сказали, что это не считается, потому что чемп Франции (только лишь его) досрочно закончили и это было бы несправедливо, лицемеры вообщем) победил бы тогда Парижский мешок- им было б до лампочки на свой чемпионат, и расцеловали бы Мбаппе во все места.
+17
-6
+11
Ответ _mountain_range_
Комментарий скрыт
Великий Холанд в 2023, не сделавший абсолютно ничего в полуфинале и финале ЛЧ
+11
-2
+9
Но получит Месси?
+13
-6
+7
и за 2010 год заберите у Месси и отдайте Снейдеру
+14
-7
+7
Ответ Зизуха
и за 2010 год заберите у Месси и отдайте Снейдеру
Даже если написать «Иньесте», который по-своему заслужил за тот год, всё равно заминусуют. 😆😆
+6
-1
+5
А было голосование? Почему именно Левандовскому?
+6
-1
+5
Ответ Blu-red
Месси уже больше не получит золотых мячей, узбагойтесь
про зе бест 2023 тоже так думали, а в итоге наголосвали)
+6
-2
+4
а Рибери за 2013?
+9
-5
+4
Ответ Зизуха
и за 2010 год заберите у Месси и отдайте Снейдеру
А лучше сразу Дзагоеву
+3
0
+3
Ответ _mountain_range_
Комментарий скрыт
В 2010 должен был получать Иньеста.
+5
-2
+3
Тогда Рибери должны за 2013 вручить
+9
-7
+2
За 2013 не хотят репутацию восстановить?
+10
-8
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Отменили потому что Лигу 1 решили не доигрывать в отличии от других чемпионатов. France Football - это французское издании. Соответственно раз их чемпионат не был доигран, то и вручение ЗМ посчитали несправедливым, так как не все игроки были в равных условиях. Логика была такая
Не только французская лига не доиграла сезон, еще как минимум голландская
+2
0
+2
Роберт переходил в Барселону, чтобы получить золотой мяч. Ну и кто там говорил, что это плохая идея?
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Хотели Мбаппе отдать, но так как Бавария выиграла финал - сказали, что это не считается, потому что чемп Франции (только лишь его) досрочно закончили и это было бы несправедливо, лицемеры вообщем) победил бы тогда Парижский мешок- им было б до лампочки на свой чемпионат, и расцеловали бы Мбаппе во все места.
Только вручение ЗМ отменили задолго до финала и выиграй ПСЖ, то они лишили бы ЗМ своего игрока, но такие бредни на спортс ежедневно плюсуются
+3
-2
+1
Ответ Зизуха
и за 2010 год заберите у Месси и отдайте Снейдеру
за 2013 год заберите у кринжа отдайте рибери
за 2014 год заберите у кринжа отдайте нойеру
+2
-1
+1
Ответ SpilightTwarkle
За 2013 не хотят репутацию восстановить?
и за 2010-й
+8
-7
+1
Ответ _mountain_range_
Комментарий скрыт
Не забудь про Рибери в 2013
+1
0
+1
Ответ Vlad Zhadejko
Комментарий удален пользователем
Какой Неймар, не смеши. Неймар закончил карьеру в 2017 году, когда ушел из Барселоны.
+5
-4
+1
Ответ Кирилл Кондратьев
То есть здравый смысл их не волнует, в репутация да?
Да кого волнует здравый смысл в нашем безумном мире? )
+2
-1
+1
Ответ Sirius White
А кто заслужил, если не Лёва?
Лева заслужил. Но официальная информация была бы: "ФФ хочет вручить ЗМ за 2020 год", а не "ФФ хочет вручить ЗМ Левандовски" , у них все таки есть определенные правила выбора.
+1
0
+1
Ответ Dauren Zhalgasbayev
Мне интересно почему тебя заминусовали, а выше господина нет?) Все понимают прекрасно, что ЗМ 2010 должен был быть у Снейдера, а 2013 у Рибери
Чем Снейдер был лучше Иньесты?))
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Если справедливость восторжествует, то Лёва смело может пойти на отдых, в СА, например.
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Это будет заслуженно
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