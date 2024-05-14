France Football рассматривает возможность вручения «Золотого мяча» Левандовскому за 2020-й (Diario Sport)

Роберт Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020 год.

Напомним, в 2020 году Левандовски, выступавший на тот момент за «Баварию», забил 55 голов в 47 матчах. Однако вручение «Золотого мяча» было отменено из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году приз получил Лионель Месси, а польский форвард стал вторым.

По информации Diario Sport, France Football рассматривает возможность вручения Левандовскому «Золотого мяча» за 2020-й. Руководители французского журнала полагают, что благодаря этому смогут избежать потери репутации.

«Золотой мяч» вручается лучшему футболисту года с 1956-го. В 2020-м награда не присуждалась единственный раз в истории.

Роберт Левандовски: «Золотой мяч»-2021 принадлежит Месси. Но если бы мне вручили награду 2020-го, я бы не обиделся. У меня 100 голов в 85 матчах за два года»